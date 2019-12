Josip Iličić je prvič del najenajsterice Serie A, pri čemer je bil imenovan še za najboljšega vezista, čeprav pri Atalanti igra v vlogi podpornega napadalca. Foto: Twitter/@GranGalaAIC

Združenje profesionalnih nogometašev Italije AIC je v ponedeljek zvečer v Milanu priredilo slovesnost, kjer so se podelile nagrade še za sezono 2018/19. Za najboljšega igralca elitne italijanske lige je bil izbran Cristiano Ronaldo, ki je zato raje kot v Pariz, kjer je bil tretji v izboru za zlato žogo, poletel v Milano.

Samir Handanović je lani 17-krat zaklenil vratar Interja in po aferi Icardi prevzel že kapetanski trak ter popeljal črno-modre v Ligo prvakov. Zdaj je tudi temeljni kamen letošnjega uspeha Interja, ki je ravno prevzel vodstvo v Serii A. Foto: Twitter/@GranGalaAIC

Handanović tretjič najvratar Serie A

V najboljši enajsterici sezone 2018/19 v Serii A sta se na koncu znašla kar dva slovenska nogometaša. Tretjič v karieri so za najboljšega vratarja lige poklicni kolegi razglasili Samirja Handanovića, ki je nogometnega oskarja prejel že v letih 2011 in 2013. Voditeljica Diletta Leotta je napovedala Interjevega čuvaja mreže in mu ob čestitki dejala, da je prvič na tem odru. A jo je 35-letni Ljubljančan hitro popravil, da že tretjič prejema omenjeno nagrado, drugič v dresu Interja.

Iličić najboljši vezist (?) Italije

Med vezisti se je mesto med najboljšimi našlo za virtuoza iz Kranja. Josip Iličić je pri 31 letih in s sanjsko sezono pri Atalanti dosegel mesto med elito v Italiji, pri čemer pa v izboru za najigralca sezone ni veliko zaostal za Ronaldom. V tolažbo je bil Jojo izbran za najboljšega vezista.

Omenjeni izbor je nasmejal njegovega trenerja Giana Piera Gasperinija: "Najboljši vezist? Vse sem napačno zastavil, od jutri naprej bo igral pred obrambo in bomo videli, kaj bo." Čeprav Iličić že vse od prihoda v Bergamo v Gasperinijevem sistemu igra na desnem krilu tričlanskega napada, so ga v idealni enajsterici in pri dodatni nagradi uvrstili na sredino igrišča. Navsezadnje tudi NZS neprestano uvršča Iličića med veziste, čeprav tudi v reprezentanci igra v vlogi podpornega napadalca.

Enajsterica sezone 2018/19 v Serii A

Vratar: Samir Handanović (Inter);

Branilci: Aleksandar Kolarov (Roma), Giorgio Chiellini (Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli), Joao Cancelo (Juventus);

Vezisti: Miralem Pjanić (Juventus), Josip Iličić (Atalanta), Nicolo Barella (Cagliari);

Napadalci: Fabio Quagliarella (Sampdoria), Cristiano Ronaldo (Juventus), Duvan Zapata (Atalanta).

Uspeh Atalante, ki je lani osvojila senzacionalno 3. mesto in se uvrstila v Ligo prvakov, v pokalu pa izgubila v finalu z Laziem, sta zaokrožili še dve prestižni priznanji. Gian Piero Gasperini je bil izbran za trenerja sezone, Atalanta pa za ekipo sezone, čeprav jo je končala brez lovorike.

Najlepši gol je dosegel veteran in prvi strelec sezone Fabio Quagliarella, ko je zatresel proti Napoliju. Za najboljšega mladega igralca Serie B je bil izbran Sandro Tonali iz Brescie. Za najboljšo nogometašico Italije je bila izbrana Manuela Giugliano (Milan).