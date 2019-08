Milaničev pomočnik Saša Gajser je že v ponedeljek orisal norveške prvake, zdaj pa se je o Rosenborgu razgovoril še glavni trener Maribora. Foto: www.alesfevzer.com

"Rosenborg je podoben AIK-ju po nekaterih stvareh. Imajo zelo nevarne prekinitve v napadu, na kar moramo biti zelo pozorni. Podobno napadajo 16-metrski prostor ob predložkih z velikim številom igralcev. A so Norvežani na igrišču postavljeni drugače. Kot kolektiv so zelo izenačeni po kakovosti, takšen vtis so nam pustili," je tretjega evropskega nasprotnika orisal trener Darko Milanić, ki je tudi podal oceno, da vseeno prvak Norveške nima tako izstopajočih posameznikov, ki bi lahko sami odločali tekme, kot jih je imel prvak Švedske.

V Ljudskem vrtu vsiliti način igre

Cilj prvakov Slovenije v sredo ob 20.15, ko se bo v Ljudskem vrtu začel kvalifikacijski dvoboj Maribor - Rosenborg, je jasen. "Želimo zmagati, tako tudi gremo v tekmo. Da zmagamo, pa moramo paziti na veliko podrobnosti. Ne pustijo veliko prostora. A imamo kombinatoriko v napadu. Skušali jim bomo vsiliti svoj način igre. Na gostujočem terenu bo najbrž situacija drugačna," je 51-letni Izolan poudaril, da morajo Mariborčani napasti in igrati na zmago, ki bi jim na neugodnem gostovanju v Trondheimu dopuščala lepe možnosti za napredovanje v playoff Lige prvakov.

Norvežani krožijo 14-15 igralcev

"Morali bomo vztrajati, saj ne bo šlo kar v prvem poskusu. Odločnost, podrobnosti, predložki, dobro vtekanje, pogum, da greš v dvoboje, jih preigraš in zabiješ. Ne brezglavo, s polno mero nadzorovanih čustev," je nekaj ključnih lastnosti za nov evropski uspeh naštel Milanič, ki je potrdil, da so preučili zlasti zadnje tekme Rosenborga, ki sicer za spremembo letos ni dominanten v norveškem prvenstvu. "Pripravili smo se na 14-15 igralcev, ki krožijo pri njih v zadnjem času, a vedno moraš biti pripravljen na kaj novega," je Milanič poudaril, da v zadnjih tednih Norvežani igrajo s precej kratko rezervno klopjo.

Junak Stockholma Alexander Cretu zaradi kartonov ne sme igrati na prvi tekmi, kar bi se lahko poznalo zlasti v skoku in dvobojih na sredini igrišča. Foto: Reuters

Maribor po uspehih nad Valurjem z Islandije in AIK-om iz Švedske nadaljuje niz dvobojev s prvaki iz severa Evrope. Uspeh v obračunu vijoličastih in otrok trolov bo zmagovalcu že zagotovil evropsko jesen, saj tudi v primeru neuspeha v playoffu Lige prvakov poraženec v tolažbo zaigral v skupinskem delu Evropske lige.

"Komaj čakamo, da se tekma začne," je torkovo novinarsko konferenco začel Dino Hotić.

"Andrej Kotnik in Rok Kronaveter sta odlična igralca. Vedeli smo, da bosta velika okrepitev za nas. Z veseljem je igrati z njima in res dvigujeta vse okoli sebe ter smo ponosni, da ju zdaj imamo," je kemijo v triu napadalnih vezistov opisal Hotić. Ravno omenjena trojica je bila ključna v prvih dveh predkrogih LP-ja.

Milanič je podal nove informacije o prvem napadalcu Maribora: "Luka Zahović se je v nedeljo oglasil s terapije. Stanje je veliko boljše, vadi že na igrišču. V njegovem glasu sem začutil optimizem, po dolgem času se je stanje izboljšalo. Rekel je, da ko se (naslednjo) sredo vrne v moštvo, da bo nared za treninge in s tem tudi za tekme." Foto: www.alesfevzer.com

Vrhovec ali Pihler namesto Cretuja

"Priprave potekajo kot pred vsemi evropskimi srečanji. Veseli, da so nekateri fantje pozdravili poškodbe. Razen Alexandra Cretuja, ki je kaznovan, so vsi pripravljeni na izziv," je stanje moštva pred Rosenborgom opisal trener Milanič. "Če je že moral prejeti parni karton, ker igra na meji in tako občutljivem igralnem mestu, sem raje videl, da se je to zgodilo za prvo tekmo kot za povratno. Imamo Vrhovca in Pihlerja, ki lahko enakovredno nadomestita Cretuja."

Klub poziva navijače k zgodnjemu prihodu

Štajerski navijači se še ne obremenjujejo s slabim začetkom Maribora v novi sezoni Prve lige, temveč dihajo za nov evropski uspeh. Ljudski vrt je skorajda razprodan oz. se tribune lepo polnijo. Na vzhodni tribuni je na voljo samo še nekaj vstopnic, odprla se je tudi prodaja za del severne tribune. Vsi sedeži na Ljudskem vrtu sicer ne bodo mogli biti popolnjeni, saj se bo na gostujoči severni tribuni zbralo samo okoli 70 privržencev najuspešnejšega norveškega kluba.

Personalizacije vstopnic tokrat ni, NK Maribora pa poziva navijače, da naj pridejo prej na stadion in zaradi posebnega prometnega režima v času tekme izkoristijo možnost brezplačnega javnega prevoza z vstopnico za tekmo.

LIGA PRVAKOV

3. PREDKROG, prve tekme

PRVAKI, sreda ob 20.15:

MARIBOR - ROSENBORG

Torek:

APOEL - QARABAG

PAOK - AJAX

DINAMO ZAGREB - FERENCVAROS

CRVENA ZVEZDA - KØBENHAVN

Sreda:

CLUJ - CELTIC

NEPRVAKI, torek:

CLUB BRUGGE - DINAMO KIJEV

Sreda:

ISTANBUL BASAKSEHIR - OLYMPIACOS

KRASNODAR - PORTO

BASEL - LASK