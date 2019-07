Varovanci Darka Milaniča si želijo švedskega prvaka premagati brez prejetega zadetka.

Nogometaši Maribora so gladko opravili z islandskim Valurjem, zdaj pa jih čaka težji nasprotnik - švedski prvak AIK. Foto: www.alesfevzer.com

Kljub želji ne brezglavo v tekmo

"Idealno bi bilo zmagati brez dobljenega zadetka. Cilj je zmaga, odigrati želimo dobro tekmo in vemo, da moramo biti na visoki ravni. Treba bo zapreti poskuse tekmecev, jih onemogočiti pri njihovih načrtih in biti učinkoviti pri naših zaključkih. Kljub želji po zmagi pa ne smemo brezglavo v tekmo. Nasprotnik je dinamičen, s ponavljanji akcij in to je treba zdržati. To naj bo tudi vodilo za to tekmo, s popolno zbranostjo vseh 90 minut," je na novinarski konferenci povedal trener Milanič.

Nevarna napadalca Elyounoussi in Goitom

Po dveh zmagah proti Valurju iz Reykjavika v 1. krogu kvalifikacij Mariborčane zdaj čaka težji tekmec. Gre za 12-kratnega švedskega prvaka, ki je nazadnje večji evropski uspeh dosegel v sezoni 2012/13, ko je igral v skupinskem delu evropske lige. Eno glavnih imen v ekipi je norveški reprezentančni napadalec Tarik Elyounoussi. V dobri formi je tudi kapetan Henok Goitom, ki je v prvem predkrogu Araratu zabil dva gola.

Težka tekma, a bomo na ustrezni ravni

"To bo zdaj zahtevnejša preizkušnja, vendar sem prepričan, da bomo na ustrezni ravni. Pred nami so zelo pomembni odzivi, priprave potekajo po ustaljenem ritmu. Določene zadeve bomo med zaključnim delom priprav še dodelali, se pogovorili in šli v tekmo maksimalno odločni, da pridemo do dobrega rezultata," pravi Milanič.

Kapetan AIK-a Eritrejec Henok Goitom je na povratni tekmi prvega predkroga proti armenskemu Araratu dosegel dva gola za skupno zmago 3:1, s čimer je AIK nadoknadil zaostanek 2:1 s prve tekme. AIK je klub s 128-letno zgodovino. Foto: EPA

AIK odlikuje odlična fizična pripravljenost in nepopustljivost

Pojasnil je, da je bil pomočnik trenerja Saša Gajser v Stockholmu in dobil potrditev tega, kar je bilo vidno na posnetkih njihovih tekem. "Švedski prvaki so fizična, odlično pripravljena ekipa, z močno izraženo mero nepopustljivosti. Treba bo najti pomanjkljivosti v njihovi igri in jim vsiliti naš način. Morali bomo biti pozorni na vse zadeve, izbrati bo treba pravi način. Vse s ciljem, da gremo v povratno tekmo s pozitivnim rezultatom," poudarja Milanič.

Milec in Pirić se vračata v ekipo

Ta bo lahko znova računal na Martina Milca in Kenana Pirića. "Še vedno pa smo brez poškodovanega Luke Zahovića, Aleksandar Rajčević pa je dobil udarec v nedeljo na treningu in ga ne bo med kandidati za nastop. Pripravljeni smo, čutimo, da bo podpora znova izjemna. To energijo potrebujemo, fantom prinaša dodatno spodbudo in na takšnih tekmah je to nujno potrebno," zaključuje Milanič.

Tekmo bodo sodili Nemci Sascha Stegemann, Marco Achmüller in Sven Waschitzki.

V primeru uspeha bo Maribor v 3. krogu kvalifikacij igral z boljšim iz dvoboja Bate Borisov - Rosenborg.

NOGOMET

LIGA PRVAKOV

2. PREDKROG, prve tekme

Sreda ob 20.15:

MARIBOR - AIK (ŠVE)

Povratna tekma bo v sredo, 31. julija, v Stockholmu ob 19.00.

Torek:

SABURTALO TBILISI - DINAMO ZAGREB

THE NEW SAINTS (WAL) - KÖBENHAVN

SUTJESKA NIKŠIĆ - APOEL NIKOZIJA

Sreda:

BATE BORISOV - ROSENBORG

FERENCVAROS - VALLETTA (MLT)

CFR CLUJ - MACCABI TEL AVIV

CRVENA ZVEZDA - HJK HELSINKI

CELTIC - NOMME KALJU (EST)

DUNDALK (IRS) - QARABAG (AZR)

Neprvaki, torek:

VIKTORIA PLZEN - OLYMPIACOS

PSV EINDHOVEN - BASEL

Povratni tekmi bosta v torek, 30. julija.