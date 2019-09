Giorgio Chiellini je takole spremljal zmago Juventusa nad Napolijem konec tedna (4:3). Foto: EPA

Kapetan stare dame se je huje poškodoval prejšnji teden na treningu. Italijanski prvaki so sporočili, da se bo izkušeni nogometaš v primeru uspešnega okrevanja moštvu pridružil šele marca. V klubu so še dodali, da je operacija na Tirolskem odlično uspela in da bo 35-letni Italijan lahko takoj začel rehabilitacijo, ki pa bo dolgotrajna.

Chiellini je steber obrambe Juventusa, kjer igra že od leta 2005, s torinsko zasedbo pa je že osemkrat postal državni prvak. Na zadnji tekmi je v osrčju obrambe ob Leonardu Bonucciju, ki zdaj nosi kapetanski trak, na "Chiellinijevem mestu" začel eden najobetavnejših branilcev na svetu Matthijs de Ligt, ki je poleti prestopil iz Ajaxa. Tu sta še poletna okrepitev Merih Demiral in Daniele Rugani.