Mauricio Pochettino ni bil zadovoljen s pristopom svojih varovancev v uvodu prve polfinalne tekme Lige prvakov v Londonu. Foto: Reuters

Tottenham in Ajax imata letos zgodovinsko priložnost. Enemu izmed klubov bo uspel preboj v finale Lige prvakov, po prvi tekmi so v prednosti Nizozemci, ki so torkovo gostovanje v Londonu dobili z 1:0.

Odločil je vezist Donny van de Beek, ki je ušel zanki prepovedanega položaja, se v kazenskem prostoru znašel povsem sam iz oči v oči z domačim vratarjem Hugom Llorisom in ga ugnal z diagonalnim strelom v malo mrežico.

Z našo predstavo nisem zadovoljen. Manjkalo je energije, bili smo tudi nepazljivi. Zadetka nismo prejeli zaradi taktične postavitve, temveč zaradi napačnega pristopa. Ta preprosto ni bil dober. Na koncu odgovornost za poraz prevzemam jaz. Mauricio Pochettino

Poznala se je odsotnost Kana in Sona

Gostitelji so tekmo odigrali pod pričakovanji, zelo se jim je poznala odsotnost Harryja Kana in Heung-Mina Sona, v vezni liniji je manjkal Harry Winks, za nameček so v končnici prvega polčasa ostali še brez branilca Jana Vertonghna, ki jo je grdo skupil ob udarcu v boju za žogo s soigralcem Tobyjem Alderweireldom in gostujočim vratarjem Andrejem Osano.

Pochettino prevzel odgovornost za poraz

Menedžer londonskega kolektiva Mauricio Pochettino je tekmo začel s tremi branilci, kar se mu ni obrestovalo. "Obžalujem izbrano taktično postavitev. A kakšne boljše rešitve nismo imeli," je po tekmi dejal 47-letni strateg. "Z našo predstavo nisem zadovoljen. Manjkalo je energije, bili smo tudi nepazljivi. Zadetka nismo prejeli zaradi taktične postavitve, temveč zaradi napačnega pristopa. Ta preprosto ni bil dober. Na koncu odgovornost za poraz prevzemam jaz."

Jan Vertonghen je takole obležal po nesrečnem udarcu v glavo soigralca Tobyja Alderweirelda ob napadalni akciji v 31. minuti. Kmalu zatem je moral zapustiti zelenico. Zamenjal ga je Moussa Sissoko, ki je poživil igro gostiteljev, a ne dovolj, da bi ti izid izenačili. Foto: Reuters

Tottenham verjame v napredovanje

Vertonghen je po hudem udarcu v glavo nadaljeval srečanje, a v njegovem vedenju na zelenici so se poznali simptomi pretresa možganov. Pochettino ni okleval, v igro je namesto njega poslal Mousso Sissokoja. "Od 25 do 30 minut po prejetem zadetku smo igrali dobro. Moussa je v igro vnesel veliko svežine. V drugem polčasu smo nato nasprotnika stisnili na njegovo polovico, iskali smo priložnosti. Igra je bila dokaj izenačena," je še dodal Pochettino. In sklenil: "Še vedno smo živi, zaostajamo le za en zadetek. Moramo verjeti, da lahko pridemo v Amsterdam in tekmo dobimo."

Igramo svoj nogomet. Zanašamo se na naše prednosti, to nam je proti Tottenhamu tudi uspelo. Naša igra nasprotniku povzroča veliko težav. Erik ten Hag

Ajax igra svoj nogomet

Ajaxov strateg Erik ten Hag je bil po tekmi prešerne volje. Kako tudi ne, njegovim varovancem je uspel nov velik podvig. Potem ko so iz Lige prvakov izločili Real Madrid in Juventus, so zdaj 90 minut oddaljeni od uvrstitve v veliki finale. "Rezultat je za nas fantastičen. Zmagali smo, zelo smo zadovoljni. Imamo odlično izhodišče za povratni obračun, a moramo se zavedati, da smo trenutno šele na pol poti," je dejal 49-letnik iz Haaksbergna. "Igramo svoj nogomet. Zanašamo se na naše prednosti, to nam je proti Tottenhamu tudi uspelo. Naša igra nasprotniku povzroča veliko težav," je dodal.

22-letni Ajaxov vezist Donny van de Beek je dosegel tretji zadetek v letošnji sezoni Lige prvakov. Foto: Reuters

Zmagati v Londonu je velik dosežek

Ajax je Tottenhamu prizadejal 18. letošnji poraz v vseh tekmovanjih, kar je največ po sezoni 2008/09, ko so grenkobo poraza okusili 19-krat. "V prvem delu tekme smo bili povsem dominantni. Dosegli smo fantastičen zadetek. V drugem polčasu smo imeli manjšo posest žoge, a z igro svojih varovancev sem zelo zadovoljen. Borili so se do zadnjega atoma moči. Premagati Tottenham v gosteh z 1:0 je velik dosežek. Iz te zmage se moramo veliko naučiti, zavedamo se, da smo lahko prihodnji teden še boljši," je še povedal Ten Hag.

Van de Beek: Lepo je bilo zadeti

Mož odločitve Van de Beek je na deseti tekmi v letošnji Ligi prvakov v torek dosegel še tretji zadetek. "Lepo je bilo zadeti, to je bil pomemben trenutek za celotno moštvo. Mislim, da smo prvih 30 minut igrali izvrstno, potem pa je pobudo prevzel Tottenham. Taktično se je prilagodil in to nam je povzročalo kar nekaj preglavic. Tekmo bomo morali analizirati in ugotoviti, kako izboljšati našo igro za povratni obračun," je bil kratek in jedrnat 22-letnik, ki je julija lani zavrnil ponudbo Rome, rekoč, da je Ajax najprimernejše mesto za njegov razvoj.

Ajaxovi navijači so znova prišli na svoj račun. Foto: Reuters

Povratna tekma bo na Amsterdam Areni v Amsterdamu prihodnjo sredo. Šlo bo za četrti medsebojni obračun, prvič sta se ekipi srečali 16. septembra 1981 v Pokalu pokalnih zmagovalcev, drugič 13 dni pozneje. Obe tekmi je Tottenham dobil (1:3 in 3:0).