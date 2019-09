Koper in Maribor sta se nazadnje pomerila leta 2011 v polfinalu, kjer so bili po dveh tekmah boljši Štajerci. Na zadnjih petih obiskih Bonifike so "vijoličasti" slavili 5-krat in doživeli en sam poraz. Foto: MMC RTV SLO

Maribor se po sezoni 2016/17 vrača na Bonifiko, kjer so bo tekma dveh tradicionalnih tekmecev začela ob 16.30. Na obali so v zadnjih letih preživeli težke čase, zdaj pa hitijo nazaj med slovensko elito. Koper namreč uživa v nizu 7 zmag s skupno razliko v golih 17:2. Z nedeljsko zmago v Radomljah (2:0) na derbiju druge lige, so tudi prevzeli vodstvo v 2. SNL.

Obe moštvi na zmagovitem pohodu

Zasedba Mirana Srebrniča igra učinkovito, ima pokrito financiranje in prekaljeno zasedbo, v kateri so nekdaj vidni igralci Prve lige. Nenazadnje je prav iz Ljudskega vrta na Bonifiko prišel Dare Vršič, ki bi lahko zagodel vijoličastim, za katere je igral pet let in pol.

A tudi Maribor je v dobri formi, potem ko je poleti zaradi evropskih kvalifikacij zapostavil Prvo ligo. Pet tekem so varovanci Darka Milaniča neporaženi, septembra so dobili obe ligaški tekmi pri Domžalah in vodilnemu Aluminiju. Ob manjku evropske jeseni je pokal pomembna fronta za serijske zbiralce slovenskih lovorik.

Triglav v krizi, Prekmurci že osvojili Kranj

Ob 15.30 se bosta začeli prvi dve pokalni tekmi dneva. V Kranju Triglav gosti Muro. Orli so po seriji 4 porazov padli na predzadnje mesto Prve lige, medtem ko so črno-beli po zadnjem uspehu nad Sežanci na 4. mestu lestvice. Medsebojno soočenje v prvi četrtini prvenstva se je 10. avgusta v Kranju končalo z 1:3 za Prekmurce.

Komaj 12. klub druge lige Brda doma gostijo Domžale, kjer so po trenerski menjavi prišli do zmage pri Triglavu (3:2). Ob 17.00 se bosta na Dravskem polju soočila Aluminij in Tabor Sežana. Kot omenjeno so Kidričanci nazadnje le doživeli prvi poraz sezone, medtem ko so Kraševci klonili na zadnjih dveh tekmah. Kluba sta se sploh prvič medsebojno pomerila v uvodnem krogu državnega prvenstva in v Sežani je takrat slavil Aluminij z 2:0.

POKAL SLOVENIJE

OSMINA FINALA

Danes ob 15.30:

TRIGLAV - MURA



BRDA - DOMŽALE



Ob 16.30:

KOPER - MARIBOR



Ob 17.00:

ALUMINIJ - CB24 TABOR SEŽANA



Četrtek ob 16.30:

OLIMPIJA - RUDAR



Že odigrano:

TKK Tolmin - CELJE 0:6 (0:2)

280; Benedičič 17., Božić 32., Kerin 49., 80., Koritnik 62., Novak 74.



KALCER RADOMLJE - Gorica

* 3:2 (2:2, 2:2) - po podaljšku

300; Varga 38., Pišek 43., Cerar 104.; Osuji 23., Colley 35.



NAFTA 1903 - Krško 2:0 (1:0)

400; Oštrek 10., 89.