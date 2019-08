Rosenborg je namreč med letoma 1995 in 2007 enajstkrat igral v elitni Ligi prvakov, kjer se je v sezoni 1996/97 prebil celo v četrtfinale. Rosenborg je poleg tega 26-kratni norveški prvak, med letoma 1992 in 2004 je lovoriko osvojil 13-krat zapored. Po nekoliko slabšem obdobju je norveškemu nogometu znova zavladal v zadnjih štirih sezonah, to je od leta 2015 naprej. "Otroci trolov (bitja iz nordijske mitologije)", kot je vzdevek Rosenborga, imajo v vitrinah tudi 12 naslovov norveškega pokalnega zmagovalca.

Začetna postava Rosenborga na prvi tekmi proti Bateju v Borisovu. Foto: EPA

Večina igralcev Norvežanov, kapetan Danec

Zasedbi trenerja Eirika Hornelanda v letošnji sezoni ne gre vse po načrtih, saj je po 16 krogih 16-članske Eliteserien šele na šestem mestu, z 11 točkami zaostanka za vodilnim Möldejem, ki pa ima tekmo več. V igralskem kadru Rosenborga prevladujejo norveški igralci, a kapetan je Danec Mike Jensen. Drugi Danec v moštvu je Nicklas Bendtner. Preostali tujci v moštvu so še Srb Đorđe Denić ter Nigerijca David Akintola in Samuel Adegbenro.

Rosenborg izločil Linfield in Bate

Igralci Rosenborga se veselijo izenačenja na prvi tekmi v Borisovu. Foto: EPA

Rosenborg je v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov s skupnim izidom 6:0 izločil severnoirski Linfield, precej težje delo pa je imel v drugem, ko se je pomeril z beloruskim Batejem. Ta je prvo tekmo dobil z 2:1, a so nato norveški prvaki pred 14.800 gledalci na stadionu Lerkendal zmagali z 2:0. Za skupno napredovanje s 3:2 sta zadela Pal Andre Helland (enajstmetrovka) in Alexander Söderlund, ki je najboljši strelec kluba v letošnji sezoni. Poleg omenjenih so na povratni tekmi proti Bateju zaigrali še Andre Hansen (vratar), Vegar Hedenstad, Birger Meling, Tore Reginiussen, Mike Jensen, Anders Konradsen, Anders Trondsen, Even Hovland, Yann-Erik de Lanlay, Akintola in Adegbenro.

Gajser: Zelo jih zanima t. i. druga žoga

Rosenborg od januarja letos vodi Eirik Horneland. 44-letni Horneland je Rosenborg na 24 tekmah popeljal do 13 zmag, petih remijev in šestih porazov. Foto: EPA

Rosenborg je v zadnjem prvenstvenem krogu v soboto remiziral pri Sarpsborgu (1:1; Jensen). Tekmo na jugu Norveške si je ogledal tudi član strokovnega štaba Maribora Saša Gajser, ki je o igri norveške ekipe za spletno stran Maribora povedal: "V primerjavi z AIK-om (tekmec Maribora v 2. predkrogu) se Rosenborg razlikuje v nekaterih podrobnosti pri načinu, kako napadajo ali se branijo. Pozorni bomo morali biti na številne predložke in vtekanja velikega števila igralcev v kazenski prostor, predvsem pa na spoznanje, kako zelo jih zanima t. i. druga žoga. Pri tem so zelo odločni in agresivni, saj hočejo pobrati vsako žogo, ki se odbije, nato pa iz teh situacij postanejo nevarni."

Verjamem, da bomo s pravilno taktično kulturo uspešni

"Čaka nas še en zahteven dvoboj, v kondicijskem smislu zelo podoben kot s Švedi. Predvsem moramo razmišljati o sebi, se dobro pripraviti na prvo tekmo in ne dovoliti, da bi šel potek v smer, ki si jo želijo oni. Vse dobre zadeve, ki jih ima AIK, smo na domači tekmi izničili. V Stockholmu smo to nepotrebno počeli slabše. Zato je treba zdaj ponoviti predstavo iz Ljudskega vrta. Če bomo obe tekmi odigrali na enak način, s pravilno taktično kulturo, verjamem, da bomo uspešni," sklene Gajser.

Dinamo ali Ferencvaros oziroma Ludogorec ali The New Saints?

Prva tekma v Ljudskem vrtu se bo začela v sredo ob 20.15, povratna bo teden dni pozneje v Trondheimu. Če bo Maribor uspešen, ga na zadnji stopnički pred Ligo prvakov čaka boljši iz dvoboja med zagrebškim Dinamom in Ferencvarosem. Če pa bo Maribor izpadel, se bo za mesto v Evropski ligi boril z zmagovalcem obračuna med bolgarskim Ludogorcem in The New Saintsi z Walesa.