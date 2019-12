Josip Iličić je imel sijajno popoldne. Foto: EPA Foto: EPA

Derbi sosedov iz Lombardije so zanesljivo dobili gostitelji, ki doživljajo najlepše čase v 112-letni zgodovini kluba. Prejšnji teden so se uvrstili v osmino finala Lige prvakov. Na drugi strani je sedemkratni evropski prvak Milan le še bleda senca moštva, ki je bilo nekoč pojem za vrhunskost in zbiranje lovorik. V 17. krogu italijanskega prvenstva so rdeče-črni doživeli že osmi poraz in s skromnimi 21 točkami zasedajo mesto na sredini lestvice.

Atalanta je v sončnem zgodnjem popoldnevu povedla že v 10. minuti, ko je zadel kapetan Papu Gomez. V 61. minuti je na 2:0 povišal Mario Pašalić, dve minuti pozneje pa je prvič udaril Jojo. Vratarja Gianluigija Donnarummo je matiral po lepem prodoru. Drugič je mrežo zatresel v 72. minuti, ko je sijajno streljal z roba kazenskega prostora v zgornji kot. Piko na i je v 83. minuti postavil Luis Muriel.

Video: Mojstrovini Iličića za doppietto

17. krog:

ATALANTA - MILAN 5:0 (1:0)

Gomez 10., Pašalić 61., Iličić 63., 72., Muriel 83.

Iličić (Atalanta) je igral do 79. minute.

Danes ob 15.00:

PARMA - BRESCIA

LECCE - BOLOGNA

(Majer)

Ob 20.45:

SASSUOLO - NAPOLI

Sreda, 8. januarja, ob 20.45:

LAZIO - VERONA

Odigrano v sredo:

SAMPDORIA - JUVENTUS 1:2 (1:2)

Caprari 35.; Dybala 19., Ronaldo 45.

RK: Caprari 92.

Odigrano v petek:

FIORENTINA - ROMA 1:4 (1:2)

Badelj 34.; Džeko 19, Kolarov 21., Pellegrini 73., Zaniolo 88.

Odigrano v soboto:

UDINESE - CAGLIARI 2:1 (1:0)

De Paul 39., Fofana 85.; Pedro 84.

RK: Pisacane 92./Cagliari

Birsa (Cagliari) je poškodovan.

INTER - GENOA 4:0 (2:0)

Lukaku 31., 71., Gagliardini 32., Esposito 64./11-m

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

TORINO - SPAL 1:2 (1:1)

Rincon 4.; Strefezza 42., Petagna 81.

RK: Bremer 55./Torino

Kurtić (SPAL) je igral do 74. minute.