Gonzalo Higuain je znova zatresel mrežo nekdanjih soigralcev. Foto: Reuters

Gostitelji na derbiju niso mogli računati na edinega strelca s prve tekme proti Parmi in stebra obrambe Giorgia Chiellinija, ki si je na treningu poškodoval križne vezi in ga čaka najmanj pol leta premora. Namesto Chiellinija je igral Matthijs De Ligt, ki je v prestopnem roku prišel iz Ajaxa.

Danilo zadel takoj po vstopu

Mattia de Sciglio se je poškodoval že po četrt ure. Moral je zapustiti zelenico in vstopil je Danilo. Brazilski branilec je bil na zelenici manj kot minuto, ko je stara dama izpeljala izjemen protinapad. Douglas Costa je ušel po levi strani in sijajno podal v sredino, kjer je Danilo le še podstavil nogo in potisnil žogo v mrežo. Tri minute zatem je Blaise Matuidi v kazenskem prostoru zaposlil Gonzala Higuaina, ki je mojstrsko preigral Koulibalyja in zabil žogo pod prečko za 2:0.

Neapeljčani so bili popolnoma nemočni. Po pol ure igre je Sami Khedira z roba kazenskega prostora stresel še prečko. Serijski italijanski prvaki so bili za dva razreda boljši tekmec v uvodnih 45 minutah.

Ronaldo s slabim strelom povišal na 3:0

Carlo Ancelotti je na začetku nadaljevanja v igro poslal Maria Ruija in Hirvinga Lozana. Gostje so zaigrali precej bolj odločno, a v 62. minuti prejeli še tretji zadetek. Razigrani Douglas Costa je z leve strani podal v sredino kazenskega prostora, kjer je Cristiano Ronaldo z levico slabo zadel žogo, a je vseeno uspel ukaniti vratarja gostov Alexa Mereta.

Velika vnitev Napolija v 15 minutah

Vse je že kazalo na gladko zmago Juventusa, ko je Kostas Manolas v 66. minuti znižal z glavo po podaji Maria Rusija s prostega strela. Dve minuti zatem je bil natančen še Lozano po lepi podaji Piotra Zielinskega. Napoli je dobil silovit zalet. Devet minut pred koncem je Jose Callejon podal s prostega strela z desne strani poslal natančen predložek pred vrata, branilec Giovanni di Lorenzo pa je s kolenom preusmeril žogo v mrežo.

Koulibaly neoviran zatresel lastno mrežo

Na vrsti so bile le še tri minute sodnikovega dodatka. V 92. minuti je Miralem Pjanić s prostega strela z desne strani podal pred vrata, kjer ni bilo nobenega nogometaša stare dame. Koulibaly je popolnoma neoviran z levo nogo zabil žogo v lastno mrežo in lahko se je le prijel za glavo.

Napoli, ki je prejšnji teden dobil drago v Firencah s 4:3, je tokrat v sodenikovem dodatku ostal praznih rok.

Calhanoglu z glavo popeljal Milan do prvih treh točk

V prvi sobotni tekmi sta se na stadionu Giuseppe Meazza pomerila Milan in Brescia. Edini zadetek na tekmi je z glavo dosegel Hakan Calhanoglu, ki se je ob imenitnem predložku Susa znašel sam v kazenskem prostoru. Milan je tako po porazu v Vidmu z 0:1 osvojil prve točke v letošnjem prvenstvu.

2. krog:

BOLOGNA - SPAL 1:0 (0:0)

Soriano 93.

Kurtić (Spal) je igral vso tekmo.

MILAN - BRESCIA 1:0 (1:0)

Calhanoglu 12.

JUVENTUS - NAPOLI 4:3 (2:0)

Danilo 16., Higuain 19., Ronaldo 62., Koulibaly 92./ag; Manolas 66., Lozano 68., Di Lorenzo 81.

Nedelja ob 18.00:

LAZIO - ROMA

Nedelja ob 20.45:

ATALANTA - TORINO

CAGLIARI - INTER



GENOA - FIORENTINA



LECCE - VERONA



SASSUOLO - SAMPDORIA

UDINESE - PARMA