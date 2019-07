Maribor je proti AIK-u zadel že iz prve prave napadalne akcije, ko je zadel Rok Kronaveter, ki je že v nekaj tekmah postal ključni mož "vijoličastih". Foto: www.alesfevzer.com

"Škoda, da nismo zabili še kakšnega. Kar bi bilo bistveno boljše izhodišče. A imamo zmago, za seboj imamo eno dobro predstavo, ki nam bo v prihodnje zagotovo pomagala," je po zmagi nad prvakom Švedske izkupiček prvega dela dvoboja ocenil trener Maribora Darko Milanič.

"Večina stvari v naši igri je bilo res odličnih, škoda le, da smo šli po vodstvu malo preveč v napad, se spozabili na levi strani in jim pustili, da nam dajo gol. Ostalo je bilo vse zelo dobro," je dodal Milanič, ki je nasprotnika označil za izredno težkega: "Občutek imamo, da je morda celo preveč kakovosten za to fazo tekmovanja."

Velika premoč Maribora

Vsi trije goli so padli v prvem polčasu, glavni igralec je bil Rok Kronaveter, ki je že v 6. minuti izkoristil podajo Dina Hotića, nato pa v 38. minuti iz kota podal na glavo Saša Ivkovića in branilec je postavil končni izid, saj je vmes za Stockolhmčane izenačil Henok Goitom. Po tekmi v Ljudskem vrtu so vijoličasti obžalovali, da v 28. minuti niso bili agresivnejši pri pokrivanju prostora in so dopustili usodno diagonalno podajo na 34-letnega veterana, ki je matiral Kenana Pirića.

Sočasno so Mariborčani še izdatneje obžalovali svoje zapravljene priložnosti, zlasti iz prvega dela 2. polčasa, ko bi skorajda morali zadeti za izdatnejšo zmago. Trojica Kotnik - Kronaveter - Hotić je veliko kombinirala in poskušala, a vratar Oscar Linner se ni več pustil ukaniti. Ob razmerju strelov 21:3 v koristo Maribora in 6:2 v okvir gola je bil na koncu 22-letnik celo najboljšo posameznik pri AIK-ju.

Maribor na povratno tekmo s prednostjo 2:1

AIK že v Erevanu izgubil z 1:2

Švedski prvaki so prepustili igro in žogo Mariboru, predvsem pa dosegli zlata vreden gol v gosteh. Tudi v 1. predkrogu je AIK prvo tekmo v gosteh pri Erevanu izgubil z 1:2, a nato na povratni tekmi na Friends Areni slavil s 3:1, pri čemer so vse tri gole Armencem natresli v prve četrt ure 2. polčasa. Glodavec (Gnaget) je doma izredno suveren, saj je v sezoni 2019 na 14 tekmah 10-krat slavil in po 2-krat remiziral ter izgubil.

Preračunljivi trener gostov Rikard Norling je pohvalil zlasti prvi gol Maribora. "Prvi gol je bil sijajne, v prihodnje moramo biti bolj zbrani in ne prepuščati nasprotniku toliko pobude, kar nam proti koncu tekme spet ni uspevalo. Težke je reči ali sem zadovoljen z izidom ali ne. Gre šele za prvi polčas, imamo izid, dvoboj je še kako živ," je misli povzel 48-letnik na klopi AIK-a.

Vrhunci tekme Maribor - AIK

Hotić: "Bili so zreli za tretji gol"

V gosteh trener Maribora od švedskih prvakov pričakuje drugačno tekmo: "Danes so umirjali zadeve, pri njih pa moramo biti pripravljeni na drugačen tempo, na veliko več tempa. Mi se bomo zato morali prilagoditi, umiriti njihovo igro in biti odlični v posesti."

Podobnega mnenja je bil tudi mariborski vezist Dino Hotić, ki je podal za prvi zadetek, v 61. minuti pa bi skoraj povečal vodstvo, a se je ob njegovem strelu iz približno 18 metrov izkazal vratar AIK. "Bili so zreli za tretji gol, vendar ga nismo dali, zdaj gremo k njim in moramo biti dobri, zabiti gol, potem bo pa vse lažje," je po sredini tekmi razmišljal razigrani Hotić.



Pred povratno tekmo še večni derbi

Vendar pred povratno tekmo na Švedskem čaka Maribor še en veliki izziv - prvi ligaški derbi v novi Prvi ligi. Doma bodo v nedeljo ob 20.30 v 3. krogu pričakali Olimpijo, ki je dobila uvodni tekmi in vodi na lestvici, medtem ko so branilci državnega naslova presenetljivo pri dnu na 8. mestu z vsega eno točko. Medtem bo AIK že počival in bo imel več kot 26 ur prednosti pri pripravi pred Mariborom, saj bodo švedski prvaki 18. krog prvenstva odigrali že v soboto popoldne.