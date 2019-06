Pot Lionela Messija v argentinski reprezentanci ni rožnata. Če ne štejemo olimpijskega turnirja, je v štirih finalih štirikrat izgubil - leta 2014 na SP-ju in v letih 2007, 2015 in 2016 na Copa America. Foto: EPA

Največ zanimanja predvsem zaradi velesil Brazilije in Argentine žanje južnoameriško prvenstvo oziroma Copa America. Začelo se bo v petek, gostiteljica pa je Brazilija. Naslov prvaka brani Čile, ki je dobil zadnji dve izvedbi v letih 2015 in 2016. Ta tokrat na stavnicah kotira na petem mestu za Brazilijo, Argentino, Urugvajem in Kolumbijo.

V skupini A bodo igrali Brazilija, Bolivija, Venezuela in Peru, v skupini B Argentina, Kolumbija, Paragvaj in povabljenec Katar, v skupini C pa Urugvaj, Ekvador, povabljenka Japonska in Čile. V četrtfinale se bosta uvrstili prvo- in drugouvrščena ekipa iz vsake skupine ter dve najboljši tretjeuvrščeni.

Prvenstvo bo nekoliko zasenčila odsotnost prvega brazilskega zvezdnika Neymarja, ki si je poškodoval gleženj, kljub temu pa bo turnir ponudil igranje številnih izvrstnih nogometašev na čelu z Argentincem Lionelom Messijem.

Ta si neizmerno želi priti do lovorike z reprezentanco. V klubski karieri je z Barcelono osvojil praktično vse, reprezentanca pa je druga zgodba v življenjepisu 31-letnika.

"Kariero si želim končati tudi s kakšno lovoriko na reprezentančni ravni," je Messi prejšnji teden dejal za Fox Sports. Messi ima štiri nastope v finalu celinskih in svetovnih prvenstev v dresu Argentine in štiri poraze, vključno z zadnjima dvema finaloma južnoameriškega prvenstva proti Čilu. Argentina te lovorike ni osvojila že 26 let, čeprav je igrala v zadnjih štirih od petih finalov.

Messi bo vodil zvezdniško zasedbo, saj bodo ob njem Sergio Agüero, Paulo Dybala, Lautaro Martinez, Angel di Maria in drugi. Brazilci, nazadnje prvaki leta 2007, bodo nastopili z Gabrielom Jesusom, Robertom Firminom, Willianom, Philippom Coutinhom, Danijem Alvesom, Thiagom Silvo, Alissonom in drugimi, ki jih bo vodil selektor Tite. Za Kolumbijo bodo igrali James Rodriguez, Juan Cuadrado, Duvan Zapata in Radamel Falcao, za Urugvaj Luis Suarez, Edinson Cavani, Diego Godin, Lucas Toreira in Federico Valverde, za Čile Alexis Sanchez in Arturo Vidal ...

To bo sicer 46. izvedba južnoameriškega prvenstva in zadnja v lihih letih, od leta 2020 bo v istih letih kot podobna velika tekmovanja, kot je, denimo, evropsko prvenstvo.

Mehika in ZDA favoriza zlatega pokala

V soboto se bo začelo prvenstvo Concacafa, prvenstvo Severne in Srednje Amerike ter Karibov, kjer se bodo moštva borila za tako imenovani zlati pokal. Naslov prvaka branijo Združene države Amerike, ki so ob Mehičanih tudi prevladovali na dosedanjih turnirjih.

V skupini A bodo igrali Mehika, Kanada, Martinique in Kuba, v skupini B Kostarika, Haiti, Nikaragva in Bermudi, v skupini C Honduras, Jamajka, Salvador in Curacao, v skupini D pa ZDA, Panama, Trinidad in Tobago ter Gvajana.

Glavnina tekem bo v ZDA, prvenstvo pa bosta gostili še Jamajka in Kostarika. Finale bo 7. julija, tako kot finale južnoameriškega prvenstva.

Afriško prvenstvo prvič poleti

Egipt pa bo od 21. junija do 19. julija gostil afriško prvenstvo, ki so ga v prejšnjih letih organizirali januarja in februarja. Prvič bo na prvenstvu nastopilo 24 reprezentanc.

Sprva je bilo predvideno, da bo prvenstvo v Kamerunu, ki bo branil naaslov, a so mu organizacijo odvzeli zaradi zamud pri izgradnji stadionov.

46. COPA AMERICA

SKUPINA A

1. krog, sobota ob 2.30 (Sao Paulo):

BRAZILIJA - BOLIVIJA

Ob 21.00 (Porto Alegre):

VENEZUELA - PERU

2. krog, torek ob 23.30 (Rio):

BOLIVIJA - PERU

Sreda ob 2.30 (Salvador):

BRAZILIJA - VENEZUELA

3. krog, sobota, 22. 6. ob 21.00:

BOLIVIJA - VENEZUELA (Belo Horizonte)

PERU - BRAZILIJA (Sao Paulo)

SKUPINA B

1. krog, nedelja ob 0.00 (Salvador):

ARGENTINA - KOLUMBIJA

Ob 21.00 (Rio de Janeiro):

PARAGVAJ - KATAR

2. krog, sreda ob 23.30 (Sao Paulo):

KOLUMBIJA - KATAR

Četrtek, 20. 6., ob 2.30 (B.Horizonte):

ARGENTINA - PARAGVAJ

3. krog, nedelja, 23. 6. ob 21.00:

KATAR - ARGENTINA (Porto Alegre)

KOLUMBIJA - PARAGVAJ (Salvador)

SKUPINA C

1. krog, pon. ob 0.00 (Belo Horizonte):

URUGVAJ - EKVADOR

Torek ob 1.00 (Sao Paulo):

JAPONSKA - ČILE

2. krog, petek, 21. 6., ob 1.00:

URUGVAJ - JAPONSKA (Porto Alegre)

Sobota, 22. 6., ob 1.00:

EKVADOR - ČILE (Salvador)

3. krog, torek, 25. 6. ob 1.00:

ČILE - URUGVAJ (Rio de Janeiro)

EKVADOR - JAPONSKA (Belo Horizonte)