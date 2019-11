Virgil van Dijk je dvakrat mrežo zatresel z glavo. Foto: EPA

Pred sezono sta za absolutna favorita za angleški naslov veljala aktualni prvak Manchester City in evropski prvak Liverpool. Po 14. krogih so si varovanci Jürgena Klopp priigrali ogromno prednost pred konkurenco, vrsta Pepa Guardiole pa ne le, da zaostaja že velikih 11 točk, na drugem mestu jo lahko celo prehiti Leicester.

Van Dijk z dvema goloma junak na Anfieldu

Liverpool je neporažen že na 31 tekmah zapored, s čimer je izenačil klubski rekord. Odlično so začeli tekmo in v 18. ter 24. minuti je dvakrat udarila branilska naveza Trent Alexander-Arnold–Virgil van Dijk. Najprej je bočni branilec s prostega strela z desne strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je visoko skočil Nizozemec in z glavo zatresel mrežo, šest minut pozneje pa sta ponovila vajo po udarcu iz kota.

V 76. minuti so gostitelji ostali z igralcem manj, potem ko je Alisson Becker igral z roko zunaj kazenskega prostora. V vratih ga je zamenjal Adrian, ki je moral že tri minute zatem pobrati žogo iz svoje mreže, ko ga je s prostega strela z udarcem po tleh presenetil Lewis Dunk. Rezervni vratar Liverpoola se je nato izkazal z nekaj posredovanji in gostitelji so vpisali že 13. letošnjo zmago.

Jonjo Shelvey je zadel za remi med Newcastlom in Manchester Cityjem. Foto: EPA

Shelvey osrečil nekdanji klub

Manchester Cityju v nasprotju z Liverpoolom prednosti v zaključku ni uspelo zadržati in možnosti za tretji zaporedni naslov sinjemodrih so vse manjše. 22. minuta je tekla, ko sta si David Silva in Raheem Sterling kar nekajkrat – tudi ob pomoči odbitkov od nasprotnih nogometašev – izmenjala žogo, angleški reprezentant pa je z 11 metrov matiral Martina Dubravko. Tri minute pozneje je sledil odgovor. Z lepo dvojno podajo sta gostujočo obrambo izigrala Miguel Almiron in Jetro Willems, ki je izenačil na 1:1.

Sinjemodri so terensko premoč in številne priložnosti (razmerje v posesti 23:79, v strelih 6:24) znova kronali šele osem minut pred koncem rednega dela, ko je odbito žogo na robu kazenskega prostora s prsmi sprejel Kevin De Bruyne, nato pa jo je mojstrsko z volejem s pomočjo prečke spravil v mrežo. Toda znova je sledil hiter odgovor. Šest minut pozneje je z desne strani s prostega strela Christian Atsu podal Jonju Shelveyju, nekdanji nogometaš Liverpoola pa je z 20 metrov srakam zagotovil točko in posledično tudi osrečil svoj nekdanji klub.

14. krog:

NEWCASTLE – MANCHESTER CITY 2:2 (1:1)

Willems 25., Shelvey 88.; Sterling 22., De Bruyne 82.

BURNLEY – CRYSTAL PALACE 0:2 (0:1)

Zaha 45., Schlupp 78.

CHELSEA – WEST HAM 0:1 (0:0)

Cresswell 48.

LIVERPOOL – BRIGHTON 2:1 (2:0)

van Dijk 18., 24.; Dunk 79.

RK: Alisson 76./Liverpool

TOTTENHAM – BOURNEMOUTH 3:2 (1:0)

Alli 21., 50., Sissoko 69.; Wilson 73., 90.

SOUTHAMPTON – WATFORD 2:1 (0:1)

Ings 78., Ward-Prowse 83.; Sarr 24.

Nedelja ob 15.00:

NORWICH – ARSENAL

WOLVERHAMPTON – SHEFFIELD UNITED

Ob 17.30:

LEICESTER – EVERTON

MANCHESTER UNITED – ASTON VILLA