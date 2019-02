Jürgen Klopp je bil zelo resen kandidat za trenerja Bayerna poleti 2008. Takratni menedžer Uli Hoeness se je zavzel zanj, predsednik upravnega odbora Karl-Heinz Rummenigge pa za Jürgena Klinsmanna, ki je nato tudi sedel na klop Bavarcev in pogorel na celi črti. "Kloppo" je prevzel dortmundsko Borussio, kjer si je ustvaril kultni status, ki ga je na Anfieldu le še nadgradil. Foto: Reuters

Niko Kovač je vodil Hrvaško na svetovnem prvenstvu v Braziliji pred petimi leti, maja lani pa je osvojil nemški pokal z Eintrachtom, ko je v Berlinu na kolena spravil Bayern. V torek je prvič vodil ekipo v izločilnih bojih najelitnejšega klubskega tekmovanja. Prvo tekmo osmine finala je imel v mislih dva meseca in zares je pripravil odlično taktiko.

Kovač: Težko je zadeti proti nam, če smo tako zbrani

"V Liverpoolu je treba točno tako igrati. Taktično smo odigrali izvrstno. Težko je zadeti proti nam, če smo tako zbrani. Imel sem v mislih, da bo Javi Martinez začel tekmo. Če se Goretzka ne bi poškodoval, bi moral malce bolj premisliti. Tako je bila odločitev lahka," je pojasnil Kovač, ki je sedel na zelo majavem stolčku oktobra in novembra.

V Bundesligi je Bayern v tej sezoni res redko navdušil. Najboljšo predstavo so Bavarci prikazali v prvem polčasu derbija v Dortmundu, ko so nadigrali Borussio, a nato jim je zmanjkalo moči in črno-rumeni so prišli do preobrata (3:2). Pred tremi meseci je imela Borussia že devet točk naskoka, zdaj pa le še tri. Igralci in strokovni štab so si v hotelu Titanic v ponedeljek seveda ogledali senzacionalen remi zadnjeuvrščenega Nürnberga z Borussio (0:0).

"Bundesliga je seveda pomembna, a za večino igralcev je Liga prvakov nekaj posebnega, vsi iztisnejo maksimum," je poudaril Kovač, ki si je podrobno ogledal posnetek obeh tekem med Manchester Cityjem in Liverpoolom v Premier ligi (0:0 in 2:1). Zanimalo ga je, kako se je Pep Guardiola lotil redsov.

Navijači Bayerna so izrazili nezadovoljstvo nad visokimi cenami vstopnic za tekme Lige prvakov. Foto: Reuters

Odlična predstava Javija Martineza

Prvič v letu 2019 so Bavarci ostali brez prejetega zadetka. Številne poškodbe so zelo zdesetkale kader, na klopi so sedeli Lukas Mai, Meritan Shabani in Alphonso Davies, ki nimajo nobenih izkušenj z velikih tekem. Leon Goretzka si je v petek v Augsburgu poškodoval desni gleženj in ni bil pripravljen, zato je Kovač v začetno postavo uvrstil Javija Martineza. Španec je na zadnjih prvenstvenih tekmah igral le po nekaj minut, za tako tekmo pa je idealen igralec.

Bayern na sredini igrišča nima robustnih nogometašev, ki so obrambno usmerjeni in dobivajo večino dvobojev z najnevarnejšimi igralci nasprotne ekipe. Martinez je bil leta 2013 glavni adut Juppa Heynckesa na sredini igrišča, ko je v četrtfinalu proti Juventusu (2:0 in 2:0) in v polfinalu proti Barceloni (4:0 in 3:0) prikazal življenjske predstave.

"Uspela mi je zelo dobra tekma, celotna ekipa je igrala dobro. Veliko sem presedel na klopi, a vedno sem pripravljen za igro, še posebej seveda za tako velike tekme. V Liverpoolu je vedno težko zadržati mrežo nedotaknjeno in seveda smo lahko zadovoljni," je povedal Martinez.

Ko se virtuoz Thiago izkaže z drsečim štartom ...

V Bundesligi je Bayern premočan za večino tekmecev in ne potrebuje Martineza tako nujno. V izločilnih bojih Lige prvakov je Španec nepogrešljiv. Z izjemnim pristopom je bil zgled za soigralce. Tudi Thiago je imel nekaj drsečih štartov, ki sicer niso značilni zanj. Mats Hummels je odigral najboljšo tekmo sezone, šestkrat je izbil žogo, ko so bili tekmeci v ugodnem položaju za nevaren strel.

Javi Martinez je iz sebe iztisnil maksimum, v zadnjih minutah so ga zgrabili krči. Foto: Reuters

Hummels: Gostovanja v Münchnu se ne veseli nobena ekipa

"Morali smo odbiti napade Liverpoola. Od prve minute smo bili zares zbrani, gostitelji niso imeli veliko prostora. V Bundesligi nam tekmeci vedno prepustijo žogo, vseskozi je treba napadati. Tokrat smo igrali na kultnem stadionu proti sijajnemu napadu Liverpoola. Položaj se ni veliko spremenil, a gostovanja v Münchnu se ne veseli nobena ekipa," je razmišljal Hummels.

Bayern brez Kimmicha, Liverpool z van Dijkom

Joshua Kimmich je v 28. minuti prejel rumeni karton in ne bo igral 13. marca na Allianz Areni, kjer bo manjkal tudi Thomas Müller. Bavarci bodo torej precej oslabljeni tudi na povratni tekmi, Liverpool pa bo precej močnejši, saj se vrača šef obrambe Virgil van Dijk. Tudi Dejan Lovren bo verjetno okreval.

Klopp zadovoljen z izidom, ki odpira možnosti

Jürgen Klopp je prejšnji teden uigraval številne kombinacije na posebnih pripravah na Marbelli, ni pa predvidel, da bo Bayern igral tako obrambno. Ko sta Sadio Mane ali Mohamed Salah preigrala enega branilca, je bil drugi takoj zraven in je izbil žogo.

"Izid je dober, ni pa sanjski. Pred tekmo sem želel aktiven izid, ki odpira možnosti za povratno tekmo in tega zdaj imamo. Bayern je igral zelo disciplinirano, otežili so nam delo. Šest igralcev Bayerna je mislilo le na obrambo, to je prava redkost. Zadnje podaje nam niso uspevale. Veliko obetavnih akcij smo si sami uničili s slabo zadnjo podajo. V prvem polčasu smo imeli več priložnosti, v drugem delu pa ni bilo nobene priložnosti več. Če bi uspeli zadeti, bi se tekma popolnoma spremenila," je razlagal strateg Liverpoola, ki je bil trn v peti Bayerna, ko je z dortmundsko Borussio osvojil dva zaporedna naslova nemškega prvaka (2011 in 2012).

Niko Kovač je bil oktobra in novembra že na izhodnih vratih, spomladi pa je uspel stabilizirati ekipo. Foto: Reuters

Matip edini resno ogrozil vratarja Allisona

Joel Matip je v 12. minuti skoraj zabil avtogol, streljal je naravnost v vratarja Alissona Beckerja. Branilec odlično pozna Bundesligo, saj je bil do junija 2016 član Schalkeja. "Vsi smo se zavedali, da nam ne bo lahko. Igrali smo proti eni izmed najboljših ekip v Evropi. Nobena ekipa ni blestela v napadu. Vse je še odprto, nismo v slabem položaju," je poudaril 27-letni branilec.

Liverpool izgubil v Neaplju, Beogradu in Parizu

Redsi od leta 1990 čakajo na naslov angleškega prvaka. Številni navijači se še nikoli niso veselili te lovorike, ki je vsekakor glavna želja sezone. Liverpool in Manchester City imata na vrhu Premier lige po 65 točk. Izbranci Pepa Guardiole imajo tekmo več. Redse čaka velik test v nedeljo popoldne na Old Traffordu. Manchester United je pod vodstvom Oleja Gunnarja Solskjaerja doživel preporod.

Na domači zelenici Liverpool v letošnji sezoni ne pozna poraza. Edini prvenstveni poraz je doživel na stadionu Etihad v Manchestru, v Ligi prvakov pa je izgubil na vseh treh gostovanjih v skupinskem delu (0:1 v Neaplju, 0:2 v Beogradu in 1:2 v Parizu).

Messi je bil najbolj nevaren za vrata Lyona. Barcelona ni iztržila idealnega izida, a vseeno ostaja velik favorit za napredovanje. Foto: Reuters

Barcelona na gostovanjih ne blesti

Tudi druga torkova tekma se je končala brez zadetkov. Lyonu je uspelo odbiti vse napade Barcelone, ki pa bo v vlogi velikega favorita na Camp Nouu.

Kataloncem že šestič zapored ni uspeli zmagati na gostovanju v izločilnih bojih Lige prvakov (dva remija in štirje porazi). Lionel Messi je sprožil devet strelov, vsi igralci Lyona skupaj pa le pet. Vodilna ekipa španskega prvenstva je bila precej boljša v drugem polčasu.

Ter Stegen prepričan v napredovanje

"Prepričan sem, da nam bo doma precej lažje. Vsekakor bomo morali prikazati učinkovitejšo predstavo. Imamo veliko kakovostnih napadalcev, ki bodo na povratni tekmi zadeli," je prepričan vratar Marc Andre ter Stegen, ki je s sijajno reakcijo prusmeril strel Martina Terrierja v prečko in s tem preprečil vodstvo Lyona na začetku tekme.

Barcelona ne blesti, vendar je še vedno v igri za vse tri prestižne lovorike. Naslednji teden sta na sporedu dva "el clasica" v Madridu, ki bosta dala že precej bolj jasen odgovor o trenutni moči izbrancev Ernesta Valverdeja.