Henrih Mhitarjan je v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih za Arsenal odigral kar 39 tekem in prispeval 6 golov ter 7 podaj, ter je član prve enajsterice, pri čemer zaseda mesto napadalnega vezista ali desnega krilnega napadalca. Foto: Reuters

"Upoštevajoč vse trenutno možnosti, smo morali sprejeti težko odločitev, da ne bom potoval z moštvom na finale Evropske lige," je v klubski izjavi za javnost navedena izjava Henrika Mhitarjana, prvega zvezdnika Armenije in enega nosilcev igre Arsenala.

"Gre za takšno tekmo, ki ne pride velikokrat in priznal, da me boli, da jo bom izpustil," je še dodal Mhitarjan. Klub iz severnega Londona naj ne bi zaupal medlim zagotovilom azerbajdžanske vlade, da bo zagotovila popolno varnost za nogometaša.

Olimpijski stadion Baku je bil po 4-letni gradnji odprt poleti 2015 in za nogometno tekmo sprejme natanko 68.700 gledalcev. Foto: Reuters

Brez stikov med sosedi po vojni za Gorski Karabah

Armenija in Azerbajdžan sta ujeta v dolg in zapleten spor, zaradi česar med sosednjima kavkaškima državama ni diplomatskih stikov, Armenci pa ne smejo vstopiti v državo. Med letoma 1918 in 1920 sta se takrat na kratko samostojni državi zapletli v prvo vojno, dokončno je počilo ob razpadanju Sovjetske zveze. Ravno v Gorskem Karabahu se je začel razpad komunistične supersile, saj so prvi spopadi izbruhnili že leta 1988, vojna se je zavlekla do leta 1994. Posledično je z Armenci naseljeni Gorski Karabah, ki je bil sicer del socialistične republike Azerbajdžan, de facto postal del Armenije, državi pa vzdržujeti stanje ne vojne ne miru s pogostimi incidenti.

Z nafto bogati Azerbajdžan pod vodstvom družine Alijev zadnja leta ogromno vlaga v mehko moč tudi v Evropi in pri tem pomembno vlogo igra nogomet. Tako kot pokrovitelj prek državnih podjetih kot gostitelj velikih nogometnih tekem.

Vsega 6 tisoč vstopnic za navijače

Baku bo tako v sredo, 29. maja, gostil finale Evropske lige med Arsenalom in Chelseajem. A Mhitarjanova odpoved pod oblakom političnih pritiskov in varnostnih vprašanj, je le pika na i številnim zapletom okoli mesta finala, ki razburja zlasti navijače obeh londonskih klubov.

Uefa je tako navijačem obeh moštev namenila le po 6 tisoč vstopnic, četudi ultramoderni Olimpijski stadion Baku sprejme kar 68 tisoč navijačev. Za primerjavo Atleticov stadion v Madridu, ki bo nato v soboto, 1. junija, gostil finale Lige prvakov med Tottenhamom in Liverpoolom bo sprejel po 16 tisoč navijačev obeh angleških klubov.

Baku je eden izmed sogostiteljev Eura 2020. Drugo poletje bodo Azeri gostili tri tekme skupine A (druge tri bodo v Rimu) in enega izmed četrtfinalov. Foto: Reuters

En neposredni let na teden, začetek tekme ob 23. uri

Ob tem se je ugotovilo, da v 4 tisoč km oddaljeni Baku iz Londona leti odločno premalo letal, pri čemer je neposredni let med obema prestolnicama samo ob sobotah. Finalna tekma v drugem evropskem nogometnem tekmovanju se bo začela ob 23. uri po lokalnem času, če se bi londonski derbi zavlekel v podaljšek in nato še izvajane kazenskih strelov, bi se tekma lahko končala ob 2. uri zjutraj.

Sogostitelj Eura 2020

Baku in Madrid kot prizorišči final Evroske lige in Lige prvakov za sezono 2018/19 sta bili prvi odločitvi v času predsednikovanja Aleksandra Čeferina. Uefa je pod njegovim vodstvom sicer postopek izbora gostiteljev finalov preoblikovala v javni poziv in naj bi bil tako bolj transparenten. V konkurenci Seville in Carigrada je na koncu izvršni odbor Uefe 20. septembra 2017 sklenil, da se finale Evropske lige izvede v Bakuju.

Glavno mesto Azerbajdžana je tudi eno izmed mest sogostiteljic evropskega prvenstva v nogometu 2020. V Bakuju bodo potekale tekme skupinskega dela Eura 2020 in tudi ena izmed tekem četrtfinala.