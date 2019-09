Benjamin Verbič v prvem polčasu ni bil prav opazen, dokler ni v 43. minuti prejel lepe podaje Josipa Iličića in premagal vratarja Marciana. V 90. minuti je odločil tekmo po podaji Kurtića. Foto: Reuters

"Zmagal je karakter, srce ekipe, saj se je videlo, da smo utrujeni," je povedal Verbič, ki je ob izteku rednega dela natančno meril z glavo. To je bila nagrada za slovensko nepopustljivost in tudi nekakšen poljub sreče, ki ga je v preteklosti pogosto omenjal selektor Matjaž Kek. Za današnji 58. rojstni dan (po tekmi se je pošalil, da je bil to 68. rojstni dan, ker se je postaral za desetletje) je dobil najlepše darilo: Slovenija je po tretji zaporedni zmagi že druga v skupini G (točko pred tretjeuvrščeno Avstrijo, ki je v Varšavi igrala 0:0) in s tem na mestu, ki vodi na evropsko prvenstvo 2020. Tokratna predstava še zdaleč ni bila dobra, način, kako so se Slovenci izvlekli iz brezna, pa je vreden vsega spoštovanja.

Verbič Sloveniji zagotovil zmago

Bezjak z golom oživel Stožice

Bezjak iz oči v oči z Marcianom

Že po treh minutah se je ponudila prva priložnost. Po izgubljeni žogi Izraelcev na sredini igrišča je Iličić podal Romanu Bezjaku, ki je utekel v kazenski prostor, vendar mu ni uspelo premagati vratarja Ofirja Marciana. Nadaljevanje ni bilo več tako udarno, Slovencev ni krasila takšna energija, kot so jo imeli ob petkovi zmagi nad Poljaki. Težko so si pripravljali priložnosti, delali so precej napak, na trenutke je bilo vse skupaj brez glave in repa.

Verbič popeljal Slovenijo v vodstvo

Verbičev četrti reprezentančni zadetek

Nato pa – gol "iz nič". Na začetku 43. minute je Šporar spustil žogo, Iličić je v svojem slogu našel Verbiča, ki je z desetih metrov spodkopal žogo in mojstrsko premagal Marciana ter dosegel četrti reprezentančni zadetek. V sodnikovem dodatku je bilo spet vroče. Verbič je podal pred gol, poskušal je Bezjak, pa na golovi črti še Šporar. Zadetka ni bilo, toda z izidom 1:0 je bila Slovenija lahko zadovoljna.

Natho in Zahavi utišala Stožice

Drugi polčas se je začel kaotično. Zahavi je poskusil v kazenskem prostoru, Verbič je strel blokiral, vendar ob tem trčil z Aljažem Struno. Slovence je poškodba osrednjega branilca nekoliko iztirila, kar so gostje izkoristili. Po kotu je žoga prišla do Natha, ki je z 20 metrov sprožil strel po tleh, žoga je šla med nogami Krhina, Oblak je verjetno niti ni dobro videl in je prepozno posredoval.

Natho in Zahavi povedla Izrael v vodstvo

Zahavijev deveti gol kvalifikacij

Slovenci niso znali spremeniti poteka dogajanja in v 62. minuti je po novi izgubljeni žogi sledila hladna prha. Zahavi (z devetimi goli je prvi strelec kvalifikacij za EP 2020) je imel dovolj časa in prostora, da je z izjemno natančnostjo ustrelil od daleč in premagal Oblaka. Žoga je končala v desnem zgornjem kotu slovenskih vrat.

Bezjak izkoristil Šporarjevo podajo

Več kot 10 tisoč navijačev v Stožicah (nekdanji reprezentant Marinko Galić je za Radio Slovenija povedal, da je vzdušje slabo) ni moglo verjeti, kakšen preobrat so uprizorili Izraelci, k sreči pa je pravočasno sledil slovenski odgovor: Andraž Šporar je podal Bezjaku, ki na desni strani ni najbolje zadel žoge, toda vseeno je končala v mreži – in to je bila napoved slovenskega juriša.

Josip Iličić je bil spet motor slovenske igre, delil je uporabne žoge. Foto: Reuters

Marciano vendarle klonil ob strelu Verbiča

Tekma se je razživela, na obeh straneh so se vrstile priložnosti. Slovenci so bili v 83. minuti blizu vodstvu, dobro je meril Jasmin Kurtić, Marciano je z veliko težavo žogo ukrotil. Izjemno je posredoval tudi v 86. minuti, ko je Bezjak (spet je podal Iličić) streljal povsem identično kot ob zadetku, in predvsem v 88. minuti, ko je s škarjicami atraktivno ustrelil Šporar. V 90. minuti se je Slovencem le izplačala nepopustljivost, v glavni vlogi pa še drugič Benjamin Verbič, tokrat z glavo. Podajalec je bil Jasmin Kurtić.

Kek dobil torto za rojstni dan

Kapetan le 45 minut namesto Balkovca

Konec dober, vse dobro. Slovenija bi "morala" Izrael premagati že spomladi v Hajfi, a se je končalo z 1:1. Čeprav je Kek omenjal večje posege v začetno postavo, je za nocojšnjo tekmo naredil le eno (pričakovano) spremembo: namesto Jureta Balkovca se je vrnil Bojan Jokić, ki proti Poljski zaradi kartonov ni igral, vendar je kapetana po prvem polčasu spet zamenjal Balkovec. Oktobra bo Slovenija gostovala v Severni Makedoniji, nato pa bo doma igrala najbrž odločilno tekmo z Avstrijo.

Kvalifikacije za EP 2020, skupina G, 6. krog:

SLOVENIJA – IZRAEL 3:2 (1:0)

10.669; Verbič 43., 90., Bezjak 66.; Natho 50., Zahavi 62.

POLJSKA – AVSTRIJA 0:0

LATVIJA – SEVERNA MAKEDONIJA 0:2 (0:2)

Pandev 16., Bardhi 19.

Lestvica: POLJSKA 6 4 1 1 8:2 13 SLOVENIJA 6 3 2 1 12:5 11 AVSTRIJA 6 3 1 2 13:6 10 IZRAEL 6 2 2 2 11:11 8 SEVERNA MAKEDONIJA 6 2 2 2 8:8 8 LATVIJA 6 0 0 6 1:21 0