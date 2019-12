Alex Oxlade-Chamberlain se bo na zelenice zelo verjetno vrnil januarja. Foto: Reuters

26-letni vezist se je poškodoval v finalu svetovnega klubskega prvenstva v Dohi, ko je Liverpool premagal Flamengo z 1:0 po podaljšku. Zaradi poškodbe vezi v gležnju je zlato medaljo prejel na berglah. Ob vrnitvi v Anglijo je nosil opornico.

Oxlade-Chamberlain je skoraj celotno lansko sezono izpustil zaradi poškodbe kolena. "Tokrat jo je precej bolje odnesel. Bomo videli, kako dolgo bo počival," je dejal trener Jürgen Klopp in potrdil, da na naslednjih dveh tekmah zagotovo ne bo igral.

Redsi bodo deveto tekmo v decembru odigrali v nedeljo, ko na Anfield prihaja Wolverhampton. Na seznamu poškodovanih so tudi Fabinho, Dejan Lovren in Joel Matip. Liverpool je na 17 tekmah v prvenstvu remiziral le z Manchester Unitedom na Old Traffordu (1:1), vse druge tekme pa je dobil. Prvi naslov po aprilu 1990 je seveda glavna tema v mestu Beatlov.

Najbolj zagrizeni navijači so v šali predlagali, da bi lahko Klopp postal kar peti član te kultne skupine. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr in Jürgen Klopp – pet legend v Liverpoolu.

Klopp: Dozoreli smo tudi na velikih tekmah

V soboto je Liverpool še dopolnil vitrino, ki se letos kar šibi od prestižnih lovorik. 1. junija so redsi v finalu Lige prvakov premagali Tottenham z 2:0, avgusta so osvojili še evropski superpokal, zdaj pa še klubsko svetovno prvenstvo z golom Roberta Firmina v 99. minuti.

"Dozoreli smo tudi na velikih tekmah. V mojih prvih sezonah na klopi Liverpoola smo vse finalne tekme izgubili, zdaj pa igramo zelo pametno in pomembnost obračuna nas ne ovira. V Katar smo odšli na posebno misijo. Uspelo nam je in občutek je bil res sijajen. Zdaj je to že za nami, saj je Leicester nevaren tekmec," je dodal Klopp, ki je v letih 2011 in 2012 osvojil naslov nemškega prvaka z dortmundsko Borussio, leto zatem pa se je s črno-rumenimi prebil tudi v finale Lige prvakov, kjer pa je bil boljši Bayern z 2:1.

19. krog, četrtek ob 13.30:

TOTTENHAM - BRIGHTON

Ob 16.00:

BOURNEMOUTH - ARSENAL

ASTON VILLA - NORWICH

CHELSEA - SOUTHAMPTON

CRYSTAL PALACE - WEST HAM

EVERTON - BURNLEY

SHEFFIELD UNITED - WATFORD

Ob 18.30:

MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE

Ob 21.00:

LEICESTER - LIVERPOOL

Petek ob 20.45:

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CITY