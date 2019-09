Mislav Oršić je dosegel hat-trick v 37 minutah. Foto: Reuters

Zagrebčani so na Maksimirju popolnoma nadigrali na stavnicah favorizirano Atalanto in slavili s 4:0. Vidno vlogo je imel slovenski reprezentant Petar Stojanović, ki je bil podajalec pri uvodnem golu Dinama. Že v 10. minuti ga je zabil Marin Leovac.

26-letni Oršić, ki je leta 2014 kot posojeni nogometaš Rijeke odigral 13 tekem tudi za Celje, je hat-trick dosegel v 37 minutah. Zadetki so padli v 31., 42. in 68. minuti. Napadalni vezist je blestel tudi v predkrogih, ko je bil trikrat strelec in prav tolikokrat podajalec.

"To je bila naša najboljša tekma v zadnjih dveh letih. Zdaj smo v dobrem položaju za napredovanje v osmino finala," je povedal Oršić, ki je iz Rijeke odšel v Južno Korejo in se po dveh sezonah lani v vrnil v Dinamo.

Trener Atalante Gian Piero Gasperini je priznal, da so bili nadigrani. "Nič ne zamerim svojim igralcem. Imeli smo najboljšo željo, vendar nas je Dinamo v prvem polčasu popolnoma nadigral z našim orožjem, to pa so agresivnost, hitrost in čvrstost v dvobojih. Brez dvoma, zasluženo so zmagali," je povedal Gasperini. Iličić bo skušal svoj debi v Ligi prvakov čim prej pozabiti, saj se je vklopil v sivino Atalantine ekipe, ki je prav tako prvič igrala v najelitnejšem klubskem tekmovanju.

Dinamo je v Ligi prvakov zmagal šele četrtič. Predtem je bila najvišja zmaga proti Sturmu leta 1999 (3:0).

Real nebogljen v Parizu

Real Madrid v novi sezoni ne blesti, in čeprav se je v španskem prvenstvu v uvodnih krogih izvlekel brez poraza, je vse slabosti sinoči razgalil Paris SG. Parižani so tudi brez Mbappeja, Neymarja in Cavanija popolnoma nadigrali Madridčane in zmaga (3:0) bi bila lahko tudi izdatnejša.

Kako mizerna je bila predstava kraljevega kluba, pove podatek, da Real v okvir gola ni sprožil niti enega strela, kar se v Ligi prvakov, odkar od sezone 2003/04 zbirajo te podatke oziroma na 167 tekmah Madridčanov, še ni zgodilo. Resnici na ljubo, je Real Madrid dvakrat premagal Keylorja Navasa, a sta bila oba gola zaradi igranja z roko oziroma prepovedanega položaja razveljavljena.

"Če me bo kdo vprašal, ali bomo slavili v Ligi prvakov, bom takoj vstal in odšel," je zbrane novinarje nagovoril trener PSG-ja Thoams Tuchel in nadaljeval: "Odigrali smo odlično tekmo tako z žogo kot brez žoge. Napredujemo iz dneva v dan. Ko igramo brez Neymarja, Cavanija in Mbappeja, lahko to tudi pomaga, saj na naših plečih ni toliko pritiska. Seveda je nemogoče igrati vsako tekmo brez njih, potrebujemo vsakega igralca."

Trenerja Reala Zinedina Zidana čaka očitno še ogromno dela. "V naši igri ni bilo nobene intenzivnosti, izgubljali smo dvoboje ena na ena, in to ti proti nasprotniku, kot je PSG, zelo zagreni življenje. Zaskrbljen sem, ker moje moštvo ni igralo na stopnji, ki ga zahtevata to tekmovanje in tekmec. Bili so boljši v vsem, najbolj pa me jezi, da so bili boljši v intenzivnosti. Po navadi si ustvarimo veliko priložnosti, nocoj smo jih premalo, čeprav so nam razveljavili dva gola. Čuden je občutek, če nimaš priložnosti s takimi igralci na zelenici," je povedal Zidane.

Atletico rešil rezervist debitant

Juventus je v Madridu do 70. minute vodil z 2:0, a se je Atletico vrnil in z zadetkoma z glavo Stefana Savića in rezervista Hectorja Herrere iztržil neodločen izid. Mehičan je v igro vstopil v 76. minuti in v svojem debiju rešil Atletico v zadnjih minutah tekme.

"Igrali smo dobro, toda ostaja grenak priokus, saj smo iz rok izpustili zmago. Morali se bomo bolj posvetiti prekinitvam. Končno sem videl nekaj stvari, ki jih vadimo na treningih," je povedal trener Juventusa Maurizio Sarri.

Še zanimiv statistični podatek. Jan Oblak je tretjič zapored prejel dva gola (Izrael, Real Sociedad, Juventus), kar se mu ni zgodilo od leta 2012, ko je kot 19-letnik igral v Rio Aveju.