Fernando Llorente in Dries Mertens sta zrežirala veliko zmago Napolija. Foto: Reuters

Izbranci Jürgena Kloppa so prvi branilci naslova, ki so izgubili uvodno tekmo po Milanu v sezoni 1994/95. V 81. minuti je Andy Robertson v kazenskem prostoru podrl Joseja Callejona, Dries Mertens pa je z bele točke z desno nogo matiral Adriana. Redsi so nato vse moči usmerili v napad, v 92. minuti pa je Virgil van Dijk naredil veliko napako. Žogo je skušal podati nazaj proti vratarju Adrianu, a je to storil zelo slabo, pritekel je Fernando Llorente in poslal žogo v mrežo za veliko slavje na stadionu San Paolo.

Pred enajstimi meseci odločil Insigne

Napoli je 3. oktobra lani premagal Liverpool z 1:0. Odločilni zadetek je dosegel Lorenzo Insigne v 90. minuti. Povratna tekma sredi decembra na Anfieldu je bila ključna. Redsi so nujno potrebovali tri točke za napredovanje v osmino finala, Mohamed Salah je odločil v 34. minuti. Liverpool je napredoval v izločilne boje, spomladi pa je bil neustavljiv, izločil je Bayern, Porto, Barcelono in v finalu še Tottenham.

Marc Andre ter Stegen je sijajno zaustavil strel kapetana Borussie Marca Reusa z bele točke. Vratar Barcelone ni stal na golovi črti, prehitro je stopil naprej, a se ni oglasil videosodnik. Foto: Reuters

Ter Stegen reševal razglašeno Barcelono

Na stadionu Westfalen je Lionel Messi začel na klopi. V prvi postavi je bil 16-letni Ansu Fati, novi dragulj Kataloncev, ki blesti v španskem prvenstvu. V prvem polčasu je imel najlepšo priložnost Marco Reus, ki je po lepi podaji Thorgana Hazarda prišel sam pred Marca Andreja ter Stegna, ki pa je pravočasno stekel iz vrat in blokiral strel.

V drugem polčasu so bili precej nevarnejši Nemci. Razigrani Jadon Sancho je na desni strani preigral Nelsona Semeda, ki je pohodil Angleža. Kapetan Marco Reus je postavil žogo na belo točko, njegov strel pa je ter Stegen odbil in nato še ujel žogo pred napadalci gostiteljev. To je bila že njegova četrta obranjena enajstmetrovka v Ligi prvakov, le dvakrat je klonil. Počasni posnetek je pokazal, da je prehitro krenil iz vrat, a se videosodnik ni oglasil.



Brandt stresel prečko

Po uri igre je Fatija zmenjal Messi, Barcelona pa je bila še vedno popolnoma razglašena. V 77. minuti je rezervist Julian Brandt stresel prečko, Reus pa je zapravil še dve priložnosti. V 94. minuti bi lahko Barca celo prišla do vseh treh točk, strel Messija je v zadnjem trenutku blokiral Thomas Delaney.

Nigerijski napadalec Peter Olayinka je kronal premoč Slavie v drugem polčasu. Čehi bi si zaslužili vse tri točke, a na koncu so osvojili eno. Foto: Reuters

Inter izvlekel točko v 92. minuti

Nova sezona Lige prvakov se je začela v Milanu, kjer je Inter remiziral s Slavio iz Prage (1:1). V Milanu je Samir Handanović branil vso tekmo. Inter je bil popolnoma razglašen v drugem polčasu. V 65. minuti so Čehi zasluženo povedli, iz bližine je Handanovića ukanil nigerijski napadalec Peter Olayinka. Slavia je na San Siru prevladovala in imela nizala številne nevarne napade, drugega zadetka pa ni uspela zabiti. Sodnik Ruddy Buquet je presenetljivo pokazal kar osem minut sodnikovega dodatka. V 92. minuti je Stefano Sensi s prostega strela stresel prečko, odbito žogo pa je jokjer Nicolo Berrella poslal v mrežo.

Sanjski debi najstnika Haalanda

Junak uvodnega večera je postal 19-letni norveški napadalec Salzburga Erling Braut Haland s tremi zadetki v prvem polčasu na obračunu z Genkom (6:2). Še nihče pred njim ni debitiral v Ligi prvakov s hat-trickom.

Inter v 92. minuti do točke

1. krog, skupina E:

NAPOLI - LIVERPOOL 2:0 (0:0)

Mertens 81./11-m, Llorente 92.

SALZBURG - GENK 6:2 (5:1)

Haland 2., 34., 44., Hwang 36., Szoboszlai 45., Ulmer 66.; Lucumi 40., Samata 52.



Skupina F:

INTER - SLAVIA PRAGA 1:1 (0:0)

Barella 92.; Olayinka 63.

BORUSSIA (D) - BARCELONA 0:0

Ter Stegen je v 56. minuti obranil 11-m Reusu.



Skupina G:

LYON - ZENIT ST. PETERBURG 1:1 (0:1)

Depay 50./11-m; Azmoun 41.



BENFICA - RB LEIPZIG 1:2 (0:0)

Seferović 84.; Werner 69., 79.

Kampl ni v kadru Leipziga zaradi poškodbe gležnja.



Skupina H:

CHELSEA - VALENCIA 0:1 (0:0)

Rodrigo 75.

Barkley (Chelsea) je v 88. minuti z 11-m streljal prek vrat.



AJAX - LILLE 3:0 (1:0)

Promes 18., Alvarez 50., Tagliafico 62.