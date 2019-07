Švicarski sodnik Urs Dominik Schnyder je kar nekajkrat razjezil ljubljanski tabor. Foto: BoBo

Z globokim vzdihom se je začela novinarska konferenca Safeta Hadžića po porazu z 2:3 proti trenutno drugouvrščeni ekipi latvijske lige: "Kaj naj rečem? Imeli smo smolo, po naših napakah smo dobili prepoceni zadetke. Vse se je odbilo tako, da je, namesto da bi šlo ven, končalo v golu. Prav tako vsi protinapadi. Sicer pa smo bili pripravljeni na takšno igro, opozarjali smo na to. Če bi prvi zadeli, bi se mogoče tekma drugače zasukala. Preprosto bomo morali poskušati v Latviji dvoboj obrniti v našo korist."

Tekma se je odvijala, kot smo pričakovali. Mi smo imeli žogo, oni so igrali na dolge podaje. Iz treh strelov so trikrat zadeli. Igralci smo zelo razočarani. Ni pa še konec. Rok Kidrič, napadalec Olimpije

Trener Ljubljančanov ni mogel mimo nedosojene 11-metrovke v 17. minuti po prekršku nad Endrijem Cekicijem: "Če je sodnik njim dosodil 11-metrovko (v 52. minuti, op. a.), bi jo moral tudi nam ob tistem prekršku. Mogoče nas je tudi ta sporna 11-metrovka malo 'razštelala'."

Olimpija se je do 81. minute mučila, da je izenačila na 1:1, nato je približno 4.000 gledalcev do konca tekme videlo še tri zadetke.

"Težko je prebiti takšen bunker, gotovo pa bi morali v zadnjih 20 metrih odreagirati bolje in večkrat streljati. V prvem polčasu je bilo na obeh straneh nekaj otipavanja in bojazljivosti, potem se je odprlo. V drugem polčasu smo imeli veliko priložnosti, a nismo izkoristili tistega, kar bi morali. Dobili pa smo prepoceni gole, trije so seveda preveč. Pri zaostanku smo tvegali z napadalno igro. V napadu smo prepoceni izgubljali žoge, oni pa so si iz tega pripravljali protinapade. Če si stalno pod takim pritiskom, je normalno, da se zgodijo tudi napake."

Rigas v 93. minuti do zmage v Stožicah

Žal se danes ni izšlo, a to nam daje še dodaten motiv, da nam prihodnji četrtek uspe in da bodo gledalci v Ljubljani še naprej spremljali kvalifikacije za Evropsko ligo. Denis Šme, branilec Olimpije

Dambrauskas ni bil v stiku s Stojanovićem

Trener Rigasa Valdas Dambrauskas je bil zadovoljen, a hkrati previden. "Sem smo prišli po izkušnje. Naš klub prvič igra v takšnem tekmovanju na takšni ravni. Na žrebu smo verjetno dobili najtežjega mogočega tekmeca. Vedeli smo, da bo težko, pripravljeni smo bili na to. Olimpija ni imela sreče, mi smo jo imeli. Vsi si zaslužijo pohvale ‒ vratar, deset delovnih fantov, prav tako tri menjave. Tako je, kot ko greš prvič v kazino in vedno zmagaš. Temu rečejo začetniška sreča. Smo zadovoljni, a ne spreminjamo mnenja, da je Olimpija dobro moštvo in da nam bo na povratni tekmi težko. Za naše fante je bila to ena izmed najtežjih tekem v njihovih karierah, v Rigi ne pričakujem nič lažjega srečanja," je dejal Litovec, ki je na klopi od decembra 2017.

Na tribuni Stožic si je dvoboj ogledal tudi latvijski selektor Slaviša Stojanović, ki je prejšnji mesec v kvalifikacijah za EP 2020 s svojo reprezentanco proti Sloveniji visoko izgubil z 0:5. "Pred tekmo nismo bili v stiku z njim. Uporabili smo svoje informacije in videoanalize za analizo tekmeca," je povedal Dambrauskas.

Povratna tekma bo v četrtek ob 18.00 po srednjeevropskem času.