Verbič je prvi po tekmi delil vtise za TV Slovenija. Povedal je, da je "bila ekipa utrujena, dve poškodbi sta se nam zgodili, kar ni najbolje za osvežitev ekipe v drugem polčasu, ampak smo zdržali, ker smo danes res pokazali, da smo ekipa".

Izjavi Verbiča in Iličića po koncu tekme

Po neverjetni tekmi je svoje misli delil tudi Kek, ki se je strinjal z Verbičem, da ima ekipa veliko srce.

"Res je, to je bila ena rock'n'roll tekma, čestitam igralcem. Na koncu te, če imaš takšno voljo in če imaš takšen voljni moment, zna tudi sreča nagraditi. Na koncu mislim, da smo zasluženo zmagali. Čeprav bi lahko bil rezultat tudi drugačen. Iz ene sigurne situacije takoj v izgubljen položaj, potem z ogromno, ogromno problemi pri samih igralcih. Morali smo dokaj hitro menjati tam, kjer nismo načrtovali. Ampak mislim, da se jim je vrnilo to, kar kažejo že nekaj mesecev ... neverjetna energija, neverjetna želja za dokazovanjem in seveda tekma, ki je bila brez kakega reda, brez glave in repa. Tudi take tekme se morajo dobiti, tudi take tekme se morajo odigrati in tako – kot sem rekel – je tisti poljub sreče, ki ga tolikokrat pozivam. Nič, krasnih osem, devet dni in šest točk je verjetno tisto, kar smo mi želeli ves čas, ampak malokdo je to pričakoval."

Kek, ki danes praznuje 58. rojstni dan, se je pošalil, da ga je tekma postarala za deset let: "Zahvaljujem se jim, ker so mi danes čestitali za 68. rojstni dan, ker je to najmanj 10 let, kar me je stalo, kar sem to gledal na koncu." Po tem so Keka presenetili s torto, zapeli so mu tudi pesem Vse najboljše: "Saj pravim, ta 68. rojstni dan bo ostal v večnem spominu."

Izjava Matjaža Keka po tekmi Slovenija – Izrael

Čez tri tedne se bo ekipa spet zbrala: "Sledita dve težki tekmi, ampak sem prepričan, da bodo igralci še enkrat pokazali, da so vredni dresa Slovenije, da pa moramo še delati, pa je popolnoma jasno," je v pogovoru za TV Slovenija povedal selektor in za konec dodal: "Dve tekmi v Stožicah, ki bosta verjetno ostali v spominu, ena perfektna, druga rock'n'roll, jaz pa rad poslušam džez, tako da – ampak sem tudi to preživel."

Analiza 1. polčasa tekme Slovenija – Izrael