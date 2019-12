Nogometaši Atalante so veliko zmago proslavili s 500 navijači, ki so pripotovali v Harkov. Foto: Reuters

V skupini C si je angleški prvak Manchester City že pred zadnjim krogom zagotovil prvo mesto, zanimivo pa je bilo v boju za drugo mesto, za katerega so se potegovali Šahtar, Dinamo in Atalanta. Bergamčani so z zmago v Harkovu prehiteli Ukrajince in bodo februarja nadaljevali sezono v Ligi prvakov. Zagrebčani bi se z zmago nad Cityjem uvrstili v osmino finala, a so po visokem porazu ostali tudi brez 1/16 finala Evropske lige.

Josip Iličić za Atalanto ni igral, saj se je poškodoval na sobotni tekmi proti Veroni (3:2) in še ni okreval.

Odločilni trenutek v 68. minuti

Tretja ekipa lanske Serie A je v Ligi prvakov izgubila uvodne tri tekme, a na koncu osvojila sedem točk in bo zimo preživela med najboljšimi 16 moštvi v Evropi. V zdajšnjem formatu tekmovanja je prva ekipa, ki je napredovala po treh začetnih porazih.

Goste, ki so dobro igrali že v prvem polčasu, je v vodstvo v 68. minuti popeljal Timothy Castagne. Sodniki so zadetek priznali po ogledu videoposnetka, saj je sprva kazalo na prepovedani položaj. V 77. minuti je bil pri domačih izključen Dodo, ki je udaril v obraz Rema Freulerja, zmago Atalante pa sta potrdila Mario Pašalić (80.) po nizkem prostem strelu z desne strani in Robin Gosens (94.) z volejem iz bližine.

Iličić bo spomladi igral v Ligi prvakov

Pet golov v Zagrebu - štirje v mreži Dinama

Hat-trick Jesusa v Zagrebu

Dinamo je proti Cityju sicer hitro povedel, ko je v 10. minuti mrežo atraktivno zatresel Dani Olmo, toda v 34. minuti je z glavo izenačil Gabriel Jesus, na začetku drugega polčasa zadel še dvakrat in utišal navijače na stadionu Maksimir. Končni izid je v 84. minuti postavil Phil Foden. Ker tekma zanje ni odločala o ničemer, so gostje nastopili s kombinirano postavo, na klopi sta bila med drugim Raheem Sterling in Kevin De Bruyne.

Naprej tudi Atletico

V skupini D je Atletico Madrid Jana Oblaka pomlad v Ligi prvakov potrdil z zmago z 2:0 nad Lokomotivom Moskvo. Bayer Leverkusen, ki je imel pred zadnjim krogom še možnosti, da prehiti Atletico, je doma izgubil proti Juventusu z 0:2. Ob koncu tekme sta se med strelce vpisala Cristiano Ronaldo in Gonzalo Higuain.

9 hat-trick heroes in the #UCL group stage for the 1st time ever!

Erling Braut Haaland ️️️

Mislav Oršić ️️️

Serge Gnabry ️️️️

Raheem Sterling ️️️

Kylian Mbappé ️️️

Rodrygo ️️️

Robert Lewandowski ️️️️

Arkadiusz Milik ️️️

Gabriel Jesus ️️️ pic.twitter.com/EOJbmZJXGR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 11. december 2019

Poškodba Comana

Derbi večera je bil v skupini B v Münchnu, kjer je Bayern s 3:1 premagal Tottenham z Josejem Mourinhem. Oba kluba sta si sicer že prej zagotovila osmino finala, jasno je bilo tudi, kdo je prvi in kdo drugi.

Bavarci so predtekmovanje končali s popolnim izkupičkom šestih zmag. Ta dosežek je predtem uspel le šestim klubom, nazadnje madridskemu Realu pred petimi leti. Skupaj so dosegli 24 zadetkov, le enega manj kot rekordni PSG pred dvema letoma.

Pri nemških prvakih je Robert Lewandowski ostal na klopi, pri Tottenhamu v ekipi sploh ni bilo Harryja Kana. Zmago je zasenčila poškodba kolena strelca prvega zadetka Kingsleyja Comana, ki je zelenico v bolečinah zapustil v 27. minuti. Kako huda je poškodba, še ni znano.

Šok za Crveno zvezdo v 88. minuti

Tretje mesto in s tem nadaljevanje sezone v Evropski ligi si je priigral Olympiacos, ki je bil v neposrednem dvoboju z 1:0 boljši od Crvene zvezde.

V 88. minuti je domače navijače z 11-metrovke razveselil Youseff El Arabi, potem ko je z roko v kazenskem prostoru igral brazilski rezervist Jander. Beograjčanom bi bila za prezimitev v Evropi dovolj že točka, a priložnosti niso izkoristili. V 43. minuti so zastreljali strel z bele točke, Portugalec Tomane je zadel prečko.

Žreb osmine finala v ponedeljek ob 12.00 Nosilci:

PARIS SG

BAYERN

MANCHESTER CITY

JUVENTUS

LIVERPOOL

BARCELONA

RB LEIPZIG

VALENCIA



Nenosilci:

REAL MADRID

TOTTENHAM

ATALANTA

ATLETICO MADRID

NAPOLI

BORUSSIA DORTMUND

LYON

CHELSEA



Žreb osmine finala bo v ponedeljek ob 12.00 v Nyonu. Ne morejo se pomeriti ekipe, ki so igrale v isti predtekmovalni skupini in ekipe iz iste države.



Prve tekme bodo od 18. do 26. februarja, povratne pa od 10. do 18. marca. Nosilci bodo povratne tekme igrali doma.

Liga prvakov, 6. krog

Skupina A:

PARIS SG - GALATASARAY 5:0 (2:0)

Icardi 33., Sarabia 35., Neymar 47., Mbappe 63., Cavani 84./11-m

CLUB BRUGGE - REAL MADRID 1:3 (0:0)

Vanaken 55.; Rodrygo 53., Vinicius 64., Modrić 91.

Lestvica: PARIS SG * 6 5 1 0 17:2 16 REAL MADRID * 6 3 2 1 14:8 11 CLUB BRUGGE 6 0 3 3 4:12 3 GALATASARAY 6 0 2 4 1:14 2 * - v osmini finala

Skupina B:

BAYERN - TOTTENHAM 3:1 (2:1)

Coman 14., Müller 45., Coutinho 64.; Sessegnon 20.

OLYMPIACOS - CRVENA ZVEZDA 1:0 (0:0)

El Arabi 88./11-m

Tomane (Crvena zvezda) je v 43. minuti z 11-metrovke streljal v prečko.

Lestvica: BAYERN * 6 6 0 0 24:5 18 TOTTENHAM * 6 3 1 2 18:14 10 OLYMPIACOS 6 1 1 4 8:14 4 CRVENA ZVEZDA 6 1 0 5 3:20 3 * - v osmini finala

Skupina C:

ŠAHTAR - ATALANTA 0:3 (0:0)

Castagne 68., Pašalić 80., Gosens 94.

RK: Dodo 77./Šahtar

Iličić (Atalanta) je poškodovan.

DINAMO ZAGREB - MANCHESTER CITY 1:4 (1:1)

Olmo 10.; Gabriel Jesus 34., 50., 54., Foden 84.

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

Lestvica: MANCHESTER CITY * 6 4 2 0 16:4 14 ATALANTA * 6 2 1 3 8:12 7 ŠAHTAR 6 1 3 2 8:13 6 DINAMO ZAGREB 6 1 2 3 10:13 5 * - v osmini finala

Skupina D:

ATLETICO MADRID - LOKOMOTIV MOSKVA 2:0 (1:0)

Joao Felix 17./11-m, Felipe 54.

Kočenkov (Lokomotiv) je v 3. minuti ubranil 11-metrovko Trippierju.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

BAYER LEVERKUSEN - JUVENTUS 0:2 (0:0)

Ronaldo 75., Higuain 92.