Angel Di Maria je že v prvem polčasu na Parku princev svojemu nekdanjemu klubu, za katerega je med letoma 2010 in 2014 odigral 190 tekem, zabil dva gola. Foto: Reuters

Parižani so proti kraljevemu klubu igrali precej oslabljeni, niso mogli računati na trojico napadalnih zvezdnikov. Kylian Mbappe in Edinson Cavani sta poškodovana, Neymar pa zaradi suspenza ni imel pravice nastopa. V napadu so vse stavili na trojček Sarabia-Icardi-Di Maria. Izkazal se je predvsem zadnji, ki je mrežo Reala v prvem polčasu zatresel dvakrat.

Takole je Angel Di Maria po predložku z leve ugnal Thibauta Courtoisa za 1:0. Foto: Reuters

Na drugem derbiju večera je Atletico na svojem stadionu z Juventusom remiziral, a Madridčani so lahko z osvojeno točko več kot zadovoljni, saj so proti italijanskemu prvaku zaostajali že z 2:0, po izenačenju v drugem polčasu pa bi jim lahko razpoloženje v četrti minuti sodnikovega dodatka izdatno pokvaril še Cristiano Ronaldo, a je njegov strel po sijajnem individualnem vložku zletel za las mimo vrat.

Di Maria dvakrat v polno

Parižani so silovito začeli derbi 1. kroga v skupini A, mrežo so zatresli že v 14. minuti, ko je Bernatov nizek predložek z leve strani v gol spretno preusmeril Angel Di Maria. Ta je bil proti svojemu nekdanjemu klubu zelo motiviran, drugič se je med strelce vpisal po dobre pol ure igre, ko je z 18 metrov silovito sprožil in znova premagal belgijskega reprezentančnega vratarja Thibauta Courtoisa. Kraljevi klub je sicer nemudoma odgovoril in znižal izid z natančnim lobom Garetha Bala, a je bil zadetek po ogledu videoposnetka razveljavljen. Valižan si je pri nameščanju žoge tik pred strelom pomagal z roko. Tudi sicer je bil Bale najnevarnejši posameznik 13-kratnih evropskih prvakov, enkrat je zapretil tudi s prostega strela, ko je žogo poslal za las prek vrat.

Glavni sodnik Anthony Taylor je razveljavil oba dosežena zadetka madridskega Reala - prvič Garethu Balu, drugič Karimu Benzemaju. Foto: Reuters

Benzemajev zadetek ni obveljal

Real se je v nadaljevanju mučil, Parižani so bili čvrsti v obrambi in zelo nevarni iz protinapadov. Vseeno je gostom uspelo ustvariti nekaj polpriložnosti, v 76. minuti so mrežo zatresli, a tudi ta zadetek zaradi domnevnega prepovedanega položaja ni obveljal. V slednjem se je sicer znašel rezervist Lucas Vazquez, ki pa se žoge, ki jo je v mrežo naposled poslal Karim Benzema, ni dotaknil. Benzema je le tri minute pozneje po predložku z desne zapretil še enkrat, tokrat z glavo, a je žoga zletela dober meter mimo leve vratarjeve vratnice.

Meunier postavil piko na i

Real nikakor ni našel odgovora na igro Parižanov. Ti so imeli odgovore na vsak njihov poskus, v 90. minuti pa so nato izkoristili veliko napako v gostujoči obrambi. V protinapad sta stekla Juan Bernat in Thomas Meunier, izmenjala sta si podaje, 28-letni Belgijec je nato potisnil žogo v mrežo za končnih 3:0.

Hector Herrera je tik pred koncem tekme izenačil izid na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu in Atleticu prinesel točko proti Juventusu. Foto: Reuters

Juan Cuadrado je proti Atleticu dosegel svoj četrti zadetek v Ligi prvakov. Foto: Reuters

Cuadrado in Matuidi matirala Oblaka v Madridu

V prvem polčasu je imel Juventus za odtenek dlje časa žogo v svoji posesti, a je na vrata Madridčanov sprožil zgolj dvakrat – obakrat je Jan Oblak zlahka ukrotil žogo. Precej podjetnejši so bili gostitelji, ki so večkrat zapretili italijanskemu serijskemu prvaku, še posebej je bil nevaren Joao Felix, ki je ves čas pretil osrednji branilski navezi Bonucci-De Ligt, a tako želenega zadetka ni dosegel. Nato pa je na uvodu drugega polčasa za šok na Wandi Metropolitano poskrbel Juan Cuadrado. Z lepo podajo ga je našel Gonzalo Higuain, Kolumbijec je nato prodrl v kazenski prostor, si žogo namestil na levico in jo z desne strani z 11 metrov poslal v mrežo. Natančno odmerjeni diagonalni strel je Oblak lahko nemočno pospremil le s pogledom. Po dobri uri igre so Atleticovi navijači obmolknili še drugič. Po hitro izpeljani akciji, ki jo je začel Cristiano Ronaldo, nadaljeval pa Alex Sandro, je po predložku z leve strani iz bližine z glavo zadel Blaise Matuidi. Žoga se je od Oblakovega ramena odbila pod prečko v mrežo. 0:2.

Cristiano Ronaldo je v izdihljajih sodnikovega dodatka v drugem polčasu zgrešil lepo priložnost po izjemnem individualnem vložku. Na nogi je imel zmago nad nekdanjim mestnim tekmecem, a je žoga po diagonalnem strelu zletela mimo leve Oblakove vratnice. Portugalec je bil v prvem polčasu sicer skoraj povsem neviden, malce se je razigral šele v nadaljevanju. Foto: Reuters

Atletico povsem pri koncu izenačil

Vendar pa dvojno vodstvo Torinčanov ni trajalo dolgo, v 70. minuti so gostitelji zaostanek prepolovili. Koke je izvedel prosti strel, Jose Jimenez je s paralelno podajo pred vrati našel Stefana Savića, ta pa je brez večjih težav z glavo zadel iz bližine. Atletico je 'zavohal kri', a še predtem je s pomembno obrambo Oblak preprečil zadetek Higuainu, na golovi črti je hip zatem žogo po Matuidijevem strelu izbil še Kieran Trippier. Ko je že kazalo, da bo Atleticu zmanjkalo časa za izenačenje, pa je za 2:2 v 90. minuti zadel Hector Herrera. Po predložku iz kota je bil v skoku najvišji, z glavo je žogo poslal v malo mrežico in poskrbel za val navdušenja na Wandi Metropolitano.

A ekipe, v kateri igra Cristiano Ronaldo, nikoli ne gre odpisati, Portugalec je v četrti minuti sodnikovega dodatka skoraj ukradel zmago, ko je s sijajnim preigravanjem prodrl v kazenski prostor in nato s silovitim nizkim diagonalnim strelom za le nekaj centimetrov zgrešil levo Oblakovo vratnico.

Mislav Oršić, junak tekme v Zagrebu. Foto: Reuters

Katastrofa Atalante na Maksimiru

Ob Oblaku sta bila v sredo zvečer v Ligi prvakov dejavna še dva slovenska nogometaša. Na Maksimiru sta se pomerila Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) in Josip Iličić (Atalanta). Uspešnejši je bil prvi, ki je z Dinamom slavil visoko zmago nad klubom iz Bergama (4:0). Junak tekme je bil Mislav Oršić, ki je dosegel hat-trick. Prvi je Atalantinega vratarja Pierluigija Gollinija sicer premagal Marin Leovac, ki se je po Stojanovićevem predložku z desne strani otresel branilcev in zadel iz bližine.

Nato je sledil Oršićev šov. Po dobre pol ure igre je 26-letni Zagrebčan z natančnim strelom zadel z roba kazenskega prostora, še pred odmorom je prednost na +3 povišal po lepo akciji, v katero je bil znova vpleten Stojanović. Hat-trick je dosegel v 68. minuti, ko je spretno zaustavil visoko podajo Kevina Theophila-Catherina, nato pa hladnokrvno z diagonalnim strelom v malo mrežico zadel za 4:0. Stojanović je odigral vso tekmo, Ilićića pa je tik pred iztekom rednega dela srečanja zamenjal Gambijec Musa Barrow.

VIDEO: Tottenham je v Pireju proti Olympiacosu vodil že z 2:0, nato pa vodstvo zapravil

Liga prvakov, 1. krog, sredine tekme

Skupina A:

CLUB BRUGGE - GALATASARAY 0:0

PARIS SG - REAL MADRID 3:0 (2:0)

Di Maria 14., 33., Meunier 90.

Skupina B:

OLYMPIACOS - TOTTENHAM 2:2 (0:2)

Podence 45., Valbuena 54./11-m; Kane 28./11-m, Moura 31.

Bayern je na Allianz Areni pričakovano premagal Crveno zvezdo. Foto: Reuters

BAYERN - CRVENA ZVEZDA 3:0 (1:0)

Coman 34., Lewandowski 80., Müller 91.

Skupina C:

ŠAHTAR - MANCHESTER CITY 0:3 (0:2)

Mahrez 24., Gündogan 38., Jesus 76.

DINAMO ZAGREB - ATALANTA 4:0 (3:0)

Leovac 11., Oršić 31., 42., 68.

Stojanović (Dinamo Zagreb) je igral vso tekmo, Iličić (Atalanta) do 88. minute.

Skupina D, ob 21.00:

ATLETICO MADRID - JUVENTUS 2:2 (0:0)

Savić 70., Herrera 90.; Cuadrado 48., Matuidi 65.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

BAYER LEVERKUSEN - LOKOMOTIV MOSKVA 1:2 (1:2)

Höwedes 25.; Krychowiak 16., Barinov 37.