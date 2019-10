23-letni francoski napadalec Lys Mousset je zadel za odmevno zmago Sheffield Uniteda. Foto: Reuters

Topničarji so imeli premoč, priigrali so si več priložnosti, a na gostovanjih niso v pravi formi. Padli so na peto mesto, potem ko sta jih v soboto prehitela Leicester in Chelsea. Izbranci Unaija Emeryja so dobili le eno izmed zadnjih 17 prvenstvenih tekem na gostovanju. Na uvodu letošnje sezone so odnesli tri točke iz Newcastla (0:1).

Arsenal je imel veliko priložnost v 21. minuti, ko je Nicolas Pepe iz bližine nespretno streljal mimo vrat. Po pol ure igre je Jack O'Connell po kotu z glavo preusmeril žogo pred vrata, kjer je Mousset s treh metrov zatresel mrežo.

Vratar Henderson blestel

Vratar Dean Henderson se je izkazal v zadnji minuti prvega polčasa, ko je odbil nevaren strel Granita Xhake.

V drugem polčasu se je Sheffield disciplinirano branil. Henderson je bil na pravem mestu tudi po strelu Danija Ceballosa po uri igre. Emery je v igro poslal tudi Alexandra Lacazetta in branilca Martinellija. Tudi v petih minutah sodnikovega dodatka gostom ni uspelo izenačiti.

Emery: Na isti način se pripravljamo na domače tekme in gostovanja

"Zaslužili smo si več. Imeli smo izrazite priložnosti. Sheffield United je igral odlično v obrambi. Imeli smo 12 kotov, a nismo zadeli, prejeli pa smo gol po kotu. Na isti način se pripravljamo na domače tekme in gostovanja," je bil razočaran Emery.



"Zaslužili smo si zmago. Zavedali smo se, da bo imel Arsenal večjo posest in tudi več priložnosti. Boriti smo se morali za preboj v Premier ligo, zdaj pa nas čaka še ogorčen boj za obstanek," je pojasnil trener Sheffielda Chris Wilder.



9. krog:

SHEFFIELD UNITED - ARSENAL 1:0 (1:0)

Mousset 30.

Odigrano v soboto in nedeljo:

EVERTON - WEST HAM 2:0 (1:0)

Bernard 17., Sigurdsson 92.

BOURNEMOUTH - NORWICH 0:0

ASTON VILLA - BRIGHTON 2:1 (1:1)

Grealish 45., Targett 94.; Webster 21.

RK: Mooy 35./Brighton

CHELSEA - NEWCASTLE 1:0 (0:0)

Alonso 73.

LEICESTER - BURNLEY 2:1 (1:1)

Vardy 45.; Tielemans 74.; Wood 26.

TOTTENHAM - WATFORD 1:1 (0:1)

Alli 86.; Doucoure 6.

WOLVERHAMPTON - SOUTHAMPTON 1:1 (0:0)

Jimenez 61./11-m; Ings 53.

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY 0:2 (0:2)

Gabriel Jesus 39., David Silva 41.

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL 1:1 (1:0)

Rashford 36.; Lallana 85.