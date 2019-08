Slovenske igralke so tekmovanje začele s porazom, pred dvema dnema jih je na Fazaneriji premagala valižanska ekipa Cardiff z 1:0.

Danes so bile v Beltincih igralke Pomurja precej boljše in tudi učinkovite. Proti Gruzijkam so v prvem delu dosegle dva zadetka z bele točke, obakrat, v četrti in 19. minuti, je v polno zadela Anja Prša.

V nadaljevanju je za povišanje vodstva v 52. minuti poskrbela Luana Zajmi, zadnji gol na tekmi pa je v 89. minuti dosegla Sara Makovec.

V prvi današnji tekmi je škotski Hibernian dosegel še drugo zmago. Škotinje so v otoškem dvoboju z 2:1 premagale Cardiff.

Hibernian ima tako po dveh krogih šest točk, Pomurje in Cardiff pa po tri. Slovenska ekipa ima tako še možnosti za napredovanje, tekmi zadnjega kroga bosta na sporedu v torek ob 17. uri. Cardiff in Nike bosta igrala v Murski Soboti, Pomurje in Hibernian pa v Beltincih. V Ligo prvakinj z vsakega od osmih kvalifikacijskih turnirjev vodi le prvo mesto.

LIGA PRVAKINJ

KVALIFIKACIJE, Murska Sobota/Beltinci

2. krog:

POMURJE BELTINCI - NIKE (GRU)

4:0 (2:0)

Prša 4./11-m, 20./11-m, Zajmi 52., Makovec 89.

CARDIFF MET (WAL) - HIBERNIAN (ŠKO)

2:1 (1:0)

Gallacher 20., Murray 68.; Allen 88.

RK: Gallacher 58./Hibernian

1. krog

POMURJE BELTINCI - CARDIFF MET (WAL)

0:1 (0:0)

Clipston 88.

HIBERNIAN (ŠKO) - NIKE (GRU) 3:0

3. krog, torek:

POMURJE BELTINCI - HIBERNIAN (ŠKO)

CARDIFF MET (WAL) - NIKE (GRU)

Vrstni red: Hibernian 6, Pomurje Beltinci in Cardiff po 3, Nike 0.

Med najboljših 32 ekip v Evropi se uvrsti zmagovalec turnirja.