Obetavni Arp predčasno iz Hamburga v München, Pizarro še eno sezono v Bremnu

Walter bo poleti prevzel Stuttgart, ki se še trese za obstanek

Začasni trener Nico Willig je uspel obdržati Stuttgart na 16. mestu. V dodatnih kvalifikacijah ga čakata še dve tekmi z Unionom iz Berlina. Foto: EPA

Vodstvo Stuttgarta je imenovalo Tima Walterja za glavnega trenerja do junija 2021. Nekdanji trener mlajših selekcij Bayerna in Karlsruheja je v letošnji sezoni v drugoligaški konkurenci vodil Holstein Kiel in ga pripeljal do šestega mesta.