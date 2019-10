Trenutek iz 21. minute, ko je Stefan Posch dosegel edini zadetek na tekmi. Foto: Reuters

"Nikomur ne moremo očitati, da se ni boril, a samo boj proti kakovostnim tekmecem ni dovolj za zmago. Morali bi narediti veliko več," je povzel kapetan Jan Oblak. "Avstrija je zelo dobra ekipa, ki ima avtomatizme v igri, igrajo praktično na pamet. Zelo močni so v dvobojih, fizično so izjemni. Prejeti gol nas je spravil v težek položaj," je dejal Rene Krhin. "So zelo uigrana ekipa, zelo dobro igrajo, ko gre žoga v globino, nato sledita povratna podaja in še ena podaja v globino," je dodal Roman Bezjak.

Zadetek Poscha za zmago Avstrije

Toda kar je najbolj bolelo, je bilo to, da Slovenci zadetka niso prejeli iz igre, ampak po strelu iz kota. In seveda nemoč v slovenskem napadu, ki mu ni uspelo resno zapretiti Avstrijcem. "Morali bi poskušati več odigrati, veliko drugih žog so nam pobrali. Težko je bilo kaj razviti iz tega," je menil Bezjak.

"Na njihov visok pritisk smo poskušali odgovoriti z dolgimi žogami, a imajo visoke branilce. Mogoče si nismo zaslužili poraza, a tudi zmage ne. Na trdi tekmi smo si ustvarili premalo priložnosti," je bila ocena Jureta Balkovca.

"Mogoče bi nam zgodnji zadetek na začetku drugega polčasa dal neko spodbudo, a se žal ni zgodil," je še povedal Krhin o sterilnosti slovenske igre, ki ni spravila tekmecev pod pritisk niti v zadnjih minutah.

Če bi imeli 11-metrovko ali igralca več ...

Morda bi se zasukalo drugače, če bi v prvem polčasu Slovenci imeli na voljo 11-metrovko po igranju z roko v kazenskem prostoru ali če bi Avstrijci ostali le z deseterico na zelenici po grobem prekršku nad Bezjakom.

"Tu smo pri čejih ... Težko je govoriti, da je za naš poraz kriv sodnik, a z 11-metrovko ali rdečim kartonom bi se tekma zagotovo obrnila čisto drugače," je zatrdil Petar Stojanović.

Razmišljal je tudi o tem, da bi bilo lažje, če bi s soigralci Avstrijo pričakal s kakšno osvojeno točko v Skopju. "Če bi tam zmagali, bi bilo gotovo boljše. Poraz pusti neke posledice, čeprav je res, da včasih prinese tudi kaj dobrega. Na žalost se danes ni pokazalo, da bi pri nas pustil kaj preveč tega. Z agresivnostjo smo sicer lahko kar zadovoljni, saj tudi Avstrijci z izjemo zadetka niso imeli veliko priložnosti. Na koncu je bilo to vseeno premalo za točko ali zmago. Škoda. Gremo naprej."

Lahko so si pogledali v oči

Razočaran je bil seveda tudi Andraž Šporar. "Komaj čakal sem, da pridem na reprezentančni zbor in odigram ti dve tekmi. Ko ne osvojiš nobene točke, kaj drugega kot potolčen ne moreš biti. Še toliko slabše je, če primerjamo s prejšnjima dvema tekmama. Trenutno vzdušje ni ravno najboljše, a porazi so sestavni del športa. V slačilnici je bilo vse tiho, toda selektor nam je rekel, naj damo glave gor."

"Dali smo vse od sebe, na koncu smo si lahko pogledali v oči, kar se mi zdi pomembno. Gotovo pa imamo še veliko dela," je misli proti prihodnosti usmeril Krhin, ki je stisnil zobe kljub četrtkovi poškodbi. "Moramo stati skupaj, se ne prerekati, delati naprej in se izboljšati," je sklenil Oblak.

Roman Bezjak o grobem prekršku Andreasa Ulmerja v 36. minuti "Bil je udarec naravnost v tisto mesto, s katerim sem imel težave pred tem reprezentančnim zborom. Bilo je boleče, a je potem hitro popustilo. Bomo videli jutri, ko se vse skupaj ohladi. Bolečina je še večja zaradi poraza. Če večina ni pričakovala dveh septembrskih zmag, tudi oktobra ni pričakovala dveh porazov. Preveč pameten ni za biti. Tak je nogomet."

Analiza prvega polčasa tekme Slovenija – Avstrija