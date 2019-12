Protestniki so se zbrali pred stadionom. Foto: Reuters

Protestniki špansko vlado pozivajo k pogovorom s katalonskimi oblastmi za rešitev katalonske krize.

Na ulicah Barcelone je okoli 3.000 policistov, a o spopadih med protestniki in pripadniki policije ne poročajo. Nevladna organizacija Demokratični cunami, ki organizira proteste, je pozvala k mirnemu protestiranju.

Protestniki so navijačem, ki naj bi jih prišlo okoli 100.000, delili transparente z napisom "Španija, sedi in se pogovarjaj". "Ob 20. uri bodo lahko vsi gledali tekmo, sporočilo 'Španija, sedi in se pogovarjaj' pa se bo razširilo po svetu," so pred protesti sporočili organizatorji.

El clasico velja za eno najbolj gledanih tekem na svetu. Po nekaterih ocenah jo spremlja kar 650 milijonov ljudi po vsem svetu.

V nogometnem klubu Barcelona so svoje navijače v torek pozvali, naj pridejo na tekmo in podprejo svojo ekipo. "Tekma med Barco in Real Madridom je nogometni praznik in zagotovo združljiva z mirnim izražanjem mnenja," so zapisali.

Tekma med španskima velikanoma bi morala v katalonski prestolnici potekati že 26. oktobra, a so jo preložili. Po sodbi nekdanjim katalonskim voditeljem, ki so jih zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije sredi oktobra obsodili na dolgoletne zaporne kazni, so namreč v Barceloni in celotni regiji izbruhnili množični protesti. Večkrat je na njih izbruhnilo tudi nasilje.