Eric Boakye in Luka Menalo sta zadela za Ljubljančane. Foto: www.alesfevzer.com

Vsi zadetki so bili doseženi v drugem polčasu. Rigas je povedel v 52. minuti, ko je z 11-metrovke zadel Srb Darko Lemajić. Uvod v drugi polčas je sicer nakazoval, da se bo tehtnica prevesila v drugo smer, saj je Olimpija takoj na začetku nevarno zapretila. Ljubljančani so po zaostanku dolgo lomili "bunker" Latvijcev in v 82. minuti le izenačili, ko je s polvolejem z desne strani kazenskega prostora sijajno zatresel mrežo Eric Boakye.

Hadžić po porazu z 2:3: "Takšen bunker je težko prebiti. Bi pa morali v zadnjih 20 metrih večkrat streljati. Kljub temu smo imeli v 2. polčasu veliko priložnosti, žal smo prejeli prepoceni gole. Če je sodnik dosodil 11-m za njih, bi jo moral tudi po prekršku nad Cekicijem." #uel pic.twitter.com/voJv8HcQtq — Matej Rijavec (@Matej_Rijavec) 11. julij 2019

Namesto sklepnega naleta si je nato obramba Olimpije v 88. minuti privoščila veliko napako in Glebs Kluškins je žogo poslal čez Nejca Vidmarja za vodstvo Rigasa z 1:2. Na srečo so kmalu zatem napako storili tudi gostje, kaznoval jo je rezervist Luka Menalo (2:2).

To pa še ni bil končni izid, saj je v 92. minuti na svoji polovici igrišča žogo izgubil Endri Cekici, Latvijci so stekli v hiter protinapad, z golom za 2:3 pa ga je kronal Tin Vukmanić.

Vmes je močan strel Anteju Vukušiću ubranil vratar Kaspars Ikstens.

V prvem polčasu so strel z bele točke zaman zahtevali domači. Po razmeroma mirnih uvodne četrt ure je namreč v 17. minuti v kazenskem prostoru padel Endri Cekici, a se švivarski sodnik ni odločil za 11-metrovko, ampak je Albancu pokazal rumeni karton. To je poskrbelo za razburjenje na ljubljanski klopi.

Endri Cekici v akciji v prvem polčasu. Foto: www.alesfevzer.com

Gostje so imeli najlepšo priložnost v 32. minuti, ko se je po hitrem protinapadu na desni strani sam znašel nekdanji član Olimpije Andrija Kaluđerović. Na olajšanje približno 4.000 gledalcev se je z obrambo izkazalVidmar, ki je pravočasno stekel iz vrat.

V prvem polčasu je bilo razmerje v strelih 4:3, od tega v okvir vrat 1:2.

V 62. minuti se je Lemajić še enkrat znašel v nevarnem položaju pred ljubljanskimi vrati, a je bil Vidmar znova na pravem mestu. Takoj zatem je streljal Asmir Suljić, žoga je oplazila zgornji del prečke. V 66. minuti je z roba kazenskega prostora poskusil Stefan Savić, Ikstens je žogo s skrajnimi močmi izbil v kot.

Končna statistika: streli 15:7, v okvir vrat 8:6.

Na tribuni je bil tudi latvijski selektor Slaviša Stojanović.

Povratna tekma bo 18. julija. Olimpijo v primeru uspeha v 2. predkrogu čaka turški Malatyaspor.

Rigas v 93. minuti do zmage v Stožicah

Miral Samardžić je zbral 15 nastopov v dresu slovenske reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com

Samardžić med zmaji

Ljubljančani so še pred obračunom z Rigasom predstavili četrto okrepitev v tem prestopnem roku. Po Denisu Šmeju, Luki Menalu in Anteju Vukušiću se je Olimpiji pridružil še nekdanji slovenski reprezentant Miral Samardžić. 32-letni osrednji branilec je v domovini igral za Triglav in Maribor, v tujini pa se je preizkusil v Moldaviji pri Šerifu Tiraspolu, na Hrvaškem pri Rijeki, na Kitajskem pri Henan Jianyeju, v Turčiji pri Akhisar Belediyesporju in Rusiji pri Anžiju ter Krila Sovjetov.

"Komaj sem čakal na prestop, saj sem bil izven treninga približno mesec dni, tako da sem komaj čakal, da se to obdobje konča. Vesel sem, da sem prišel v ta velik klub. Vsi vemo, kaj Olimpija pomeni v Sloveniji. V Ljubljani se počutim domače in od sebe bom dal maksimum. Želim si, da bi v Evropi prišli čim dlje, v domačih tekmovanjih pa je cilj boj za naslov v prvenstvu in pokalu," je ob prestopu povedal Samardžić.

EVROPSKA LIGA, 1. PREDKROG, prva tekma:

OLIMPIJA - RIGAS FS (LAT) 2:3 (0:0)

Boakye 82., Menalo 90.; Lemajić 52./11-m, Kluškins 88., Vukmanić 92.

Olimpija: Vidmar, Boakye, Šme, Bagnack, Jurčević, Suljić, Tomić, Putinčanin (73./Menalo), Savić, Cekici, Kidrič (62./Vukušić).

Rigas: Ikstens, Savalnieks, Jagodinskis, Girdainis, Sorokins, Šimkovič (77./Vukmanič), Seto, Blagojević, Ciganiks (64./Kouadio), Lemajić, Kaluđerović (71./Kluskins).

Sodnik: Urs Dominik Schnyder (Švica)

Povratna tekma bo 18. julija.

2. predkrog, prva tekma:

MALATYASPOR (TUR) - OLIMPIJA/RIGAS FS

Prva tekma bo 25. julija, povratna pa 1. avgusta.