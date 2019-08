Siniša Mihajlović je 41 dni po začetku terapije vodil tekmo v Veroni. Foto: EPA

S prihodom ob rob igrišča je presenetil svoje varovance, ki so osvojili točko (1:1).

Le 41 dni po tem, ko je začel intenzivno terapijo v boju proti raku, je s kapo na glavi, bled in shujšan v obraz ter z velikim obližem na vratu v majici Bologne prišel iz posebnega prostora, ki je bil predviden zanj. Tam je bil pred prihodom vseh igralcev na igrišče z masko za kisik na obrazu, potem pa jo je snel in odšel ob igrišče.

Mihajlović je večino kariere igral v Italiji, kjer si je tudi ustvaril trenersko ime. Foto: EPA

"Vsi smo bili šokirani, tega nismo pričakovali, čeprav nam je to obljubil. To je na nas napravilo velik vtis. Veseli smo, da je še vedno med nami. Prikazal je neverjeten pogum. Vsi smo bili zelo veseli že pred tem, ko je prišel v naš hotel," je povedal vezist Andrea Poli.

50-letni Srb je leta 1991 osvojil naslov evropskega prvaka s Crveno zvezdo. Tudi v Serie A je bil najboljši. Leta 2000 je osvojil "scudetto" z Laziem, šest let zatem pa še z Interjem. V zadnjem desetletju je vodil že številne italijanske prvoligaše (Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan in Torino).

Tekma se je končala z neodločenim izidom 1:1, Verona pa je tekmo končala le z desetimi igralci v polju. Mihajlović je vseskozi glasno vodil tekmo in se tudi veselil vodilnega zadetka Nicole Sansoneja z bele točke.

Športni direktor Walter Sabatini je poudaril, da bo Mihajlović ostal na klopi: "Vsi skupaj smo velika družina!"