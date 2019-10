Granada je največje presenečenje letošnje sezone. Foto: EPA

Za slavje Granade nad Betisom z 1:0 je v 61. minuti po protinapadu zadel Alvaro Vadillo, ki je bil vzgojen prav pri klubu iz Seville, med letoma 2011 in 2016 pa je igral tudi za člansko ekipo Betisa.

Gostje so bili najbližje izenačenju ob koncu tekme, ko je Sergio Canales s prostega strela zadel prečko. Doživeli so tretji poraz na zadnjih štirih tekmah in so šele na 18. mestu na lestvici.

Granada se je v tej sezoni vrnila med najboljše po dveletnem igranju v drugi ligi. 20 točk, kolikor jih ima po desetih krogih, je v sezoni 2016/17 zbrala v celotnem prvenstvu! Za okrepitve je pred sezono porabila sedem milijonov evrov, njen proračun pa je 35 milijonov evrov, tretji najmanjši v ligi.

Atletico prekinil niz brez zmage

Atletico Madrid je že v soboto doma z 2:0 premagal Athletic Bilbao in slavil prvič po treh tekmah brez zmage. Tako kot Barcelona (s tekmo manj), Real Sociedad in Sevilla ima 19 točk, eno manj kot Granada. Madridčani niso mogli računati na poškodovanega napadalca Joaa Felixa in branilski par Jose Gimenez-Stefan Savić.

Zadela sta Saul Niguez in Alvaro Morata. Obakrat je podal Angel Correa, ki je v napadu dobil prednost pred Diegom Costo.

10. krog:

VILLARREAL - ALAVES 4:1 (1:0)

Ekambi 13., 65., Moreno 84., Ontiveros 90.; Perez 50.

LEGANES - MALLORCA 1:0 (1:0)

Braithwaite 31.

VALLADOLID - EIBAR 2:0 (2:0)

Guardiola 10., Salisu 39.

ATLETICO MADRID - ATHLETIC BILBAO 2:0 (1:0)

Saul 28., Morata 64.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

CELTA VIGO - REAL SOCIEDAD 0:1 (0:0)

Isak 82.

RK: Cheikh 66./Celta

GRANADA - BETIS 1:0 (0:0)

Vadillo 61.

LEVANTE - ESPANYOL 0:1 (0:1)

Bernardo 38.

SEVILLA - GETAFE 2:0 (0:0)

Hernandez 69., Ocampos 78.

OSASUNA - VALENCIA 3:1 (1:1)

Oier 34., Ruben Garcia 48., Estupinan 80.; Rodrigo 14.

RK: Rodrigo 29.

18. decembra:

BARCELONA - REAL MADRID