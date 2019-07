Deset trenerjev, en pokal. Foto: www.alesfevzer.com

Prvak Maribor bo v prvem krogu v soboto gostil Triglav, Olimpija pa se bo v nedeljo ob 17.45 pred kamerami TV Slovenija na ljubljanskem derbiju v Spodnji Šiški merila z novincem Bravom.

Vijoličasti se bodo v torek ob 10.00 z mariborskega letališča podali na Islandijo, kjer bo v prvem predkrogu Lige prvakov njihov tekmec Valur iz Reykjavika. "Ima več kakovosti kot pred dvema letoma Hafnarfjördur, s katerim smo se srečali takrat. Vložiti bo treba vsaj toliko energije, kot jo bodo oni. Imamo pa mi več kakovosti. Ne smemo dopustiti, da bi se njihova samozavest, ki so jo kazali v zadnjem času, poznala na igrišču. Pogledali smo jih tudi v živo, kar je bilo zelo pomembno. Na Islandijo gremo pripravljeni, zavedamo se, da nas ne čaka sprehod, ampak zahtevna tekma," je na ponedeljkovem druženju vseh desetih trenerjev iz PLTS-ja povedal trener Maribora Darko Milanič.

LIGA PRVAKOV, 1. PREDKROG, prva tekma



Sreda ob 22.00:

VALUR REYKJAVIK (ISL) - MARIBOR

Povratna tekma bo v sredo, 17. julija, ob 20.15.



EVROPSKA LIGA, 1. PREDKROG, prve tekme



Četrtek ob 18.30:

BALZAN (MLT) - DOMŽALE

Ob 19.00:

MACCABI HAIFA (IZR) - MURA

Ob 20.00:

OLIMPIJA - RIGAS FS (LAT)



Povratne tekme bodo 18. julija.

Zahovič: Valur ve, kaj počne in kaj hoče

Maribor je zaradi prilagajanja na podlago na Islandiji od sobote treniral na umetni travi. Valur je po 12 krogih islandskega prvenstva na 5. mestu, ima pet zmag, remi in šest porazov. Toda na zadnjih tekmah je opazno dvignil formo in zmagal trikrat zapored ter štirikrat na zadnjih petih srečanjih, nazadnje s 3:1 nad desetouvrščenim KA Akureyrijem. Tekmo sta si ogledala športni direktor Zlatko Zahovič in pomočnik trenerja Saša Gajser.

"Ničesar nismo prepustili naključju, v živo je nekaj drugega spoznavati tekmeca. Valur je kakovostna, tekmovalna ekipa, ki ve, kaj počne in kaj hoče. Potrebna bo popolna zbranost. Čaka nas ekipa, ki igra skupaj že dve leti, ima avtomatizme v igri, izkušnje, v taktičnem smislu tudi načrta A ali B in je v tekmovalnem ritmu. Zavedamo se, da bomo morali odigrati dve popolni tekmi. Glede na umetno travo in njihovo prednost v tekmovalnem ritmu bomo morali biti že na prvi tekmi na vrhunski ravni," je za spletno stran Maribora dejal Zahovič.

Milanič sicer poudarja, da v Ljudskem vrtu zaradi prvega evropskega izziva ne zapostavljajo domačega prvenstva. "Vsako leto se to prepleta. V kratkem času nas čaka veliko tekem vsepovsod. Tekmece smo dobro analizirali, posvetili smo se tudi ekipam v našem prvenstvu. Vse, kar smo delali, je bilo usmerjeno v eno in drugo smer."

Darko Milanič optimistično pričakuje novo sezono. Foto: www.alesfevzer.com

Milanič: Potrebovali smo te okrepitve

V Mariboru so lahko zadovoljni z novinci, prišli so Rok Kronaveter, Rudi Požeg Vancaš, Andrej Kotnik in Špiro Peričić. "Potrebovali smo te okrepitve glede na to, kako zahtevna je naša liga. Točno to smo potrebovali, kakovost v napadalnem delu ekipe, zaradi katere smo favoriti. Ti igralci bi znali rešiti v določenem trenutku zadevo tudi sami. Zadovoljen sem s kadrom, je kakovosten, lahko bo odgovoril na zahteve, ki jih imamo. Kljub odhodom in prihodom smo naredili dovolj stvari, da bomo od začetka pripravljeni. Podoba, ki smo jo pokazali na zadnji pripravljalni tekmi (prejšnjo sredo so hrvaškega prvoligaša Gorico premagali s 4:1, op. a.), je bila že zelo spodbudna. Upam, da nam bodo tekme v prihodnje prinesle še več razumevanja na igrišču in dobrih izidov. Želim, da novinci tudi pri nas čim prej postanejo nosilci igre. V prvenstvu je cilj ponoviti lansko sezono," meni Izolan.

PRVA LIGA TS, 1. KROG



Sobota ob 18.00:

CB24 TABOR SEŽANA - ALUMINIJ

Ob 20.15:

MARIBOR - TRIGLAV KRANJ



Nedelja ob 17.45:

BRAVO LJUBLJANA - OLIMPIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

Ob 19.00:

CELJE - MURA

Ob 21.00:

DOMŽALE - RUDAR VELENJE

Poleg Olimpije, ki bo najbrž tudi v tej sezoni glavni tekmec vijoličastih za naslov prvaka, imajo visoke cilje tudi Domžale. "Seveda, saj to ponavljajo že kar nekaj časa. Kakovost imajo, okrepile so se, so ambiciozne. Tako kot druge jih bomo jemali zelo resno. Ne moremo gledati, da je tu samo en tekmec ali dva. Tudi "male" tekme bodo nosile točke. Tudi ti tekmeci bodo, kot ves čas ponavljamo, zahtevni in dobro pripravljeni. Vse skupaj je zelo napredovalo. Moštva in trenerji imajo boljše možnosti in delajo bolje," je sklenil Milanič.

Ko so trenerja Maribora po derbiju v Stožicah lani avgusta povprašali, ali bo na evropski tekmi navijal za Olimpijo, je izjavil, da se ne bo preveč obremenjeval z Ljubljančani, ampak se bo osredotočil na svoje delo. Tokrat je odgovoril nekoliko drugače: "Zelo pomembno je, da zmagujemo vsi, da osvajamo točke, da se nam izboljšuje koeficient. Le tako bomo mogoče v prihodnosti začenjali evropska tekmovanja tudi v poznejših krogih, ne že v prvem. Zato bo treba čim več zmagovati in priti čim dlje, pri čemer mislim na vse slovenske predstavnike."

Safet Hadžić je maja Olimpijo popeljal do osvojitve Pokala Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com

Hadžić: Država je pomembnejša kot klubi

Trener Olimpije Safet Hadžić je pri svoji podpori slovenskim klubom v Evropi še jasnejši: "Absolutno bom navijal za Maribor. Želim si, da pride čim dlje. Srečen bi bil, če bi ponovil kaj takega kot pred leti, ko se je uvrstil v skupinski del Lige prvakov. Želim jim veliko sreče in uspeha. Država je pomembnejša kot klubi. Zelo vesel bi bil, če bi jim uspelo. Domžale bi morale preskočiti malteškega tekmeca, medtem ko se bo morala Mura v Izraelu bolj potruditi, a verjamem v Anteja Šimundžo, ki je kakovosten trener, da mu bo uspelo."

Za začetek evropske sezone v Ljubljani v četrtek v Stožice prihaja latvijski Rigas. "Številni pravijo, da bo to lahka zadeva, toda sam se s tem ne strinjam. Rigas je ekipa, ki je v zadnjih dveh tednih kupila šest igralcev, že danes so prišli v Ljubljano in so ambiciozni," meni Hadžić.

V prvenstvu njegove varovance julija nato čakajo trije zanimivi tekmeci: "Najprej mestni derbi, gotovo si nismo že v prvem krogu želeli Brava, potem Domžale, v tretjem krogu Maribor. Neugoden razpored. Če malo podcenjuješ eno ali drugo, te lahko kaznuje."

"Zame je vseh 30 igralcev zvezdnikov"

Hadžić je odločno napovedal boj za prvo mesto: "Smo klub, ki se mora boriti za to, naredili bomo vse, da bomo vzeli naslov Mariboru. Seveda ne smemo podcenjevati tudi drugih klubov, predvsem Domžal. Na vsaki tekmi bo treba iti 100-odstotno, sicer bodo težave. Mislim, da bo letos liga zanimivejša in bolj izenačena. S pripravami sem zadovoljen. Moram pohvaliti igralce, ki so delali maksimalno, pričakujemo pa še kakšno okrepitev."

Olimpija je po štirih letih ostala brez Kronavetra, čaka se še, za kakšen korak se bo odločil predsednik Milan Mandarić. Vendar Hadžić poudarja, da ga ne zanimajo posamezniki, ampak moštvo: "V ekipi si ne želim nobenega zvezdnika, zame je vseh 30 igralcev zvezdnikov. Vsi morajo dati svoj maksimum. Ne gledam, kdo je Rok ali kdo drug. Zanima me samo teren."