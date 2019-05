Kapetan Aston Ville Jack Grealish je dvignil pokal za zmagovalca kvalifikacij za uvrstitev v Premier ligo. Foto: EPA

Lani je Fulham na odločilni tekmi ugnal Aston Villo z 2:0, tokrat pa so se evropski prvaki iz leta 1982 prebili med najboljše. Vrednost te zmage ocenjujejo na 170 milijonov britanskih funtov. Izbranci legendarnega Franka Lamparda bodo še 12. sezono zapored igrali v Championshipu.

El Ghazi zadel z glavo pred odmorom

Aston Villa je pred 85.826 gledalci povedla v predzadnji minuti prvega polčasa, ko je Ahmed Elmohamady podal iz desne strani, Anwar El Ghazi pa je z glavo preusmeril žogo v malo mrežico.

Pomočnik trenerja John Terry se vrača v Premier ligo, kjer je pustil neizbrisen pečat v dresu Chelseaja. Foto: EPA

McGinn unovčil veliko napako vratarja Roosa

John McGinn je po uri igre povišal na 2:0, potem ko je vratar Derbyja Kelle Roos zapustil vrata in zaplaval v prazno, spretni McGinn pa je prišel do žoge pred njim in jo z glavo poslal v mrežo.

Derby se je prebudil prepozno

Rezervist Martyn Waghorn je devet minut pred koncem znižal z natančnim strelom z desno nogo po podaji Jacka Marriotta. Zaključni pritisk Derbyja ni obrodil sadov. Tudi sedem minut sodnikovega dodatka ni prineslo izenačenja.

Trener Smith obrnil krivuljo navzgor

Aston Villa je slabo začela sezono, oktobra je bil odpuščen Steve Bruce, vse se je izboljšalo s prihodom Deana Smitha, ki je s pomočnikom Johnom Terryjem izpolnil veliki cilj.

V prihodnji sezoni bo Aston Villa 106. igrala v najvišjem razredu angleškega nogometa, več nastopov ima le Everton, ki je 116-krat igral med angleško elito. Že predtem sta si preboj v Premier ligo zagotovila Norwich in Sheffield United, v drugo ligo pa so izpadli Huddersfield Town Jona Gorenc-Stankovića, Fulham in Cardiff.

Kvalifikacije za uvrstitev v Premier ligo, finale:

ASTON VILLA - Derby County 2:1 (1:0)

85.826; El Ghazi 44., McGinn 59.; Waghom 81.