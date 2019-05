Kapetan Manuel Neuer, ki je dvakrat vrhunsko posredoval in mrežo ohranil nedotaknjeno, je dvignil prestižni pokal. Zadnjič ga je imel v rokah pred tremi leti. Foto: Reuters

Kevin Kampl (od 70. minute je nosil tudi kapetanski trak) in soigralci so na največji tekmi v zgodovini kluba, ki obstaja šele deset let, zapravili nekaj velikih priložnosti. Blestel je Manuel Neuer, ki je dvakrat imenitno posredoval v ključnih trenutkih.

Najboljši strelec Bundeslige Robert Lewandowski je bil tudi najboljši igralec finalne tekme na olimpijskem stadionu v Berlinu. Foto: Reuters

Kovač spisal zgodovino

Niko Kovač je postal prvi trener v zgodovini nemškega pokala, ki je dve leti zapored osvojil lovoriko z različnima kluboma. Lani je na klopi Eintrachta šokiral Bavarce s 3:1. Hrvat je prejšnji teden postal drugi trener v 119-letni zgodovini kluba, ki je osvojil naslov nemškega prvaka kot igralec (2003) in trener.

Predsednik Uli Hoeness je bil vedno njegov zagovornik in podpiral ga je tudi, ko je imel 24. novembra devet točk zaostanka za dortmundsko Borrusio. Po dvojni kroni ne bi smelo biti dvoma, da bo Kovač tudi v naslednji sezoni na klopi najboljše ekipe v Nemčiji. Navijači so glasno vzklikali njegovo ime na podelitvi pokala.



Izjemna obramba Neuerja

Rdeči biki so imeli pobudo v uvodne četrt ure. Precej bolje so kombinirali in naredili manj napak na sredini igrišča. V 11. minuti je po podaji iz kota napadalec Yussuf Poulsen streljal z glavo s petih metrov, Manuel Neuer pa se je izkazal z izjemnim refleksom. Z roko je žogo odbil v prečko.

Kingsley Coman je četrt ure pred koncem potrdil zmago Bayerna. Foto: Reuters

Mojstrovina Lewandowskega z glavo

Bavarci so se nato otresli pritiska in unovčili že prvo priložnost. V 29. minuti je Kingsley Coman lepo zaposlil Davida Alabo. Avstrijec je žogo poslal v sredino kazenskega prostora, kjer je Lewandowski z glavo z desetih metrov zatresel mrežo. Najboljši strelec Bundeslige v letošnji sezoni z 22 zadetki je bil v gibanju nazaj, a je vseeno uspel preusmeriti žogo tik ob vratnici v mrežo. Le najboljši napadalci sveta so sposobni take mojstrovine z glavo.

Konate preprečil odločitev še pred odmorom

Bayern je dobil silovit zalet. Tri minute pred odmorom je Mats Hummels sijajno podal v prazen prostor, Kingsley Coman je stekel sam proti Petru Gulacsiju, preigral vratarja Leipziga in poslal žogo proti prazni mreži, branilec Ibrahima Konate pa je izvrstno posredoval in jo z glavo izbil z golove črte.

Kevin Kampl je bil od 70. minute kapetan Leipziga, saj je Willy Orban zapustil zelenico. Rdeči biki so bili prvič v finalu nemškega pokala in razočaranje po koncu tekme je bilo zares veliko. Foto: Reuters

Neuer z nogo preprečil izenačenje

Trener Ralf Ragnick, ki bo v naslednji sezoni športni direktor (trener bo mladi Julian Nagelsmann, ki se je izkazal pri Hoffenheimu), je ob odmoru našel prave besede. Leipzig je tudi drugi polčas začel odlično. Konate je podal v prazen prostor, Emil Forsberg pa je stekel sam proti vratom. Njegov strel je z nogo sijajno odbil Neuer.

Süle odbil strel Wernerja z golove črte

V 57. minuti je Timo Werner, ki bo zapustil Leipzig poleti ali pa najkasneje po koncu naslednje sezone brez odškodnine, prišel do strela z dense strani. Neuerja je že ukanil, a je branilec Niklas Süle žogo izbil z golove črte.

Coman poskrbel za odločitev

Po uri igre je pobudo znova prevzel Bayern. Thiago in Lewandowski z glavo nista uspela zadeti. V 73. minuti je vstopil Arjen Robben, ki je odigral zadnjo tekmo za Bavarce.



Odločitev je padla v 78. minuti, ko je Joshua Kimmich podal v kazenski prostor, Coman si je žogo odlično zaustavil, si jo naravnal na levico in jo poslal v mrežo.

Lewandowski kronal odlično predstavo

Pet minut pred koncem je Kimmich odbil žogo daleč na nasprotno polovico. Želel je le prekiniti napad Leipziga, a je lepo zaposlil najboljšega igralca tekme Lewandowskega, ki je švignil mimo rezervista Dayota Upamecana in z levico lobal Gulacsija.

Niko Kovač, ki je bil novembra na izhodnih vratih, je v rojstnem mestu drugič zapored dvignil pokal. Spomladi je Bayern blestel, izgubil je le proti odličnemu Liverpoolu, ki je v finalu Lige prvakov. Foto: Reuters

Ribery prejel največji aplavz ob vstopu v igro

Navijači Bayerna, ki se jih je zbralo prek 30.000 na olimpijskem stadionu, so zahtevali, da vstopi Franck Ribery. Kovač jih je poslušal in v 87. minuti je Francoz vstopil ob huronskem navdušenju.

Robben in Ribery si lepšega slovesa nista mogla predstavljati. Na današnji dan pred šestimi leti sta bila junaka finala Lige prvakov na Wembleyju, ko je Francoz podal do Nizozemca za zmago nad dortmundsko Borussio z 2:1.



Kovač: Zmaga nad Benfico je bila prelomnica sezone

"Dvojna krona je zares velik dosežek. Še posebej po tako naporni sezoni, ko smo doživeli tudi številne težke trenutke. Po remiju doma proti Düsseldorfu smo bili vsi na tleh. Tri dni zatem smo ugnali Benfico s 5:1 v Ligi prvakov in to je bila ključna tekma. Od takrat se je vse obrnilo na bolje. Jeseni ni šlo vse po načrtih, spomladi pa se je odprlo. Zdaj nas čaka velika fešta v mojem rojstnem mestu," je bil navdušen Kovač, ki se zaveda, da bo moral v naslednji sezoni izboljšati dosežek v Ligi prvakov. Bayern je izpadel v osmini finala proti Liverpoolu (0:0 in 1:3). Zdaj je jasno, da je morda izpadel proti evropskim prvakom ...



Nemški pokal, finale, Berlin:

RB Leipzig - BAYERN 0:3 (0:1)

74.322; Lewandowski 29., 85., Coman 78.