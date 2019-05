Niko Kovač je Bayern popeljal do dvojne krone. Osvojil je prvenstvo in v soboto tudi nemško pokalno tekmovanje. Foto: EPA

Generalni direktor bavarskega kluba Karl-Heinz Rummenigge je po pokalnem finalu v Berlinu (Bayern je s 3:0 premagal Leipzig) tako že potrdil, da Hrvat ostaja trener Bayerna, s tem pa zanikal nekatera medijska ugibanja o prihodnosti 47-letnega Kovača, ki ima z Bayernom pogodbo do leta 2021.

"To sploh ni bilo vprašanje. Bayern je spet nemški prvak in tudi zmagovalec pokala. Uspešna sezona je za nami, igrali smo odličen nogomet," je povedal Rummenigge. Tudi predsednik Uli Hoeness je bil vedno Kovačev zagovornik in ga je podpiral tudi 24. novembra, ko je bil Bayern v prvenstvu devet točk za dortmundsko Borussio.

Bayern je z zmago v pokalu že dvanajstič v svoji zgodovini osvojil dvojno krono v Nemčiji. Kovač je postal prvi trener v zgodovini nemškega pokala, ki je dve leti zapored osvojil lovoriko z različnima kluboma. Lani mu je to uspelo z Eintrachtom. V letošnji sezoni mu je spodrsnilo le v Ligi prvakov, kjer je Bayern v osmini finala izpadel proti Liverpoolu.

Moštvo bo v naslednji sezoni precej spremenjeno. Poslavljata se Franck Ribery in Arjen Robben. Prav na včerajšnji dan pred šestimi leti sta bila junaka finala Lige prvakov na Wembleyju, ko je Francoz podal do Nizozemca za zmago nad dortmundsko Borussio z 2:1.