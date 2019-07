V finalu prvenstva Srednje in Severne Amerike ter Karibov (Concacaf) se bosta pomerila ZDA in Mehika. Mehičani so po podaljšku z 1:0 ugnali Haiti, Američani pa so bili s 3:1 boljši od Jamajke. Dva zadetka za ZDA v Nashvillu je dosegel Christian Pulisic, enega pa Weston McKenna. Za Jamajčane je bil uspešen napadalec Domžal Shamar Nicholson, za katerega je to tretji zadetek na turnirju. Finale bo v nedeljo v Chicagu.