Giuseppe Iachini je vodil številne italijanske klube, v pretekli sezoni je sedel na klopi Empolija. Foto: EPA

Montella se je poslovil po osmih mesecih na klopi vijoličastih. 45-letni strokovnjak je aprila zasedel izpraznjeno mesto na klopi po odhodu Stefana Piolija, ki je Fiorentino vodil od poletja 2017. Montella, ki je toskanski klub že vodil med letoma 2012 in 2015, je podpisal pogodbo do konca sezone 2019/20 z možnostjo podaljšanja. A zaupanja ni upravičil, saj je Fiorentina trenutno na 14. mestu lestvice Serie A, s 17 točkami in le štirimi zmagami na 17 tekmah.

55-letni Iachini je štiri klube iz Serie B popeljal med elito (Chievo 2008, Brescia 2010, Sampdoria 2012 in Palermo 2014), vendar nikoli ni vodil kakšnega izmed italijanskih velikanov. Sedel je tudi na klopi Venezie, Cesene, Vicenze, Piacenze, Siene, Udineseja in Sassuola.

"Trenutni položaj na lestvici nas je prisilil, da se odločimo za menjavo trenerja. Iachini ima bogate izkušnje in dobro pozna našo ekipo," je pojasnil bogati lastnik Rocco Commisso. Imel je velika pričakovanja, saj so ekipo okrepili Brazilec Pedro, Čilenec Erick Pulgar, Liverpoolov najstnik Bobby Duncan in seveda veteran Franck Ribery.

Iachini bo debitiral 6. januarja v Bologni.