Josip Iličić se z Atalanto bori za Ligo prvakov. Foto: Reuters

Atalanta in Inter po 66 točk, Milan 65 točk, Roma 63 točk, je položaj od 3. do 6. mesta pred zadnjim krogom. V najelitnejše evropsko tekmovanje peljejo prva štiri mesta. Rimljani imajo le še minimalne možnosti, ki so v sferi znanstvene fantastike, možnosti preostalih treh moštev pa so realne.

Danes bodo Bergamčani zaradi prenove svojega stadiona v Reggio Emilii gostili sicer tam domujoči Sassuolo. Zmaga jim ne glede na razpleta srečanj obeh milanskih klubov prinaša vozovnico za Ligo prvakov.

Serie A, 38. krog:

FROSINONE - CHIEVO 0:0

Krajnc je bil na klopi Frosinoneja, Cesar (Chievo) pa je igral vso tekmo.

BOLOGNA - NAPOLI 3:2 (2:0)

Santander 43., 88., Džemaili 45.; Ghoulam 57., Mertens 77.

TORINO - LAZIO 3:1 (0:0)

Falque 51., Lukić 53., De Silvestri 80.; Immobile 66.

SAMPDORIA - JUVENTUS 2:0 (0:0)

Defrel 84., Caprari 90.

Belec (Sampdoria) je bil na klopi.

Danes ob 20.30:

INTER - EMPOLI -:- (-:-)

Handanović (Inter) je začel tekmo.

FIORENTINA - GENOA -:- (-:-)

Vodiška (Genoa) ni v kadru.

SPAL - MILAN -:- (-:-)

Kurtić (SPAL) je začel tekmo.

ROMA - PARMA -:- (-:-)

Celarja (Roma) ni v kadru, Štulac (Parma) je začel tekmo.

ATALANTA - SASSUOLO 0:1 (-:-)

Berardi 19.

Iličić (Atalanta) je začel tekmo.

CAGLIARI - UDINESE -:- (-:-)

Birsa (Cagliari) je na klopi.