Jordan Henderson in Jürgen Klopp sta označila torkovo tekmo za finalno. Foto: Reuters

Izbranci Jürgena Kloppa imajo na vrhu skupine A 10 točk, Napoli ima točko manj, Salzburg pa tri manj. Neapeljčani ne bi smeli imeti težav doma proti odpisanemu Genku. Liverpool je v izjemno napeti tekmi na Anfieldu premagal Salzburg s 4:3. Redsi si poraza torej ne smejo privoščiti, saj je malo verjetno, da bi izgubili s 5:4.

Haaland: To bo največja tekma v moji karieri

Glavni adut Salzburga je sijajni napadalec Erling Braut Haaland, ki je dosegel že osem zadetkov v skupinskem delu Lige prvakov. Uspešen je bil v vseh petih krogih, 2. oktobra je na Anfieldu izenačil na 3:3 po uri igre, a je nato odločilni zadetek dosegel Mohamed Salah v 69. minuti.

"Ničesar ne moremo izgubiti. Prikazati moramo najboljšo predstavo in vseh 90 minut moramo imeti nasmeh na obrazu. To bo največja tekma v moji karieri. O takih tekmah sem do zdaj le sanjal," je pojasnil Haaland, ki ima ogromno ponudb evropskih velikanov.

Klopp: Ni nas lahko premagati

Redsi poraza v Premier ligi ne poznajo vse od januarja. Imajo osem točk naskoka pred Leicestrom in že 14 pred Manchester Cityjem. V Ligi prvakov niso tako blesteli, izgubili so v Neaplju v uvodnem krogu in tudi doma proti Napoliju so iztržili le točko (1:1).

Antonio Conte se zaveda, da bodo rezervisti Barcelone še posebej motivirani na San Siru. Foto: Reuters

"Že po remiju proti Napoliju pred dvema tednoma smo vedeli, da nas v Salzburgu čaka finale. Za finalne tekme se je treba maksimalno pripraviti. Že lani smo se v zadnjem krogu z zmago uvrstili v izločilne boje. Nikoli nam ni bilo lahko pred zadnjo tekmo skupinskega dela," je

poudaril Klopp, ki je spomnil na zmago nad Napolijem v zadnjem krogu skupinskega dela pred letom dni. Pol leta zatem je Liverpool postal evropski prvak.

Ne sanja se mu, kako bi lahko igrali na remi

"Seveda se zavedamo izhodišča. Salzburg mora nujno zmagati. Ni nas lahko premagati, to je dejstvo in tega se moramo zavedati na začetku srečanja. Ne sanja se mi, kako bi lahko igrali na remi. Seveda želimo osvojiti vse tri točke," je dodal kultni nemški strateg, ki je pustil neizbrisen pečat že pri dortmundski Borussii.

V zadnjem krogu na voljo še osem vstopnic za osmino finala

Osem ekip se je že prebilo v osmino finala Lige prvakov. Preostalih osem potnikov bo znanih v torek in sredo.

Lionel Messi bo počival pred zelo zahtevnima tekmama v prvenstvu. Barcelono v soboto čaka neugodno gostovanje na Anoeti, kjer jo je Real Sociedad že večkrat presenetil. Naslednjo sredo prihaja madridski Real na Camp Nouu v preloženi tekmi. Foto: Reuters

Valverde bo spočil Messija

V skupini B si je Barcelona že zagotovila prvo mesto. Trener Ernesto Valverde bo na San Siru odpočil nosilce igre. Lionel Messi in Gerard Pique bosta počivala. V napadu bo priložnost zelo verjetno dobil najstnik Ansu Fati.

"Zavedam se, da smo se že kvalificirali, a vseeno želimo zmagati tudi na tej tekmi. Pričakujem Inter v najboljši podobi, že na Camp Nouu smo imeli velike težave. Čaka nas zares naporen spored tekem v naslednjih tednih, zato sem se odločil, da Messija spočijem. Tudi lani smo v Milanu odigrali zelo dobro tekmo brez njega," je dejal Valverde, ki ima seveda v mislih el clasico, ki bo na sporedu naslednjo sredo.

Borussia upa na spodrsljaj Interja

Inter bi si z zmago zagotovil preboj v osmino finala. Borussia iz Dortmunda mora nujno premagati Slavio iz Prage, nato pa bodo črno-rumeni upali na spodrsljaj Interja.

Valencia mora zmagati v Amsterdamu

Chelsea je v zelo dobrem položaju v skupini H, čeprav je šele na tretjem mestu pred zadnjim krogom. Londončani bi si z zmago nad odpisanim Lillom že zagotovili osmino finala.

Ajax bo gostil Valencio in potrebuje vsaj točko. Izbranci Erica ten Haaga bi z zmago osvojili prvo mesto, s točko bi bili drugi. Valencia za napredovanje potrebuje zmago na Areni Johanna Cruyffa, saj je težko pričakovati spodrsljaj Chelseaja.

6. krog, skupina E, torek ob 18.55:

SALZBURG – LIVERPOOL

Verjetni postavi:

Salzburg: Stanković, Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer, Junuzović, Mwepu, Minamino, Szoboszlai, Haaland, Hwang.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino, Mane.

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)

NAPOLI – GENK

Lestvica: LIVERPOOL 5 3 1 1 11:8 10 NAPOLI 5 2 3 0 7:4 9 SALZBURG 5 2 1 2 16:11 7 GENK 5 0 1 4 5:16 1

Skupina F, ob 21.00:

INTER – BARCELONA

Verjetni postavi:

Inter: Handanović, Godin, Škriniar, De Vrij, Candreva, Borja Valero, Vecino, Brozović, d'Ambrosio, Lukaku, Martinez.

Barcelona: Neto, Wague, Araujo, Umtiti, Firpo, Vidal, Busquets, Alena, Perez, Griezmann, Fati.

Sodnik: Björn Kuipers

BORUSSIA (D) – SLAVIA PRAGA

Lestvica: BARCELONA * 5 3 2 0 7:3 11 INTER 5 2 1 2 9:7 7 BORUSSIA (D) 5 2 1 2 6:7 7 SLAVIA PRAGA 5 0 2 3 3:8 2

Skupina G, ob 21.00:

LYON – RB LEIPZIG

BENFICA – ZENIT ST. PETERBURG

Lestvica: RB LEIPZIG * 5 3 1 1 8:6 10 ZENIT ST. PETERBURG 5 2 1 2 7:6 7 LYON 5 2 1 2 7:6 7 BENFICA 5 1 1 3 7:11 4 * - v osmini finala

Skupina H, ob 21.00:

CHELSEA – LILLE

AJAX – VALENCIA

Verjetni postavi:

Ajax: Onana, Dest, Veltman, Blind, Tagliafico, van de Beek, Martínez, Langv Ziyech, Huntelaar, Tadić.

Valencia: Domenech, Wass, Diakhaby, Paulista, Gaya, Torres, Coquelin, Parejo, Soler, Rodrigo, Gameiro.

Sodnik: Clement Turpin (Francija)