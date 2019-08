Safet Hadžić kot trener Olimpije ostaja pri eni zmagi v Evropski ligi – uspehu v Rigi pred dvema tednoma. Ob tem je izgubil vse tri domače evropske tekme, na katerih je vodil zeleno-bele. Foto: www.alesfevzer.com

S 1. avgustom se je evropsko nogometno poletje v Ljubljani končalo in ravno, ko se je dobro razgrelo in se je obetalo obujanje spominov. Čustveni poziv trenerja za navijaško podporo in odličen štart v slovenskem prvenstvu je pripeljal v Stožice devet tisoč ljudi, ki pa so po koncu zlivali jezo nad slovaškimi sodniki in se spraševali kako, da neovirani Ante Vukušić ni zadel za vodstvo, ki bi prineslo napredovanje v 3. predkroga Evropske lige in tako želeni dvoboj s Partizanom iz Beograda.

"Kaj naj rečem. Videli ste sami. Mogoče malo tragično. Borili smo se, dali smo vse od sebe. Žal mi je igralcev, občinstva. Bil je spektakel. Škoda, da se je to zgodilo. Zadovoljen sem, igralci so pokazali karakter. Na dveh težkih tekmah so dali vse od sebe," je bil po slovesu od Evropske lige potrt trener Safet Hadžić, ki je za prelomni trenutek označil izključitev vezista Cekicija.

Naivna izključitev na evropski tekmi

Najprej si je Endri Cekici v 24. minuti prislužil rumeni karton, zaradi katerega bo izpustil prihodnjo evropsko tekmo v karieri, že v 38. minuti pa mu Slovak Filip Glova pokazal drugi karton in ga poslal pod tuš. "Ne bi govoril o sodnikih. V nekaterih trenutkih bi lahko regiral drugače. Ampak tako je, kakor je, on se je odločil, kot je videl in je mislil, da je prav," je na novinarski konferenci po tekmi Hadžić zavrnil razpravo o slovaških sodnikih, ki jim je ostra tekma hitro ušla izpod nadzora. Skupno je Glova podelil kar 13 rumenih kartonov, enega parnega, v razmerju 7:6 za Olimpijo. "Morda bi lahko pordečel kdo od Turkov, pa ni. Cekiciju je nocoj najtežje. Škoda je, ker smo bili blizu. Če bi bili popolni, bi se morda mi veselili."

Zelo zahtevna, težka tekma. Lahko bi se obrnilo tudi v drugo smer. Čestitam Olimpiji, ki bi se prav lahko veselila napredovanja. V zadnjih 30 minutah sem v igro poslal tri ofenzivne nogometaše. Šli smo na vse ali nič in bili uspešni. Prvič smo v Evropi in smo prišli že tako daleč. Sergen Yalcin, trener Malatyasporja

Previden štart, nato nemoč z desetimi

Drugič v petih dneh večino tekme številčno podrejena Olimpija je sicer odprla tekmo zadržano, Yeni Malatyaspor je užival jalovo podporo, vrhunec akcije v 1. polčasu je bila omenjena izključitev. "Spoštovanje do večjih klubov je vedno prisotno na začetku. Vseeno to ni odločilo. Če bi normalno igra tekla naprej, bi rasla samozavest in verjetno bi imeli možnosti, da gremo mi naprej," je o skromnem uvodu menil Hadžić, četudi je bila Olimpija v Turčiji pred tednom dni veliko bolj igriva in podjetnejša.

"Težko je govoriti po takšni tekmi. Najhuje je, če dobiš rdeči karton. Potem se moraš nenehno braniti, poskušaš s protinapadi. Nasprotnik je bil kakovosten, znal je igrati," je potožil vodja Ljubljančanov in nadaljeval s prikazom, da je nasproti slovenskemu pokalnemu prvaku vseeno stal na papirju in v blagajni občutno močnejši klub, ki igra v veliko zahtevnejšem turškem prvenstvu.

"Res škoda, da smo na tako žalosten način izpadli. Vsi smo razočarani, ne samo jaz. Imeli smo svoje priložnosti, zlasti jaz, pri čemer sploh ne vem, kako mi je vratar strel ubranil," se je po tekmi čudil Ante Vukušić, ki je imel v 67. minuti idealno priložnost za zlata vreden gol Olimpije z desetimi igralci, ki bi na stežaj odprl vrata obračunu s Partizanom. Foto: www.alesfevzer.com

Rezervist Tore prevesil tehtnico na turško stran

"Vidiš, da lahko igraš, seveda so razlike v kakovosti, nato pa vstopi igralec, kot je Gokhan Tore, igral je v Premier ligi, Galatasarayju, turški reprezentant. V Sloveniji tega ni, v večjih državah pa je moč denarja. Mi se lahko borimo samo s srcem, s taktiko poskušamo presenetiti takšne ekipe. Seveda, če imaš 11 igralcev, s samo 10 je to izredno težko," je Hadžić izpostavil, da si je Malatyaspor prve resne priložnosti in na koncu tudi zmagovito akcijo v 77. minuti priigral šele po vstopu zvezdniške okrepitve Gokhana Toreja, ki je bil nerešljiva uganka za levo stran Olimpijine obrambe.

Deset minut predtem je Ante Vukušić iz bližine zapravil nemogoče. "Škoda, ker ni zadel. Vse je naredil tako, kot je treba. Tudi tehnično je naredil v redu. Mogoče bi moral žogo spustiti na tla. Vratar je dobro reagiral in branil." Igranje z igralcem manj je pustilo vidne posledice v napadalni igri: poskusi strelov 15:5 za Turke, v strelih v okvir vrat sicer le 5:3 za Malatyaspor.

Težje s Turki kot z Mariborom, a najtežje bo s Triglavom

Ker so v nedeljo zdržali vseh 75 preostalih minut z desetimi, v četrtek pa le 40 minut, ni šlo brez primerjave z derbijem. "Nocoj je bilo težje. Oni so hitrejši in kakovostnejši v napadu. Individualno so močni. Da se razumemo – Maribor je ekipno kakovosten in taktično močan. A Malatyaspor je v napadu izreden. Težja tekma kot derbi. Maribor ima izkušnje. Zna se strateško pripraviti na Evropo. Če v dveh takšnih tekmah v petih dneh dvakrat ostaneš z igralcem manj že v 1. polčasu, ti to pobere ogromno moči," je ocenil Hadžić in se s prijaznjen z evropskim izpadom že povsem usmeril proti slovenski ligi.

Maribor ima izkušnje. Zna se strateško pripraviti na Evropo. Mariboru je treba za vse, kar počne, samo čestitati. Hadžić p napredovanju Maribora.

"Po takšni tekmi bo Triglav najtežja tekma za nas v uvodnem mesecu sezone. Ekipo bo treba spet sestaviti, utrujeni smo. Psihološko, fizično, veliko razočaranje, tukaj moramo pokazati svojo osebnost," se nevarnosti in pomebnosti nedeljskega dvoboja s Kranjčani za konec 4. kroga Prve lige zaveda Hadžić.

Zdaj osredotočeni samo na Prvo ligo

Kljub izpadu in vsem (ne)pripetijam okoli prodaje kluba s strani predsednika Milana Mandarića trener Olimpije ne skriva svojega motiva in izziva: "Do naslova je še dolga pot. Cilj pa je, da poskusimo odigrati čim bolj kakovostno in osvojiti prvenstvo." Ravno razplet evropskega poletja za slovenske klube bo močno vplivalo na potek prve polovice prvenstva: Maribor ima zagotovljene še najmanj štiri evropske tekme z lepimi možnostmi za vnovično igranje skupinskega dela vsaj Evropske lige. Doma vodilna Olimpija ima medtem po samo 3 krogih že 5 točk naskoka pred branilci slovenske krone.