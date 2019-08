Žoga je okrogla s02e02: Maribor bo igral v skupinskem delu evropskega tekmovanja

V drugi epizodi nove sezone nogometnega podkasta Žoga je okrogla so Toni Gruden iz MMC-ja, Sandi Škvarč in Jože Pepevnik iz športne redakcije Radia Slovenija in voditelj Aljaž Golčer govorili o slovenskih klubih v evropskih kvalifikacijah, nekoliko nenavadni lestvici domačega prvenstva po štirih odigranih krogih in odmevnih prestopih v najmočnejših evropskih ligah.

Večkrat igraš, več možnosti za kanček sreče

Kot edini slovenski predstavnik v evropskih kvalifikacijah ostaja Maribor, ki je prejšnji teden v 2. krogu po podaljšku v Stochkolmu izločil švedskega prvaka AIK. O njegovem napredovanju je Jože Pepevnik dejal: "Večkrat ko igraš neko igro, večkrat se ti lahko nasmehne sreča, In ker Maribor velikokrat igra kvalifikacijske tekme, ima več možnosti za kanček sreče. Je pa bil dvoboj švedskega in slovenskega prvaka en najbolj izenačenih v letošnjih kvalifkacijah. Maribor je bil boljši doma, AIK je bil prav tako boljši na domačem igrišču in ko je povratna tekma šla v podaljšek, sta bila oba scenarija - napredovanje enih ali drugih pravična in zaslužena."

Norveški velikan, ki pa mu letos ne gre po načrtih

Naslednja mariborska ovira na poti proti skupinskemu delu je norveški prvak Rosenborg, ki v Ljudski vrt prihaja v sredo. O še enem skandinavskem nasprotniku vijoličastih Toni Gruden pripoveduje: "Rosenborg je velikan skandinavskega nogometa. Vsi se spomnimo obdobja iz '90 in 2000 let, ko so kar enajstkrat igrali v Ligi prvakov, enkrat so prišli kar v četrtfinale. Osvojili so zadnja štiri prvenstva, letos pa jim ne gre vse po maslu. Z novim trenerjem Eirikom Hornelandom so začeli slabo, na polovici sezone so šele šesti v domačem prvenstvu, z 11 točkami zaostanka za vodilnim Moldejem. Izpadli so iz pokal in glavni tekmovalni cilj jim je boj za Evropo. Glavni igralec je vezist in kapetan Mike Jensen, ekipa pa ima zelo malo tujcev, imajo pa dva hitra krilna nigerijska nogometaša Akintolo in Adegbenra."

Omizje se je strinjalo, da v Mariboru diši po evropski jeseni ali v skupinskem delu Lige prvakov ali pa Evropske lige, a nov mednarodni uspeh Štajercev bi bil tudi močan tok vode na mlin Olimpije na domači fronti. Foto: www.alesfevzer.com

Maribor ni navajen loviti takšnega zaostanka

Ob odličnih nastopih v kvalifikacijah za Ligo prvakov ima slovenski državni prvak obilo težav pri nabiranju točk na domačem igrišču. Maribor je trenutno na devetem mestu Prve lige, ima samo tri točke in za vodilno Olimpijo zaostaja sedem točk. Zaostanek glede na sam začetek sezone ni nenadomestljiv, Sandi Škvarč pa meni, da si Mariborčani vendarle ne morejo privoščiti povsem mirnega spanca: "Težava Maribora je ta, da je na vrhu Olimpija. Ta razlika je zdaj že malce alarmantna. Za podzavest in vzdušje v ekipi verjetno ni najbolje, da na samem začetku tako zaostajaš. Maribor ni navajen loviti, ni navajen oddajati točk v tolikšni meri, kot se mu to dogaja letos." A ob dobrem poteku kvalifikacij in vabljivemu žrebu za playoff Lige prvakov oz. Evropske lige, zagotovo nihče na Mladinski 29 v Mariboru ne bi menjal za poletni izkupiček, ki ga držijo v Stožicah.

Kaj poreči o Domžalah, ki so po izpadu še zadnje?

Sogovorniki so na široko govorili tudi o razlogih za izpade Olimpije in Domžal iz kvalifikacij za Evropsko ligo, pri čemer so zmaji na vrhu Prve lige, ravbarji pa povsem na dnu. Možnostih obeh klubov v boju za naslov državnega prvaka in možnostih za obstanek novincev, Tabora in Brava, med slovenskimi prvoligaši. V sodnikovem podaljšku se je kvartet dotaknil najbolj odmevnih prestopov, na hitro napovedal razplete velikih petih evropskih lig in za piko na še pokomentiral Uefino odločitev pod vodstvom Aleksandra Čeferina, da evropski superpokal zgodovinsko zaupa ženski sodnici Stephanie Frappart.