Po štirih letih bo Milan Mandarić najverjetneje zapustil Olimpijo. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana

80-letni predsednik aktualnih državnih in pokalnih prvakov optimistično pričakuje spomladanski del sezone in verjame, da se zmaji kljub devetim točkam zaostanka za Mariborom še vmešajo v boj za naslov. Srbski poslovnež, ki je vrsto let deloval v ZDA, je pred drugo polovico sezone pripeljal novega trenerja, Roberta Pevnika, poskrbel pa je tudi za manjšo pomladitev moštva. Kot pravi, se bodo zdaj res posvetili viziji o igranju z mladimi nogometaši.

Mandarić počasi razmišlja o svojem odhodu iz Ljubljane. Kot pravi, bi se rad s prodajo približal vrednosti, ki jo je vložil v klub, zagotavlja pa, da bo klub v boljšem stanju, kot je bil ob njegovem prihodu. V treh sezonah Mandarićeve ere so sicer zmaji dvakrat postali državni prvaki.

Priprave za spomladanski del je Olimpija opravila v Turčiji, kjer ste bili nekaj časa tudi vi. Kako ste bili zadovoljni z delom?

Bilo je izvrstno. Vreme je bilo fantastično. Najpomembneje pa je – to je tisto, po kar smo tudi prišli na priprave, da je ekipa dobro delala in da se v moštvo uvedeta delo ter disciplino. Imamo mlado moštvo, ki je trdo treniralo, da se postavi osnova za nadaljevanje sezone. Vzdušje v moštvu je bilo odlično in z vsem skupaj sem zelo zadovoljen.

Spomladanski del Prve lige je pred vrati. Kako ga pričakujete?

Sem optimist, saj vidim, kako delamo in na kakšen način se je ekipa lotila priprav – z resnim pristopom in veliko željo za uspehom ter zmago. Ekipa je pomlajena. To je neka druga Olimpija, ki jo boste spremljali na in izven terena. Organizacija kluba je drugačna. Imam zelo dobro mišljenje o Fabijanu Komljenoviću in Robertu Pevniku, njunem delu, disciplini in organizaciji. Verjamem, da nam bo to prineslo želeni uspeh.

Pevnik o Vombergarju: Naj se v klubu dogovorijo. Mi si ga vsi želimo, a glavni je interes kluba. naj naredijo, kar je najbolje za Olimpijo. pic.twitter.com/IFWLqXvsTC — Tilen Jamnik (@TilenJamnik) February 10, 2019

V praktično vsakem prestopnem roku ste poskrbeli za prihod kakšnega zvenečega imena. Tokrat ste pripeljali mlajše igralce. Zakaj? Je bila pomladitev vaš cilj?

Tako je, to je bil naš cilj. Čas je bil, da pride do določenih sprememb. Če se spomnite, sem res velikokrat to poudarjal. Zaradi tega so bili tudi nesporazumi s trenerji, ki niso hoteli sprejeti te usmeritve. Vedno sem želel, da damo priložnost mladim igralcem, da gradimo ekipo in zgradimo dobro šolo. Mladi morajo videti, da jim damo priložnost tudi v prvi ekipi. Če tega ni, ni v redu. Zdaj mislim, da je zgodba drugačna.

Maribor ima devet točk naskoka. Še vedno verjamete, da lahko ob koncu sezone slavite naslov prvaka?

Verjamem. Sem optimist, saj verjamem v igralce in v ekipo. Znova pravim, z optimizmom me navdaja njihovo delo in s kakšnim entuziazmom trenirajo. Čakata nas še dva dvoboja z Mariborom. To sta priložnosti, da nadoknadimo šest točk. Zavedamo pa se, da je Maribor vendarle Maribor. Iz leta v leto so dokazovali, da so vredno vsakega spoštovanja in da so res odlično moštvo.

Andres Vombergar je naslednji, ki zapušča Ljubljano. Kako blizu je bil recimo pred tem selitvi k Nantesu?

Bil je blizu, a tedaj njegov agent in oče nista želela tega prestopa. Želeli so, da bi odšel v Anglijo ali Španijo, morda v Nemčijo … Tako so izbirali. Ni jim bilo jasno, da ne greš v prvi vrsti v klub, v katerega ti hočeš, ampak v tistega, ki hoče tebe. Tu smo izgubili čas in so se vključili drugi. Takrat smo zamudili priložnost.

Vedno se veliko govori o Roku Kronavetru. Je bil v zadnjih dveh mesecih sploh kdaj blizu odhodu iz Ljubljane, ali to niti ni bil realen scenarij?

Mislim, da nikoli ni bil blizu. Z njim ni bilo polemik. Še vedno ima pogodbo z nami. Smo se sicer pogovarjali, da bi lahko odšel, če bi se pojavila konkretna ponudba. Vedno se je sicer o tem v preteklosti nekaj govorilo. Če se spomnite, je bilo nekaj nesporazumov pred dvema letoma in tedaj se je začelo na veliko govoriti o tem. To smo uredili, a kot kaže, govorice niso končane. Je zelo motiviran in ima veliko željo. Gre za zelo kakovostnega nogometaša. Ostaja naš igralec do konca sezone, dokler ima še pogodbo, potem pa bomo videli, kako bo.

Vlogo športnega direktorja bo zdaj opravljal Fabijan Komljenović. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana

Je Robert Pevnik prava izbira za glavnega trenerja?

Mislim, da je. S Fabijanom, ki je odgovoren za športni del, me navdajata z optimizmom. S podporo Fabijana mislim, da bo Pevnik odlično funkcioniral. Mislim, da se je to videlo že iz dela na pripravah. Sprejel je vizijo kluba. To je bogastvo Olimpije, da ima v klubu človeka, ki je sposoben prevzeti funkcijo, da ni treba iskati drugje. Imamo Slovenca, ki ima izkušnje s Prvo ligo in ima željo po dokazovanju z Olimpijo. Gre za trenerja, ki se je že izkazal. Verjamem vanj. Pokriva vse točke, ki sem želel, da jih ima trener. Najpomembneje pa je, da rad dela z mladimi in se jim ne boji dati priložnosti, četudi tvega kakšen spodrsljaj.

Fabijan Komljenović je prišel za vodjo mladinskega pogona, zdaj je še športni direktor. Kakšna je torej njegova vloga?

Ja, on je zadolžen za pomoč prvi ekipi, kjer pač potrebuje pomoč. Tako kot Pevnik ima tudi on veliko izkušenj pri delu z mladimi.

Miha Zajc je pred kratkim iz Empolija prestopil v Fenerbahče. Se vam zdi, da ste ga, ko je odšel, prehitro in morda tudi prepoceni prodali?

Veste kaj, Zajc je želel iti. To je recimo bila popolnoma drugačna situacija, kot je bila pri Vombergarju. Videl je, da je prišel do točke, ko je bil pripravljen za korak naprej. Fenerbahče ga iz Olimpije ne bi pripeljal za takšno vrednost. Potrebna je bila naslednja stopnica. Tako je bilo na primer tudi z Vombergarjem. Z znanjem in na ravni, na kakršni je bil, ko je prišel v Olimpijo, ne bi mogel prestopiti v močnejši ligo, kjer so se zdaj zanimali zanj. Igralci morajo dojeti, kako se delajo koraki in kdaj je čas za korak naprej.

Kaj za izboljšanje finančne slike kluba pomeni denar, ki ga boste prejeli po prestopu Zajca?

Res je, obdržali smo deset odstotkov od naslednje prodaje. Vedno skušamo to narediti. Ni pomembna samo odškodnina, ko odide iz kluba. Pomembno je, da verjamemo v nogometaša, da bo naredil korak naprej tudi kasneje. Torej da bo šel naprej še na tretjo stopnico po odhodu iz Olimpije in da se bo prodal še za več naprej ter bomo tako dobili tudi denar od tega. Tak primer je recimo Miškić, ki smo ga prodali za precej nizko odškodnino, ampak smo obdržali 30 odstotkov deleža od naslednje prodaje. Ta odstotek je pomemben. Vem, kakšen igralec je in da se bo prodal naprej za večji znesek.

Rekli ste, da je bila izjemno stresna lanska sezona. Kako zdaj gledate nanjo? Vseeno je bila najuspešnejša v zadnjih 25 letih.

Zadnja sezona je bila po mojem mnenju nesrečna. Če smo iskreni, ko smo izgubili proti Celju in je do konca ostalo še sedem tekem, smo vse igrali z namenom, da ne izgubimo. Potrebovali smo le eno zmago, pa smo čakali zadnji dvoboj in zadnjo enajstmetrovko, da smo prišli do naslova. Če me razumete, na to ne moremo biti ponosni, če smo popolnoma pošteni. Zdaj se zavedamo, da nas čaka precej težje delo, saj zaostajamo devet točk, a verjamem, da se z željo, delom in tudi nekaj sreče, ki jo v nogometu vedno potrebuješ, lahko vrnemo v igro in se borimo za naslov.

Vam je žal, da se je na tak način razpletla zgodba z Igorjem Bišćanom? Je bilo težko sprejeti takšno odločitev?

Ni bilo težko, saj je sebe postavil nad klub. Nihče ni večji od kluba – ne igralec, ne trener in ne predsednik. Nihče ne sme biti oziroma tudi ne more biti. Takšno odločitev bi moral zaradi tega sprejeti že prej.

Ste zdaj dokončno sprejeli takšno vizijo kluba, kakršno ste tudi očitali Bišćanu, da je ne sprejme?

Moja oziroma klubska vizija je bila vedno ista, le on je ni želel sprejeti. Ves čas smo želeli razvijati igralce. Dam vam primer, ko smo bili lani v Turčiji, je bil z nami na pripravah mladi Turkuš, ki je odlično odigral pet ali šest prijateljski tekem. Potem smo prišli nazaj v Slovenijo in ga ni bilo v moštvu. Vprašal sem ga, kje je, pa mi je odgovoril: "Predsednik, ne vidim ga v ekipi." Kako ga ne vidiš? Z mladim igralcem moraš biti potrpežljiv, če ni tisto, kar si sprva pričakoval. Moraš potrpeti tudi določene napake. Treba je čakati. Če ga ne vidiš, potem jaz ne vidim tebe.

Veliko se že nekaj časa govori o vašem odhodu. Razmišljate o tem?

Iskreno rečeno, razmišljam o tem. Zato se tudi govori o tem. To ni skrivnost. Vedno sem rekel, da zaključim to svojo epizodo, kot sem obljubljal občinstvu in javnosti, ko bo prišel čas za to. Prišel bo ta dan, ko bom dal Olimpijo v druge roke. Razmišljam, da bi se po poletju umaknil.

Olimpija se na spomladanski lov za Mariborom podaja s pomlajeno zasedbo. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana

Ko ste prišli, je bila Olimpija v slabem stanju, kar ste tedaj tudi dejali. Kakšen bo klub ob vašem odhodu, ko se bo to zgodilo?

Mislim, da mi bo žal, ko bom odšel, saj sem šel čez najtežje, tri oziroma štiri leta trdega dela in težav, ki sem jih preživel in prebrodil. Olimpija je zdaj v popolnoma drugačnem stanju, kar zadeva mlajše ekipe, finančno stanje, znamko, kaj pomeni klub regiji, in vseh rekordov, ki smo jih postavili s prodajami igralcev. Vse to smo dosegli. Ko bom odšel, bo to čisto druga Olimpija, kot je bila ob mojem prihodu.

Vlada interes za nakup Olimpije?

Saj veste, kako je. Interes je, a nekateri samo govorijo, preden pride do resnih dejanj. Na govorjenje se ne zanašam. Ko bo prišel čas, ko bo pravi trenutek za to, recimo, če nam uspe narediti rezultat v Evropi, potem bodo resni ljudje pokazali pravi interes. Ko bo pravi čas, mislim, da ne bo težava najti tistih, ki jih to zanima. Sploh še nisem recimo govoril s svojimi zvezami v Aziji. To so ljudje, s katerimi sem sodeloval, ko sem bil v Angliji. Me ne skrbi. Mislim, da je le vprašanje cene, kjer pa sam fleksibilen. Rad bi se le približal vrednosti moje investicije v klub. Če bo milijon več ali manj, ne bo sporno.

O kakšni vrednosti pa govorimo? Ste sicer zadovoljni s finančnim stanjem kluba?

Iz svojega žepa sem vložil nekje 13 ali 14 milijonov evrov, ki sem jih pošteno zaslužil. Lahko bi bilo bolje, saj moramo v klub dati več denarja, kot sem pričakoval. Vseeno pa ni težav. Stojim za klubom in dolgov ne bo.

Čutite, da v Ljubljani še vedno imate podporo?

Imam podporo ljudi, ki jih cenim, od resnih novinarjev, od ljudi, ki vidijo, da delujem za uspeh in prihodnost kluba. Vedno pa obstajajo tisti, ki imajo drugačno mnenje.

Junija 2015 ste ob prihodu v Olimpijo dejali, da bodo ob delu "verjetno tu in tam tudi napake, ampak da boste naredili vse za dobro kluba." Ste v teh štirih letih storili kakšno napako, ki jo še posebej obžalujete?

Seveda obstajajo take napake. Naredil sem napake pri izbiri trenerjev, ko se o njih nisem dovolj podrobno pozanimal, kaj in kako. Nekatere moje odločitve pri tem, kdo bo prišel na trenersko mesto, so bile prehitre. Zanašal sem se tudi na besede agentov. Tu sem naredil nekaj napake. Zagotovo je takšna tudi s športnim direktorjem Rankom Stojićem, ko je prišel drugič v klub. Pripeljal je številne igralce, ki jim je dal zares visoke pogodbe, hkrati pa je preplačal agente. Takšne stvari so se dogajale, jih finančno rešujemo.

Kako komentirate zadnje premike glede začetka gradnje dveh vadbenih igrišč v Športnem parku Stožice? Zakaj se to dogaja šele zdaj?

Da bo imela svoji dve igrišči, je velik plus za Olimpijo. Moram reči, da sta nam na pomoč priskočila župan in občina. Obljubili so gradnjo že pred časom, zdaj pa končno prihaja realizacija. Zdaj imamo zagotovljene osnove za trening. To je velik projekt, ki ga tak klub potrebuje.