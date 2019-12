Vsi trije zvezdniški napadalci Barcelone - Lionel Messi, Luis Suarez in Antoine Griezmann - so se vpisali med strelce. Foto: Reuters

Po el clasicu med tednom dni je kraljevi klub drugo tekmo zapored odigral 0:0. Baskovski levi so sicer 16. zapored stadion Santiago Bernabeu zapustili brez zmage, a tokrat osvojili veliko točko. Gostitelji so bili pričakovano boljši tekmec, praktično ves čas narekovali ritem igre in vršili pritisk na nasprotna vrata, a poti v mrežo niso našli. Ob tem so trikrat zadeli okvir vrat. Najprej je v 19. minuti Toni Kroos po lepem preigravanju streljal z bližine, žoga je oplazila junaka tekme Unaija Simona in zadela prečko. Gostujoči vratar je bil v 32. minuti že premagan, ko je Karim Benzema spravil žogo mimo njega, a je nato odlično posredoval Unai Nunez.

V 43. minuti je Kenan Kodro zatresel madridsko mrežo, a je bil gol zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Real je v drugem delu še dvakrat zadel okvir vrat. Najprej je v 59. minuti po podaji Kroosa s kota visoko skočil Nacho, ki je malo predtem vstopil v igro, streljal je z glavo, toda zadel le prečko. Vratnica pa je preprečila zadetek še enemu rezervistu, Luki Joviću, ki je z glavo nevarno streljal v 86. minuti.

Unai Simon je bil prvo ime tekme med Real Madridom in Athletic Bilbaom. Foto: Reuters

Izvrstna predstava Suareza in 50. gol Messija

Ob zmagi Barcelone nad Alavesom je blestel Luis Suarez, nov mejnik pa je postavil Lionel Messi. Urugvajec je sodeloval pri vseh štirih zadetkih. Pri treh je vpisal podajo, nato pa je še sam zatresel mrežo. V 14. minuti je najprej z desne podal v kazenski prostor, kjer je pritekel Antoine Griezmann in z desnico načel mrežo Baskov. Tik pred koncem prvega polčasa je Suarez podal Arturu Vidalu na desno stran, Čilenec pa je s silovitim diagonalnim udarcem premagal Fernanda Pacheca.

Drugi polčas so bolje začeli gostje iz Vitorie, ki so po 11 minutah nadaljevanja znižali zaostanek. Pred tem je sicer Barca tako kot v prvem polčasu zadela iz prepovedanega položaja, nato pa je v 56. minuti po podaji Rubena Duarteja z leve strani z glavo domačo mrežo zatresel Pere Pons. 13 minut kasneje je Suarez podal Messiju, ki je z izjemno natančnim strelom z dobrih 20 metrov povišal na 3:1 in dosegel 50. zadetek v koledarskem letu, kar mu je uspelo šesto leto zapored. Piko na i zmagi je postavil Suarez v 75. minuti, ko je uspešno izvedel enajstmetrovko.

Angel Correa je bil mož odločitve na stadionu Benito Villamarín. Foto: Reuters

Correa Simeonejev adut s klopi

Atletico Madrid je po petih zaporednih remijih na gostovanju vendarle zmagal. V Sevilli so colchonerosi, ki so nazadnje gostujočo tekmo v La ligi s tremi točkami končali konec septembra, z 2:1 ugnali Real Betis. V prvem polčasu sta obe zasedbi zadeli okvir vrat, vratnica je gostiteljem veselje preprečila tudi v drugem delu, ko je poskusil Sergio Canales, Marc Bartra pa je z močnim strelom tik pred tem meril prek vrat. Tedaj je Atletico že vodil.

Povedel je v 58. minuti, ko je nespametno potezo Alexa Morena kaznoval Angel Correa. Argentinec je v igro namesto Thomasa Lemarja vstopil le 97 sekund predtem, ko je blokiral izbijanje Betisovega branilca, nato pa sam stekel proti vratom, preigral je še Joela Roblesa in žogo pospravil v mrežo. V 84. minuti je Correa z desne poslal žogo mimo Alexa Morena pred vrata, kjer se je ob Bartri izvrstno znašel Alvaro Morata, ki je s peto atraktivno žogo spravil za Roblesov hrbet. V 93. minuti je za končnih 1:2 Jana Oblaka matiral Bartra.

18. krog:

EIBAR – GRANADA 3:0 (2:0)

Enrich 21, Kike 26., Inui 87.

MALLORCA – SEVILLA 0:2 (0:1)

Carlos 20., Banega 63./11-m

BARCELONA - ALAVES 4:1 (2:0)

Griezmann 14., Vidal 45., Messi 69., Suarez 75./11-m; Pons 56.

VILLARREAL - GETAFE 1:0 (0:0)

Gomez 52.

RK: Olivera 6.1/Getafe

VALLADOLID – VALENCIA 1:1 (0:0)

Guardiola 83.; Vallejo 94.

LEGANES - ESPANYOL 2:0 (1:0)

Braithqaite 11., El Nesyri 54.

OSASUNA - REAL SOCIEDAD 3:4 (1:3)

Aridane 45., Chimy Avila 48., 84.; Oyarzabal 15., Portu 18., Odegaard 28., Isak 79.

RK: Roncaglia 70./Osasuna

BETIS - ATLETICO MADRID 1:2 (0:0)

Bartra 93.; Correa 58., Morata 84.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

LEVANTE - CELTA VIGO 3:1 (0:1)

Roger 60., 70., Mayoral 91.; Iago Aspas 12.

REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO 0:0