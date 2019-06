Edena Hazarda je pozdravilo kar 50.000 navijačev. Foto: Reuters

"Dobrodošlico izrekam enemu najboljših igralcev na svetu, edinstvenemu in izjemnemu nogometašu. Eden, dobrodošel pri Realu, dobrodošel doma," je na predstavitveni novinarski konferenci dejal predsednik Florentino Perez, ki je dodal, da je prepričan, da bo Real s Hazardom osvojil številne lovorike. V pretekli sezoni je namreč vitrina ostala prazna. Pred sprejemom je Belgijec opravil zdravniški pregled in podpisal pogodbo, nato pa je pozdravil množico navijačev, ki se je zbrala na Santiagu Bernabeuu.

Hazard že prispel v Madrid

Kot so sporočili iz kluba, je bilo na stadionu kar 50.000 privržencev madridskega velikana. Do zdaj je več navijačev pozdravilo le Cristiana Ronalda, ki je v špansko prestolnico prestopil pred desetimi leti iz Manchester Uniteda, zapustil pa jo je lani, ko je odšel v Torino k Juventusu. Tedaj je bilo na stadionu 70.000 ljudi.

Izpolnile so se otroške sanje

"Hvala predsedniku, staršem in vsej moji družini. Komaj čakam, da zaigram za Real Madrid in s klubom osvojim številne naslove. Moje otroške sanje so bile igrati za Real Madrid. Zdaj sem tu in želim uživati v tem trenutku. Hvala vsem," je uvodoma dejal novi zvezdnik kraljevega kluba.

Belgijec je ena izmed petih okrepitev kraljevega kluba, zanj pa je madridski velikan Chelseaju odštel sto milijonov evrov, z vsemi dodatki pa bi odškodnina lahko narasla kar na 147 milijonov evrov. Zinedine Zidane je začel prenovo moštva, Hazard pa je bil na vrhu seznama želja. Za Realom je izjemno slaba sezona, saj jo je v La ligi končal šele na tretjem mestu, rekordnih 19 točk za največjim tekmecem Barcelono, ki ga je izločila tudi v polfinalu kraljevega pokala. V Ligi prvakov je njegovo pot v osmini finala končal Ajax.