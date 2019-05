Vincent Kompany je z izjemnim strelom le ukanil Kasperja Schmeichla. Foto: Reuters

Sinjemodri bodo v zadnjem krogu v nedeljo ob 16.00 gostovali v Brightonu, ki si je že zagotovil obstanek med elito. Liverpool bo gostil Wolverhampton in še vedno upa na spodrsljaj Cityja.

Tekma na stadion Etihad je bila zelo napeta. Gostitelji so imeli veliko premoč (streli 19:7, v okvir 5:2, koti 11:0, posest 61:39 %), vendar jim ni uspelo streti žilavega Leicestra.

Gostje so bili v uvodnih minutah zelo nevarni. James Maddison je v 8. minuti našel Ricarda Pereiro v kazenskem prostoru, njegov nevaren strel pa je v zadnjem trenutku blokiral Vincent Kompany.

Sergio Agüero se je lahko le prijel za glavo v 33. minuti, ko je že mislil, da je dosegel vodilni zadetek. Foto: Reuters

Agüero stresel prečko

Gostitelji so stopnjevali ritem in v 32. minuti so si priigrali največjo priložnost prvega polčasa. Sergio Agüero je po podaji iz kota prišel do strela z glavo, zadel je prečko, odbito žogo pa je Kasper Scheicher izbil z golove črte. City je imel pobudo vse do odmora, Bernardo Silva je nekajkrat nevarno prodrl, a spremembe izida ni bilo.

Močan pritisk gostiteljev na začetku drugega dela

Na začetku drugega polčasa so gostitelji močno zvišali ritem. Igralci Leicestra niso več prišli čez polovico igrišča, zelo hitro so izgubljali žoge. Po uri igre je Hamza Choudhury v kazenskem prostoru najprej zadel žogo, nato pa nogo Agüera, ki je zaman zahteval najstrožjo kazen. Sodnik Mike Dean je le odmahnil z roko. V 63. minuti so gostje le sestavili nevaren napad, Hartry Maguire je zaposlil Maddisona, ki je streljal mimo vrat.

Pep Guardiola je zelo nervozno spremljal tekmo. Pred tekmo je dejal, da bo Leicester visoka ovira, in imel je prav. Foto: Reuters

Kompany sijajno zadel žogo

V 69. minuti je Schmeichel sijajno odbil nevaren strel Agüera iz bližine, nemočen pa je bil minuto zatem, ko so branilci Leicestra pustili preveč prostora Kompanyju. Branilec se je odločil za strel s 25 metrov, z desno nogo je žogo poslal tik pod stičišče vratnice in prečke. Schmeichel se je maksimalno iztegnil, a je bil prekratek.

Iheanachu ni uspelo pokvariti slavja nekdanjih soigralcev

Gostitelji so se zadetka veselili kot naslova, Guardiola je znova lažje zadihal. Trener gostov Brendan Rodgers je v 78. minuti v igro poslal napadalca Kelechija Iheanacha, ki je med letoma 2015 in 2017 odigral 46 tekem v Premier ligi za Manchester City. Nigerijec je imel tri minute pred koncem rednega dela veliko priložnost za izenačenje. Choudhury ga je našel na robu kazenskega prostora, vendar je z levo nogo streljal mimo vrat.

37. krog:

MANCHESTER CITY - LEICESTER 1:0 (0:0)

Kompany 70.

Odigrano v petek, soboto in nedeljo:

EVERTON - BURNLEY 2:0 (2:0)

Mee 17./ag, Coleman 20.

BOURNEMOUTH - TOTTENHAM 1:0 (0:0)

Ake 91.

RK: Son 43., Foyth 48./oba Tottenham

WEST HAM - SOUTHAMPTON 3:0 (1:0)

Arnautović 16., 69., Fredericks 72.

WOLVERHAMPTON - FULHAM 1:0 (0:0)

Dendoncker 75.

CARDIFF - CRYSTAL PALACE 2:3 (1:2)

Kelly 31./ag, Reid 90.; Zaha 28., Batshuayi 39., Townsend 70.

NEWCASTLE - LIVERPOOL 2:3 (1:2)

Atsu 20., Rondon 54.; van Dijk 13., Salah 28., Origi 86.

CHELSEA - WATFORD 3:0 (0:0)

Loftus-Cheek 48., Luiz 51., Higuain 75.

HUDDERSFIELD - MAN. UNITED 1:1 (0:1)

Mbenza 60.; McTominay 8.

Gorenc Stankovič (Huddersfield) je bil na klopi.

ARSENAL - BRIGHTON 1:1 (1:0)

Aubameyang 9./11-m; Murray 60./11-m