Srečko Katanec se je obdržal na klopi Iraka. Foto: Reuters

Njegovi varovanci so remizirali proti Bahrajnu (1:1), reprezentanci, ki jih je premagala v finalu prvenstva zahodne Azije avgusta in po kateri se je Katanec znašel v nemilosti iraških navijačev in tamkajšnje zveze.

Katanec je kljub vsemu ostal na klopi Iraka in se iz Bahrajna vrača z dragoceno točko. Iračane je v 85. minuti z izenačujočim zadetkom rešil Mohamed Ali, potem ko je Bahrajn vodil od devete minute.

"Točka na gostovanju je boljša kot nič. Imamo težave s poškodbami, kar nas sili k nujnim menjavam. Velika vlaga in slaba telesna pripravljenost nekaterih igralcev je vplivala na potek srečanja," je na novinarski konferenci povedal Katanec, ki je oddelal eno leto od triletne pogodbe.

V skupini z Irakom so poleg Bahrajna še Iran, Kambodža in Hongkong. V naslednji krog kvalifikacij se uvrstita dve najboljši reprezentanci.