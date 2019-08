Gareth Bale je začel tekmo na stadionu Balaidos in bil na zelenici do 75. minute. Izkazal se je in bo velik adut Reala v tej sezoni. Foto: Reuters

30-letni Bale je bil v prvi postavi Reala na sobotni uvodni tekmi sezone španskega prvenstva na stadionu Balaidos, kjer je Real premagal Celto iz Viga s 3:1.

To je preobrat v poletni sagi med Zidanom in 30-letnim Valižanom, ki se je pred dobrim mesecem znašel med nezaželenimi igralci novega (starega) trenerja kraljevega kluba.

Zidane po vrnitvi na klop Reala marca letos ni skrival, da Bala ne vidi v svojih taktičnih zamislih. "Ne gre za nič osebnega. Pride čas, ko je treba sprejeti odločitve, ker so te pač potrebne. Mi moramo sprejeti odločitve in spremeniti nekatere zadeve," je med poletnimi pripravami Reala v ZDA pred mesecem dni še dejal Francoz.

Takrat je napovedal skorajšnji odhod Bala iz moštva. Španski mediji so kmalu zatem poročali, da je Valižan z eno nogo že na Kitajskem, kjer mu je klub Jiangsu Suning ponudil triletno pogodbo s tedensko plačo milijon ameriških dolarjev, a posla niso sklenili.

Po poškodbi največje poletne pridobitve madridskega kluba Edena Hazarda, ki naj bi zaradi težav s stegensko mišico manjkal mesec dni, je Zidane zdaj Balu namenil pomembno vlogo v ekipi.

Alvaro Morata ni bil natančen z enajstih metrov. Foto: Reuters

Morata zadel z glavo, zgrešil pa z bele točke

Na zadnji tekmi uvodnega kroga je madridski Atletico premagal Getafe z 1:0. Edini zadetek na stadionu Wanda Metropolitano je dosegel Alvaro Morata z glavo po podaji Kierana Trippierja z desne strani. V 56. minuti Morata ni bil natančen z bele točke, vratar David Soria se je izkazal s parado. Jan Oblak je bil brez dela, saj Getafe ni niti enkrat streljal v okvir njegovih vrat.

Suarez bo počival mesec dni

Napadalec Barcelone Luis Suarez, ki se je poškodoval na uvodni tekmi španskega prvenstva v Bilbau, bo moral počivati mesec dni. Urugvajec bo izpustil domačo tekmo proti Betisu 25. avgusta, vprašljiv je tudi njegov nastop 31. avgusta pri Osasuni.

Poškodba mišice na desni nogi je nov udarec za Barcelono, ki je v novo sezono vstopila s porazom na San Mamesu z 0:1. Philippe Coutinho je odšel k Bayernu, kjer bo igral kot posojen nogometaš v tej sezoni. Serijski nemški prvaki ga lahko po koncu sezone tudi odkupijo za 120 milijonov evrov.

1. krog, nedeljske tekme:

ALAVES - LEVANTE 1:0 (0:0)

Joselu 54.

ESPANYOL - SEVILLA 0:2 (0:1)

Reguilon 44., Nolito 86.

BETIS - VALLADOLID 1:2 (0:0)

Loren 68.; Guardiola 63., Plano 89.

RK: Robles 8./Betis

ATLETICO MADRID - GETAFE 1:0 (1:0)

Morata 23.

RK: Renan Lodi 42.; Molina 38.

Morata je v 56. minuti zapravil 11-m.

Odigrano v petek in soboto:

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA 1:0 (1:0)

Aduriz 89.

CELTA VIGO - REAL MADRID 1:3 (0:1)

Losada 91.; Benzema 12., Kroos 61., Lucas Vazquez 80.

RK: Modrić 57./Real Madrid

VALENCIA - REAL SOCIEDAD 1:1 (0:0)

Gameiro 58.; Oyarzabal 101./11-m

RK: Coquelin 100./Valencia

Gameiro je v 95. minuti zapravil 11-m.

MALLORCA - EIBAR 2:1 (1:0)

Rodriguez 4., Oliveira 75./ag.; Oliveira 57.

LEGANES - OSASUNA 0:1 (0:0)

Chimy Avila 75.

RK: Oscar 93./Leganes

VILLARREAL - GRANADA 4:4 (1:1)

Cazorla 35./11-m, Gomez 53., Moreno 65., Chukwueze 73.; Vico 45./11-m, Machis 62., Soldado 75., Puertas 81.