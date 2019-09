Lionel Messi je opravil zadnji trening pred tekmo na stadionu Westfalen v Dortmundu. Foto: Reuters

Napoli je 3. oktobra lani premagal Liverpool z 1:0. Odločilni zadetek je dosegel Lorenzo Insigne v 90. minuti. Povratna tekma sredi decembra na Anfieldu je bila ključna. Redsi so nujno potrebovali tri točke za napredovanje v osmino finala, Mohamed Salah je odločil v 34. minuti. Liverpool je napredoval v izločilne boje, spomladi pa je bil neustavljiv, izločil je Bayern, Porto, Barcelono in v finalu še Tottenham.

Liverpool je sanjsko začel angleško prvenstvo. Po petih krogih ima maksimalnih 15 točk in navijači že sanjajo o prvem naslovu prvaka po letu 1990. To je glavni cilj kluba, ki je medtem že dvakrat postal evropski prvak (2005 in 2019).

Carlu Ancelottiju se lani z Napolijem ni uspelo prebiti v izločilne boje Lige prvakov. Foto: Reuters

Ancelotti: Čaka nas najboljša ekipa v Evropi

"Že v prvem krogu nas čaka najboljša ekipa v Evropi. V Premier ligi ni Liverpool oddal še niti točke. V zadnjem letu so res napredovali, a tudi mi imamo močno ekipo. Doma smo vedno igrali zelo dobro. Želimo se dokazati na mednarodni ravni. Cilj je seveda napredovanje v izločilni del tekmovanja," je razmišljal trener Napolija Carlo Ancelotti, ki ga je razjezil nesrečen poraz na derbiju Serie A proti Juventusu s 3:4, potem ko so se njegovi izbranci vrnili po zaostanku z 0:3.

"Prezgodaj je še govoriti o tem, da smo favoriti za naslov. Res smo začeli zelo dobro v prvenstvu, vendar mislim, da lahko igramo še precej bolje. Nič se ni spremenilo z naslovom, vedno so vsi želeli premagati Liverpool," je pojasnil kapetan evropskih prvakov Jordan Henderson.

Klopp: Ne čutimo dodatnega pritiska branilcev naslova

"Težko je govoriti o izboljšavah v zadnjih 12 mesecih. Vsekakor smo odlično odpravili napake iz porazov. Na naslednji tekmi smo nato vse naredili pravilno. Želimo znova igrati na lanski ravni. Ne čutimo dodatnega pritiska branilcev naslova. Nikoli prej še nisem bil v tej vlogi, zato težko rečem, ali bodo tekmeci bolj motivirani," je razlagal trener Jürgen Klopp, ki pričakuje popolnoma drugačen obraz kot lani na stadionu San Paolo.

Messi pripotoval v Dortmund

Barcelona je še brez zmage na gostovanjih v španskem prvenstvu. V Bilbau je izgubila z 0:1, iz Osasune pa je prinesla le točko (2:2). Tudi madridska velikana Real in Atletico ne blestita, zato so vsi kandidati za naslov še zelo skupaj. Lionel Messi je izpustil vse štiri tekme zaradi poškodbe mečne mišice, a je danes treniral in je tudi odpotoval z ekipo v Dortmund.

Borussia iz Dortmunda se je zelo okrepila poleti in resno računa na naslov nemškega prvaka. Edini spodrsljaj v letošnji sezoni si je privoščila v Berlinu, ko je bil novinec v ligi Union senzacionalno boljši s 3:1. Foto: Reuters

Favre: Proti Barceloni je treba biti 95 minut na najvišji ravni

"Proti Barceloni je nesmiselna obrambna taktika. Ne smemo računati le na zaprto igro in dolge žoge naprej. Moramo biti pogumni in iskati rešitev v kombinatorni igri," je prepričan kapetan Borussie Marco Reus, ki je v soboto dvakrat zatresel mrežo Bayerja.

"Proti Barceloni je treba biti 95 minut na najvišji ravni. Sploh ni ključno, ali bo igral Messi ali ne. Tudi brez njega so zelo močna ekipa in obrambo čaka zahtevna naloga," je poudaril trener Lucien Favre, ki je seveda podrobno analiziral prve štiri tekme Barce v španskem prvenstvu. V soboto je Barcelona odpravila Valencio s 5:2. Znova je blestel novi ljubljenec občinstva Anssumane Fati. 16-letnik je novi dragulj Kataloncev.

Favre ne bo spreminjal enajsterice, ki je v soboto ugnala Bayer iz Leverkusna s 4:0. Na Barcelono ima lepe spomine, saj je imel leta 1991 priložnost, da je dva tedna lahko opazoval delo Johana Cruyffa.

Frank Lampard je s Chelseajem maja 2012 osvojil Ligo prvakov. V torek zvečer bo prvič sedel na klopi modrih v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Foto: Reuters

Ronaldo in Messi zaznamovala zadnje desetletje

Messi in Cristiano Ronaldo sta zaznamovala zadnje desetletje tega tekmovanja. Zvezdnika Barcelone in Juventusa sta najboljša strelca v zgodovini, Ronaldo je dosegel 126 zadetkov v Ligi prvakov, Messi pa 112. Naslednji na večni lestvici je Raul Gonzalez z 71 goli.

Eden od njiju je bil najboljši strelec Lige prvakov v posameznih sezonah vse od 2007/08. Ronaldo je bil najboljši šestkrat, Messi petkrat, v sezoni 2014/15 pa sta si razdelila naslov najboljšega strelca z Neymarjem.

Bogat denarni sklad

Iz denarnega sklada (brez kvalifikacijskih krogov in brez prihodkov trženja) lahko klub v Ligi prvakov skupno zasluži 82.450.000 evrov. Uefa je bogato nagradila že preboj v skupinski del (15,25 milijona evrov). Zmaga v skupinskem delu prinese 2,7 milijona evrov, neodločen izid pa 900.000 evrov. Preboj v osmino finala prinese 9,5 milijona, četrtfinale 10,5 milijona, polfinale 12 milijonov, poraz v finalu 15 milijonov, zmaga v finalu pa 19 milijonov evrov.

1. krog, torek, skupina E, ob 21.00:

NAPOLI - LIVERPOOL

Verjetni postavi:

Napoli: Meret, di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens, Llorente.

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)

SALZBURG - GENK

Skupina F, ob 18.55:

INTER - SLAVIA PRAGA

(Handanović)

Ob 21.00:

BORUSSIA (D) - BARCELONA

Verjetni postavi:

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Witsel, Sancho, Reus, Brandt; Alcacer.

Barcelona: ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Rakitić, Busquets, De Jong, Griezmann, Suarez, Fati.

Sodnik: Ovidiu Hategan (Romunija)

Skupina G, ob 18.55:

LYON - ZENIT ST. PETERBURG

Ob 21.00:

BENFICA - RB LEIPZIG (Kampl)

Skupina H, ob 21.00:

CHELSEA - VALENCIA

AJAX - LILLE

Sreda, skupina A, ob 18.55:

CLUB BRUGGE - GALATASARAY

Ob 21.00:

PARIS SG - REAL MADRID

Skupina B, ob 18.55:

OLYMPIACOS - TOTTENHAM

Ob 21.00:

BAYERN - CRVENA ZVEZDA

Skupina C, ob 21.00:

ŠAHTAR - MANCHESTER CITY

DINAMO ZAGREB - ATALANTA

(Stojanović; Iličić)

Skupina D, ob 21.00:

ATLETICO MADRID - JUVENTUS

(Oblak)

BAYER LEVERKUSEN - LOKOMOTIV MOSKVA