Hadžić sicer še nima na voljo vseh igralcev, manjkajo reprezentanti Haris Kadrić, Vitja Valenčič, Vitalijs Maksimenko in Nejc Vidmar, ki so dobili nekaj več prostih dni.

Nogometaši Olimpije so minulo sezono zaključili z zmago v pokalu. Foto: www.alesfevzer.com

Cilj je napadalna igra in borba za prvo mesto

"Zadnji smo končali sezono, zato smo dali več počitka igralcem. Premor ni bil velik, tako da to ne bo pustilo posledic," je ob začetku priprav novinarjem dejal Hadžić. "Težil bom k napadalni igri in borbi za prvo mesto. Poskusili bomo osvojiti prvenstvo in pokal, v Evropi smo imeli vedno težave v prvih predkrogih, upamo, da bo letos bolje. Skušali bomo priti čim dlje, a kot klub iz Slovenije imamo že v drugem ali tretjem krogu težke tekmece in moraš imeti dan, da jih premagaš."

Hadžić potrebuje izkušenega štoperja in "špico" tipa Vombergar

O morebitnih okrepitvah za zdaj še ni nič novega. "Vsi, ki bodo tu, bodo na preizkušnji. Moram jih najprej videti. Tudi Denis Šme še ni zanesljiv. V obrambi bom potreboval izkušenega štoperja, pa seveda osrednjo špico tipa Vombergar, ki mi bo zagotavljal 15 golov na sezono. Napadalec mora v mojem sistemu zabijati gole," je o morebitnih okrepitvah dejal Hadžić.

V ekipi je še vedno precej poškodovanih, največ težav bo z Maticem Črnicem, ki ga čaka še pol leta okrevanja; naslednji se bo ekipi s tega seznama v kratkem pridružil Jucie Lupeta.

Trener Olimpije Safet Hadžić si je postavil visoke cilje. Foto: www.alesfevzer.com

Proračun je manjši kot v preteklosti

Odšel je le Dino Štiglec - Rok Kronaveter ni podpisal nove pogodbe in je odšel v Maribor -, za zdaj pa Hadžić še nima novih igralcev. To je povezano tudi s proračunom, saj je ta, kot je priznal Olimpijin trener, zdaj manjši kot v preteklosti. "Stvari zdaj padajo na realna tla. Imam neke limite, ki jih bom skušal izkoristiti, ni pa tako kot prej."

Lahko, da me čez en mesec ne bo več tu

Čeprav ima s konca prejšnje sezone novo dveletno pogodbo, se Hadžić zaveda, da dolgoročna služba pri Olimpiji ni samoumevna. "Tudi igralci potrebujejo mir. Tudi jaz bi bil rad tu deset let, s svojim delom težim k temu. Ampak veste, kako je pri Olimpiji, lahko da me čez en mesec ne bo več tu," je o vroči temi lanske sezone, pogosti menjavi trenerjev, povedal Hadžić, ki ga ne vznemirjajo niti nove govorice o morebitnih lastniških spremembah v klubu, češ da je tudi na to pripravljen.

Začetek v Ljubljani, nato do 29. junija v Kranjski Gori

Olimpija bo prvi del priprav opravila v Ljubljani, nato pa bo sledila selitev predvidoma v Kranjsko Goro, kjer bodo zmaji ostali do 29. junija. Pred začetkom evropskih tekem, Olimpija bo igrala v kvalifikacijah za Evropsko ligo, bo ljubljanska zasedba odigrala še šest prijateljskih tekem.

Na pripravljalnih tekmah tudi proti Dinamu in Partizanu

Prva bo 19. junija proti Škendiji, tri dni pozneje v gosteh proti zagrebškemu Dinamu, sledile pa bodo štiri domače tekme z Radničkim, Sočijem in Tuzlo, zadnja pa bo proti Partizanu v Stožicah 6. julija. "Odločil sem se, da bodo tekme težke, ker bi rad videl igralce, ki prihajajo. Meni nič ne pomaga, če premagamo tretjeligaša in so novinci dobri. Dinamo, Partizan pa sta bolj zahtevna in zanima me, kako se bodo igralci obnašali," pravi Hadžić.