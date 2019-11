Oliver McBurnie je v 91. minuti poskrbel, da sta obe moštvi osvojili po točko. Foto: Reuters

Gostitelji so prvi zatresli mrežo. Na desni strani igrišča je Lys Mousset ukradel žogo Philu Jonesu, vtekel v kazenski prostor in podal pred vrata, kjer se je okroglo usnje od Johna Flecka odbilo v mrežo. V uvodnih minutah nadaljevanja so rdeče-beli podvojili vodstvo – Mousset je lepo zadel z roba kazenskega prostora po hitrem protinapadu.

Marcus Rashford je v 79. minuti zadel za preobrat po zaostanku z 2:0. Foto: Reuters

Rdeči vragi so se dolgo mučili, nato pa jim je v sedmih minutah uspel preobrat. Najprej je zaostanek v 72. minuti prepolovil Brandon Williams, izid je pet minut pozneje po predložku z desne strani izenačil Mason Greenwood. Gostitelji so bila sila nezbrani v obrambi, kar je kmalu zatem izkoristil še Marcus Rashford, ki je po podaji Daniela Jamesa z desetih metrov hladnokrvno matiral vratarja Simona Moora.

Ko je že kazalo, da so varovanci Oleja Gunnarja Solskjaerja storili dovolj za poln izkupiček točk, se je v sodnikovem dodatku zgodila še ena rezultatska sprememba. Rezervist Oliver McBurnie je v kazenskem prostoru zaustavil podajo še enega rezervista Calluma Robinsona in s polvolejem matiral Davida De Geo za končnih 3:3.

Premier liga, 13. krog

Nedeljska tekma:

SHEFFIELD UTD - MANCHESTER UTD 3:3 (1:0)

Fleck 19., Mousset 52., McBurnie 91.; Williams 72., Greenwood 77., Rashford 79.

Sobotne tekme:

WEST HAM - TOTTENHAM 2:3 (0:2)

Antonio 73., Ogbonna 96.; Son 36., Lucas 43., Kane 49.

BOURNEMOUTH - WOLVERHAMPTON 1:2 (0:2)

Cook 59.; Moutinho 21., Jimenez 31.

RK: Francis 37./Bournemouth

ARSENAL - SOUTHAMPTON 2:2 (1:1)

Lacazette 18., 96.; Ings 8., Ward-Prowse 71.

Ward-Prowsu je vratar v 71. minuti ubranil 11-m, Ward-Prowse je nato prišel do odbitka in zadel.

BRIGHTON - LEICESTER 0:2 (0:0)

Perez 64., Vardy 82./11-m.

CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL 1:2 (0:0)

Zaha 82.; Mane 49., Firmino 85.

EVERTON - NORWICH CITY 0:2 (0:0)

Cantwell 54., Srbeny 92.

WATFORD - BURNLEY 0:3 (0:0)

Wood 53., Barnes 82./11-m, Tarkowski 88.

MANCHESTER CITY - CHELSEA 2:1 (2:1)

De Bruyne 29., Mahrez 37.; Kante 21.

Ponedeljek ob 21.00:

ASTON VILLA - NEWCASTLE UNITED