Messi je najboljši strelec španskega prvenstva s 25 zadetki. Foto: EPA

Velike tri točke v boju za naslov prvaka za izbrance Ernesta Valverdeja na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan. Barcelona ima zdaj 57 točk in težko ji bo odvzeti nov naslov prvaka.

Sevilla zelo nevarna v prvem polčasu

Motivirani Andaluzijci, ki so v sredo izločili Lazio in se uvrstili v osmino finala Evropske lige, so povedli sredi prvega polčasa. Izvedli so šolski protinapad, Wissam Ben Yedder je potegnil po sredini in podal na desno stran, kjer je Jesus Navas z natančnim diagonalnim strelom z desno nogo zatresel mrežo. Štiri minute zatem je Ivan Rakitić z leve strani podal v sredino kazenskega prostora, kjer je Messi z volejem z levico s 15 metrov mojstrsko izenačil.

Obramba Barcelone je zaspala tri minute pred odmorom. Pablo Sarabia se je izognil prepovedanemu položaju, obdržal je žogo v igrišču in jo podal na rob petmetrskega prostora, kjer je Gabriel Mercado z močnim strelom z desnico zatresel malo mrežico.

Messi z desnico izenačil na 2:2

Trener Valverde je moral nekaj spremeniti. na začetku drugega polčasa sta vstopila Ousmane Dembele in Sergi Roberto. V 67. minuti je vratar Seville Tomaš Vaclik zelo slabo izbil žogo izpred svojih vrat. Rakitić jo je prestregel pred sredino igrišča in krenil v napad, na desni strani je našel Dembeleja, ki je na robu kazenskega prostora zaposlil Messija. Argentinski virtuoz si je žogo z levice nastavil na desnico in jo s 15 metrov poslal pod prečko.

Sanjski zaključek Barce

Barcelona je bila v zadnje četrt ure boljša. Pet minut pred koncem je rezervist Carles Alena poskušal s strelom z 20 metrov, žoga se je od Simona Kjaerja odbila naravnost do Messija, ki se je znašel sam pred Messijem, ki je matiral z izjemnim lobom. V 93. minuti je Messi sijajno zaposlil še Luisa Suareza, ki je ušel obrambi gostiteljev in poslal žogo prek Vaclika v mrežo.

V sredo in soboto el clasica v Madridu

V sredo zvečer je na sporedu povratna tekma kraljevega pokala v Madridu, prva tekma se je končala z remijem (1:1). Naslednjo soboto je na sporedu še prvenstveni el clasico na stadionu Santiago Bernabeu.

25. krog:

ESPANYOL - HUESCA 1:1 (1:0)

Granero 20.; Etxeita 47.

GETAFE - RAYO VALLECANO 2:1 (1:0)

Mata 28., Molina 68.; De Tomas 58.

SEVILLA - BARCELONA 2:4 (2:1)

Jesus Navas 22., Mercado 42.; Messi 26., 67., 85., Suarez 93.

Sevilla: Vaclik, Mercado (51./Vazquez), Kjaer, Sergi Gomez, Jesus Navas, Banega, Rog (62./Roque Mesa), Wöber (58./Amadou), Sarabia, Promes, Ben Yedder.



Barcelona: ter Stegen, Nelson Semedo (46./Sergi Roberto), Pique, Umtiti, Jordi Alba, Vidal (46./Dembele), Busquets, Rakitić, Messi, Suarez, Coutinho (79./Alena).



Sodnik: Antonio Mateu Lahoz



Ob 18.30:

ALAVES - CELTA VIGO

Ob 20.45:

ATHLETIC BILBAO - EIBAR

Nedelja ob 12.00:

LEGANES - VALENCIA

Ob 16.15:

ATLETICO MADRID - VILLARREAL

Ob 18.30:

VALLADOLID - BETIS

Ob 20.45:

LEVANTE - REAL MADRID

Ponedeljek ob 21.00:

GIRONA - REAL SOCIEDAD